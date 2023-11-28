Depremzedeler, 6 Şubat depremi sonrasında depremin sıcaklığıyla söz verilen ve başvuruları alınıp ödenmeyen nakdi eşya yardımını bekliyor.

6 Şubat depreminde hasar gören eşyalar için nakdi eşya yardımı yapılacağı konusunda vatandaştan dilekçe alındı, eşya hasar tespit komisyonları kuruldu ancak depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen yardımlar henüz yapılmadı.

“Malatya’da yıkık ve acil yıkılacak konut ve ticarethane sahibi depremzedelerden dilekçeler alınmasına, eşya hasar tespit komisyonları kurulmasına ve formlar düzenlenmesine rağmen eşya yardımı alan olmadı.

Depremzede 11 ilde eşya yardımı bekleyen binlerce depremzedenin mağduriyeti , cevap bekleyen sorular ve doğru bilgiye ulaşma mücadelesi hala devam ediyor.

Depremzede vatandaş hiçbir yetkili kurumda sağlıklı bilgi almak için muhatap bulamadığı gibi sadece bilgi kirliliğine maruz kalıyor. Kulaktan dolma cevaplarla sorunlar çözümlenemez ve sağlıklı bilgiye ulaşılması da mümkün olmaz. Bitmeyen sorular ve açıklama yapılmayan cevaplar, zaten zor olan hayatları daha da zor durumda bırakıyor. En çok merak edilen ve cevap bekleyen soruların başında eşya yardımının akıbeti ve geriye dönük kira yardımı yapılacak mı, toplu ödememi yapılacak, yada yardımın başladığı aydan itibaren yardımlar 1 yıl düzenli olarak ödenecek mi?

Depremden sonra yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı yapılara depremzede yurttaşlarımızın eşyalarını tahliye etmek maksadıyla girmesi yasaklanmış ve 21 Şubat 2023 tarihinde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamayı yapmıştı: ‘‘Daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi hem AFAD hem de Aile Bakanlığımız eşya yardımını yapacaktır. Hazırlıkları tamamladık 2-3 gün içerisinde depremzede vatandaşlarımıza ne kadar eşya yardımı yapılacağını açıklayacağız’’ Bu açıklamanın üzerinden yaklaşık dokuz ay geçti ancak ortada ne maddi bir yardım ne de resmi bir açıklama var.

“Şubat sonu Mart başı gibi verilen söz neticesinde yurttaşlarımız eşya yardımı için formlar ve zarar tespit tutanakları doldurdu. Verilen 3 bin ve 5 bin liralık kira yardımları ile başka evlere taşındılar. Zaten ne deprem sonrası dönemde ne de şimdi bu fiyatlara daire kiralayabilmenin imkânsız olduğu malum ancak vatandaş verilen sözlere güvenerek borçlanıp eşya almaya başladı. Şimdi vatandaş hala bir umut eşya yardım parası bekliyor.

Bir diğer önemli konu ise, depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala düzenli kira yardımı alamayan veya depremden 5 ay sonra kira yardımı başlayan binlerce vatandaş var. Nakdi eşya yardımı ve kira desteği konusunda sürecin nasıl işleyeceği hakkında yetkili kurumlar net bir açıklama yapacak mı diye hepimiz bir umut bekliyoruz.