Kimilerine göre alışverişin tek adresi, vazgeçilmezi, kimilerine göre de çağdaşlığa yakışmayan yok edilmesi kaldırılması, gereken görüntü ve gürültü kirliliği. Kaldırılmalı mı? yoksa kalmalı mı? Gerekli olduğu için mi, yoksa keyfiyetten mi kuruluyor semt pazarları. Yıllardır bu ve benzeri birçok tartışmaya konu olmuştur.

Aslında sokak aralarında kurulan semt pazarları yaşamın devam ettiğinin canlı bir göstergesidir. Pazar yerine şöyle dışarıdan baktığımız zaman kalabalık insanları görürüz. Herkes bir ihtiyacını alma peşine düşer.Herkesin ihtiyacı ve istekleri farklı olduğu için, bunları da pazarda satılan ürünlerden karşılarlar. Pazarda her şeyin çeşidi çok fazladır. En ucuzundan en pahalısına birçok ürünü burada bulabilirsiniz. Marketlere göre pazarda satılan sebze ve meyveler daha uygun ve daha tazedir. Tezgahları tek tek gezerek ihtiyacımız olan ürünün en uygununu ve en güzelini buluruz. Böyle olunca herkes kendi ekonomik durumuna göre ihtiyacını karşılar. Pazarcılık yapan kişiler ise sattıkları mallarından kâr ederek evlerini geçindirecek parayı kazanırlar. Alıcılar da, satıcılar da mutlu olarak ayrılırlar pazardan. Her iki tarafta istediğini bir şekilde almış olur. Her kültürden farklı düşüncelere sahip olan insanların bir araya geldiği ilginç mekanlardır semt pazarlarımız. Buralarda hem ticaret, hem de sosyal ilişkiler yoğun bir biçimde yaşanır. Sokak aralarına kurulan bu pazarların bizlere yararı olduğu kadar sokak çevresinde yaşayan insanlarımız için birtakım zorlukları ve engelleri de vardır. Sabahtan akşama kadar sokağın trafiğe kapalı olması, artan insan trafiği nedeniyle oluşan ses, gürültü ve çevre kirliliği bu bölgede yaşayan kişiler için maalesef olumsuz sonuçları beraberinde getirir. Bu nedenle bir bölgede semt pazarı kurulacaksa belediyelerimiz gerekli denetimleri yaparak, izin verirken özenli davranmak zorundadırlar.

Sonuç olarak semt pazarları insanların bir araya gelerek ticaret yaptıkları yerlerdir. İnsanlar pazara gidince kendini mutlu hisseder. Kimi insanlar için sıkıcı olsa da toplumumuzun geneli pazardan alışveriş yapmayı sever.Bende pazara gidince mutlu olanlardan biri olarak bu pazarların kaldırılmamasından yanayım.

