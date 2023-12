Kaybettiğimizi zannetiğiniz değerlere kimsenin sahip çıkmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Son beş yılda önce Elazığ depremi, arkasından pandemi ve daha bunların yaraları sarılmadan 6 şubat’da yaşadığımız asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük afet.

“Tarihsel sürece baktığımızda belki de en zor zamanda belediye başkanlığı yapan Selahattin Gürkan ve İlçe Belediye Başkanlarımız önce Pandemi ile uğraştı ,arkasından asrın felaketi olan depremi yaşadı. Bu 5 yıl Belediye Başkanlarımız için zorlu bir dönem oldu. Milletin en çok ihtiyaç duyduğu dönemde büyük bir mücadele verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanımız da adeta şehrin bir parçası olarak sürekli olarak sahadaydı. Bazı vatandaşlar tarafından kabul edilmese de bütün İlçe Belediye Başkanlarımızda tüm imkânları seferber ederek depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu.

Buram buram tarihti Malatya , Farklı bir kültür demekti. Malatya, Özel bir kimlikti ve büyük bir değerdi, bu değerlerinde değerli mimarları oldu. Kültürel faaliyetleri ve belediyecilikte örnek alınacak önemli hizmetleri ile gönülleri feth eden , sevginin, hoşgörünün, barışın, kardeşliğin değerine değer katan bu şehrin mimarı ,imzanın sahibi Başkan Selahattin Gürkan’dı.

6 Şubat depreminin ardından geriye bu felaketleri beş yıla sığdıran bir şehir ,bu şehrin yerel yöneticileri ve hayatları alt üst olmuş insanları kaldı. Ve afetlerle dolu 5 yıl da her şeye rağmen şehrimizi ve bu şehrin güzel insanlarını özel hissettiren ,bu şehire gerçekten sevdalı ve ‘’rağmen başaran’’ Başkanı Selahattin Gürkan yine umudun adı oldu.

Aslında ‘’Rağmen Başaran’’kelimesi dahi yaşadığımız felaketler karşısında Başkan Gürkan’ın verdiği mücadeleye ,hayata geçirdiği hizmetlerin değerini anlatmaya yetersiz kalıyor. Dünya’da ve Türkiye’de Malatya Kimliğini ön plana çıkaran ,Belediyeciliği benimsemiş, hizmetin en iyisini layıkla yerine getiren Başkan Gürkan, Her şeyden önce “belediye işi gönül işi” diyerek ihtiyaçlara karşılık veren, çalışmalarıyla 7’den 70’e herkese hitap eden ,Kentsel dönüşümden çevreye, tarihi projelerden istihdam ve üretime, pandemiyle mücadeleden modern şehirleşmeye varıncaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşan Başkan Selahattin Gürkan hemen hemen her alanda Malatya’yı zirveye taşıdı ve Malatyamızı Avrupa'nın önemli şehirleriyle yarışır bir şehir haline getirmek için büyük çaba gösterdi. Zaman zaman adaletsizliği engelleyecek gücü olmasa da , itiraz edecek kadar güçlüydü.

Şimdi büyük felaketler yaşamış bu şehir ve bu şehrin güzel insanlarının tutunduğu umuda ortak olup, el birliğiyle ayağa kalkma zamanı. 24 Ocak 2020 tarihinde yaşadığımız Elazığ depremine rağmen, Pandemi sürecine rağmen ve son olarak yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremine rağmen , ayakta kalabildiysek, yine yeniden başlama zamanıdır.

Yıkık dökük bu şehrin ve yarım kalan hayalleriyle umuda tutunan güzel insanlarımızın bu şehrin mimarı ,bu şehirdeki imzanın sahibi Başkan Selahattin Gürkan’a çağrısıdır.

’’RAĞMEN BAŞARDIN…YİNE -YENİDEN BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’’