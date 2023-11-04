Kapak Oldu

Kasım ayı Be MAN Dergisi kapak konuğu olan genç ve başarılı oyuncu Atakan Hoşgören yakaladığı başarılı ve istikrarlı ivmeyi yurtdışında da devam ettirmek istiyor. Be MAN’e verdiği röportajda bu isteğini “Uluslararası bir proje için kamera karşısına geçmek istiyorum. Dünya çapında izleyici kitlesini etkilemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun için de en büyük kariyer hedefim yurtdışında eğitimler alıp, oyuncu kamplarına katılmak.” sözleriyle anlattı.

Müzik Listelerine Hızlı Bir Giriş Yaptı

Son şarkısı 'Kasko' ile müzik listelerini alt üst eden Dilan Çıtak, en çok dinlenen ve istek alan şarkılar sıralamasına üst sıralardan giriş yaptı. Yeni şarkısının yayınlamasında 1. haftayı geride bırakan Dilan Çıtak, ''Gerçek Dilan'ı müzikseverlere gösterdiğim için mutluyum. İçime tam anlamıyla sinen harika bir iş çıktı ortaya. Gelen yorumlar beni çok mutlu ediyor. 'Kasko' ile birlikte konser maratonuna da hız verdik. Bol koşuşturmacalı süreç beni bekliyor artık.'' dedi. Müzik eleştirmenlerinden de tam not alan Dİlan Çıtak, 1. haftada listelerde ilk sıralardaki yerini alırken, şarkısına çektiği klip ile de büyük alkış topladı.

GÖZDE’DEN YENİ ŞARKI GELDİ

‘’HEVESİMİN KATİLİ’’ TÜM DİGİTAL PLATFORMLARDA!

Tutkuyla yorumladığı şarkılarla geçtiğimiz yıl müzik endüstrisinde yerini alarak kısa sürede duru sesiyle dikkatleri üzerine çeken Gözde, altıncı şarkısı ‘’Hevesimin Katili’ tüm digital platformlarda yerini aldı.

Kış Aylarında Saç Bakımı İçin Altın Kurallar

Her mevsimin cilt ve saç bakımı açısından kendine özel ihtiyaçları oluyor. Yazın güneş birincil faktör ise, kışın soğuk havanın yanı sıra aşırı değişimler dikkat edilmesi gereken noktalar haline geliyor.

Soğuk havalar yaklaşırken, saçları nasıl korumamız gerektiğini 'Saç Bakım Onarım Uzmanı ve Danışmanı Ahmet Çoban'a sorduk.

Dışarıda soğuk ve nemden etkilenen saçlar iç mekanlara girildiğinde ani bir şok yaşayarak sıcak ve kuruluk ile karşılaşır. Nemden genişleyen saç dokusunda aynı ciltte görülen gibi çatlaklar meydana gelir. Çünkü saç da cilt gibi katmanlardan oluşur. Ama saçın bir farkı vardır, cilt kadar dayanıklı değildir ve çok daha yoğun bakıma ihtiyaç duyar. Saç dokusuda meydana gelen çatlaklar kolayca kırılma ve kopma ile sonuçlanır. Ayrıca kış aylarında nemden yoğun etkilenen saçlar aynı zamanda çok kabarır. Sonradan onarmak yerine baştan önlem almak önem kazanır.

29 EKİM COŞKUSU...

Cumhuriyetimizin 100’ncü Yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından, bilimin açtığı yolda emin adımlarla yürüyen Doku Medikal de kutlamalara tüm ekibiyle birlikte katıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Tam bağımsızlığımızın ilan edildiği bu anlamlı günü Doku Medikal de çok özel bir etkinlikle kutladı. Doku Medikal ekibinin tam kadro katıldığı kutlamada bando eşliğinde marşlar söylendi. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen merkezde Ceren Aksan Mumcu da, elektro keman performansıyla Cumhuriyet coşkusuna yaraşır bir performans sergiledi.

Güçlü kadının sesi oldu

Ben bu incileri elimle topladım

Kendine özgü tarzı, buğulu sesi ve etkileyici sahne performansları ile dikkat çeken başarılı şarkıcı ve söz yazarı Ece Mumay, yeni şarkısı “Deniz Atı” ile ters köşe yaparak sevenlerini şaşırttı.

“Deniz Atı”nın sözü ve müziği genç sanatçının kendisine ait olurken şarkının ilgi çeken iddialı aranjesini ise Semih Gönder & Ece Mumay birlikte üstlendi. Ece Mumay, yeni şarkısının tüm detaylarında son yıllardaki yadsınamaz başarısının kendisine ait olduğunu belirterek aynı zamanda hayatındaki zorlu süreçlerden ve yaşadığı ilişkilerden de beslendiğini ifade etti.

AJDA PEKKAN ŞARKILARI DÖRT BİR YANDAN YANKILANACAK



Süperstar KerkiSolfej'in organizasyonuyla sonbahar konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Yaz konserleri kapsamında Türkiye turnesinde yoğun ilgi gören Ajda Pekkan, kasım ayında da sevenleriyle buluşuyor. Pekkan, 3 Kasım Antalya Açıkhava, 11 Kasım Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 17 Kasım Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde muhteşem şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

YÜZYILLIK DESTAN “ATEŞ” İLE SAHNEYE TAŞIDI

Ankara Devlet Tiyatrosu, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve bekamızın teminatı olan Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde yüzyıldır yanan hürriyet ve medeniyet ateşini sahnelere taşıdı. Haluk Özenç’in yazıp Barış Erdenk’in yönettiği, proje koordinatörlüğünü Gonca Eryiğit’in yaptığı Yüzyıllık Destan “Ateş”, 29 Ekim Pazar günü, saat 20.00’de, Akün Sahnesinde, aralarında T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Batuhan Mumcu ve Gökhan Yazgı, Kayseri Milletvekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın ve seçkin konukların da yer aldığı seyircisiyle buluştu.

Türk Cerrahi Derneği Cumhuriyet’in 100. Yılını Coşkuyla Kutladı!

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye genelinde coşku ile kutlanıyor. Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusuna Türk Cerrahi Derneği de ulusal kutlamalar ile katılıyor. Gelenekselleşen Cumhuriyet Balosu bu yıl Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof.Dr. Ahmet Serdar Karaca’nın onurlandırdığı özel gecede kutlandı. 29 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen organizasyona, aralarında Prof. Dr. Mehmet Haberal’inde bulunduğu değerli pek çok isim katıldı. Cumhuriyet’in ilan edilmesinin 100. yılı Türk Cerrahi Derneği tarafından gurur verici şekilde onurlandırıldı.

Yeni Şarkısını Doğum Gününde Çıkardı

Zerrin Özer,söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzası taşıyan şarkısını İstanbul’da kliplendirirken, çalışmasının çıkış tarihini ise doğum gününe denk getirdi..Klip çekimlerinde duygularını dile getiren Zerrin Özer,”Basit Numaralar ve Külfet şarkılarımızdan sonra sırada Yamalı Yüreğim isimli çalışmamız var.Bu kez slow bir aşk şarkısı ile hayranlarımın ve müzikseverlerin karşına çıktım.Gösterilen ilgiden ve özellikle Basit Numaralar şarkısı ile genç kuşağında Zerrin ablası olmaktan oldukça mutluluk duyuyorum.Hem yeni şarkımın heyecanı hemde doğum günüm olması münasebetiyle iki mutluluğu bir arada yaşıyorum.Buradan beni seven,bana değer veren ve beni hiç yanlız bırakmayan dinleyicilerimede teşekkür etmek istiyorum” dedi.