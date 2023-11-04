REHA MUHTAR GERİ Mİ DÖNÜYOR?!

Bir dönemin efsanesi Reha Muhtar, medya sektöründen elini ayağını çekeli uzun zaman olmuştu.

Muhtar, son yıllarda oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının velayeti konusunda yaşadığı sıkıntılı süreç ile sık sık gündeme geliyor…

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muhtar ”Bir gün televizyonculuğuma ve gazeteciliğime çocuklarım için döneceğimi söyleseler deli mi bunlar derdim. Başardılar beni 21 yıl sonra gazeteciliğime ve televizyonculuğuma döndürdüler. Çocuklarım için… Hayırlı başarılar diliyorum kendilerine…” mesajını paylaşarak videolar yayınlamaya başladı.

Kim bilir belki de yakın bir zamanda yeniden bir kanalda haber programı yaparken bile görebiliriz kendisini.

Geçmişte reytingin kralını yapan Muhtar’ın dönüşü aslında hiçte fena olmaz hem kendisi hem de onu özleyen izleyici kitlesi için özellikle Z kuşağını yakalayabilecek potansiyele de sahip bir habercidir çünkü kendisi…

NİLÜFER’DEN MUHTEŞEM 100. YIL KONSERİ

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer, unutulmaz şarkılarını 28-29 Ekim’de Aliağa’da ve Çeşme’de Cumhuriyet için söyledi. Nilüfer, İzmirlilere sesi ve sahnesiyle Cumhuriyetin 100.yıl coşkusunu yaşatırken konserlerinde giydiği günün annam ve önemini yansıtan kıyafetleriyle de çok beğenildi.

TURAN MANAFZADE’DEN "TÜRKİYE 100" MARŞI

Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "Türkiye 100" adlı marşı yayımda…

Cumhuriyetimizi 100. Yılına özel bir çok marş yapıldı… Bu marşlar içinde Tarkan’ın “Sen Rahat Uyu”, Norm Ender’in “Parla” şarkılarının yanı sıra Turan Manafzade’nin "Türkiye 100" marşı da sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Azerbaycanlı sanatçı Manafzade, 4 Şubat'ta yazdığı marşın Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin ortak duygusunu temsil ettiğini söylüyor.

IŞIL IŞIL SILA!...

Sıla Harbiye Açıkhava'daki yaz sezonunun son konserinde mücevher zinciriyle süslü kıyafetiyle sahnede ışıl ışıl ışıldadı.

Kerki Solfej BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında sahneye çıkan sanatçı taşlarla süslü dikkat çeken kostümüyle mücevher gibi parladı. Konserine 'Kalksın Uyuyanlar' şarkısıyla başlayan Sıla, akşam boyunca unutulmaz şarkılarıyla Harbiye'yi ayağa kaldırırken kıyafeti ile de gözleri kamaştırdı.

SAÇLARINA VEDA ETTİ

Yıllardır uzun saçlı olarak tanıdığımız Elçin Sangu, radikal bir kararlar uzun saçlarından kurtulup farklı bir imaja büründü. Saçlarını kısa küt bir şekilde kestiren güzel oyuncunun bu yeni imajı çok beğenildi.

MELİSA 10 YAŞINDA

Acun Ilıcalı’nın en küçük kızı Melisa 10 yaşına bastı…

Ilıcalı,10 yaşına basan kızı Melisa'nın doğum gününü bu fotoğraflarla kutlayarak paylaşımına "Canım kızım, nasıl da büyüdün. Ablaların gibi babanı hiç üzmedin. O güzel bakışlarını yerim. Nice mutlu yılların olsun. Allah seni hep mutlu etsin" notunu düştü.

“ALTIN KAFES” ÇOK YAKINDA!..

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekrana bağlayacağını düşündüğü “Altın Kafes” dizisi çok yakında atv ekranında izleyicisiyle buluşacak…

Yapımcılığını “Arc Film”in üstlendiği senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor.

Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Hilmi Cem intepe, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi “The Last Empress” isimli Kore dizisinden uyarlama ve lisansı Hece Medya tarafından satın alınmış.

DOĞUM GÜNÜNDE BİR ARADALAR

Eski eşler Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi.

7 yıllık evliliklerini noktaladıktan sonra dost kalmayı başara bilen ender çiftlerden olan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, büyük oğulları Kuzey'in doğum günü için bir araya gelerek bu mutlu anı sosyal medya hesaplarından paylaştılar .