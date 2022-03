Dinçer KARACALAR

KIŞIN SOFRANIZDA OLMASI GEREKEN 7 BESİN

Diyetisyen Yasin Ayyıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi anne karnından başlayıp yaşamın diğer evrelerine kadar devam etmektedir. Bağışıklık sisteminin zayıflamasının başında; kötü beslenme alışkanlıkları, yetersiz protein, vitamin ve mineral alımı, alkol ve sigara kullanımı, hava kirliliğine maruz kalmak, şişmanlık, düzensiz uyku, hareketsizlik, değişen hava durumu gelmektedirBazı besinlerin içerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirme üzerine etkileri oldukça fazladır. Bağışıklık sistemi üzerine oldukça fazla etkisi olan başlıca vitaminler; A vitamini , B6 vitamini, B9 vitamini, C vitamini, D3 vitamini Ve E vitamini vitaminleridir.

Kırmızı biber

Yüksek miktarda C vitamini içermektedir. C vitamini denildiğinde akla ilk gelen besin portakal ve limon olmasına rağmen en yüksek C vitamini içeriğine sahip besin kırmızı biberdir. C vitaminin enfeksiyon hastalıklarını azaltmada büyük bir rolü vardır. C vitamini , zararlı radikallerin ve oksidanların etkileşime girerek ve onlarla savaşan önemli bir antioksidandır. C vitamini antimikrobiyal ve doğal öldürücü hücre işlevleri gibi bağışıklık sistemi aktivitelerinde artış sağlayarak enfeksiyonlara karşı savaşta da önemli bir rol oynamaktadır.

Sarımsak

Kükürt içeren aminoasitler veve antioksidan olan sülfihidril sarımsakta bol miktarda bulunmaktadır. Bu bileşenler vücut bağışıklık sistemininin güçlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Reflü hastaları ve sık sık tansiyon düşüklüğü problemi yaşayan bireyler sarımsak tüketimine dikkat etmelidirler.

Havuç

Yüksek miktarda A vitamini içermektedir. A vitamini akyuvarlar ve antikorların güçlenmesini sağlamaktadır. Bu etkisi sayesinde vücut bağışıklık sistemini güçlendirmek için kış aylarında sofralardan eksik edilmemelidir.

Kırmızı et

İçerdiği B 6 vitamini Hemoglobinin yapımında görevlidir. Bu etkisi sebebiyle bağışıklık sistemi üzerinde doğrudan etkilidir.

Brokoli

Yeşil yapraklı sebzelerin antioksidan içeriği incelendiğinde ilk sıralarda brokoli yerini almaktadır. İçerdiği kükürtlü bileşik olan glukozinolat bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir. Brokolinin doğranmasıyla kükürtlü bileşenin parçalanması sonucunda açığa çıkan sulforofan maddesinin, bağışıklık sistemi enzimlerini harekete geçirerek hastalıkları önlemede rol almaktadır.

Yumurta

Yumurtanın sarısı A ve D vitaminleri yönünden zengindir. D vitamini kemik ve kas gelişimi, Ca ve P emilimi, iltihaplı hastalıklarla mücadele ve özellikle bağışıklık sistemini desteklemek için oldukça önemli görevi bulunmaktadır.

Zerdeçal; içerdiği kurkumin adlı madde sayesinde sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Bunların başında bağışıklık sistemini güçlendirmesi , kardiyovasküler hastalıklar üzerine olumlu etkileri gelmektedir.

Kırmızı pancar

Polifenoller, karotenoidler, flavonoidler, vitaminler, mineraller, bakımından zengindir. Antimikrobiyal, antiviral ve antienflamatuar etkileri vardır. Betalinin içeriğinin yüksek olmasından kaynaklı Polonya’da en güçlü antioksidan özelliklere sahip ilk on sebze arasında yerini almıştır

Havaların soğumasıyla birlikte artan hastalık tehdidine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gereklidir.

Türk Bilim İnsanı hastaların umudu oldu!

Türk Bilim İnsanı Eczacı Reyhan Aliusta’nın 12 yıldır yurtiçi ve yurt dışında çalışmalarını sürdürdüğü "Akavital" isimli besin takviyesiyle hastaların umudu oldu! Akavital özellikle bağırsak hastalıklarında ve bağışık sisteminin güçlendirilmesinde kullanılabilecek.

Türk Bilim İnsanı 28 yıllık eczacı olan Reyhan Aliusta meslek hayatının son 12 yılını yurtiçi ve yurt dışında bu çalışmasına ayırdı. Özellikle bağırsak hastalıklarının tedavisi üzerine çalışan Aliusta, “Akavital” isimli bir ürün çıkardı. Akavital isimli gıda takviyesi ilk bağırsak hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa şifa olacak. Akasya Gamı ve D3K2 ve C vitamini içeren formül bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle koronaya karşı en büyük savaşçılardan biri olacak. Ürün kronik ve immün sistem, psikolojik ve nörolojik birçok hastalığın tedavisine destek olacak.

Hayata geçirdikleri ürünün yerli ve sağlığa uygun olduğunu dile getiren Türk Bilim İnsanı Reyhan Aliusta ürünümüzün içerisinde 3 ana etken madde bulunmaktadır. Kesinlikle içerisinde ağır metal ve kortizon yoktur. Yüzde yüz yerli bir üründür. Akavital’i bağışıklık sistemini güçlendirmek için kilosuna uygun dozu ayarlayarak 3 ile 6 ay boyunca kullandırıyoruz. Bağışıklık sistemi güçlenen hasta iyileşmeye başlıyor. Bu ürünün hiçbir yan etkisi yok, aksine hastanın metabolizması hızlanıyor ve kendini iyi hissediyor. Hastalıklara karşı vücudu daha dirençli oluyor. Genellikle ilk 15 günde hastalıkla alakalı olarak olumlu geri dönüşler alıyoruz. Son olarak ürünün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu belirterek, sedef hastalarına seslenen Aliusta, sedef ya da egzama hastalarına yönelik çözüm var, umutsuz olmasınlar. Biz ürünle çok başarı elde ettik’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“Akavital” İstanbul ‘da Arzu Kurt, Ayşegül Kayabay, Bülent Sertaş, Furkan Dede, Güven Güleşce, Kadir Çöpdemir, Kadriye Olgar, Metin Şentürk, Murat Özarı, Nihal Koç, Özgür Aras gibi sanat , iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı bir organizasyonla tanıtıldı.

ÇOCUKLARDA HAYALİ ARKADAŞ

Uzman Klinik Psikolog CEYDA TERLEMEZ çocuklarda hayali arkadaşı anlattı.

Çoğu çocuğun hayali arkadaşı vardır. Hayali arkadaşları görünmez olabilir ya da cansız bir nesneye kişilik ve yetenek yükleyebilirler. Genellikle aileler çocuklarının hayali arkadaşlarından haberdar değillerdir. Ancak hayali arkadaş korkulması gereken bir durum değildir sadece bu durumun ebeveynlerin farkında olması ve kontrolü altında olması gerekmektedir.

Hayali arkadaş bir sorun olarak gözükse de yapılan araştırmalar sonucunda avantajları da görülmektedir. Hayali arkadaş deyince genellikle akla gelen şizofreni veya dissosiyatif bozuklukların var olmasıdır. Ancak bu duruma kesinlik getiren nokta sadece hayali arkadaş değildir. Bunun yanında uykuda değişiklikler gözlemlenmesi, sesler duyma, halüsinasyonlar ve yemek yeme davranışındaki değişiklikler birlikte sayılabilir.

Çocuğunuzun hayali arkadaşından ebeveynler birçok şeyi öğrenebilir. Çocuklarıyla ilgili kendilerinin göremedikleri problemlere hakim olabilirler. Örnek verecek olursak eğer hayali arkadaşın yaşadığı korkularla aslında çocuğunuz baş etmeye çalışıyor olabilir. Böylelikle çocuğunuzun korkularının farkında varıp kendisine destek olabilirsiniz.

Çocuğunuz hayali arkadaşından dolayı başka çocuklarla oynamayı kesmemelidir. Genellikle hayali arkadaşı olan çocuk sosyalleşmeye eğilimlidir. Ancak söylediğim gibi çocuk sosyalleşmeyi reddediyor ise altında yatan faktörlere bakılmalıdır. Çocuğunuz sosyal kaygı yaşıyor olabilir. Çocuğunuzun yaşadığı olaylara hakim olmalı ve sizi endişelendiren bir durum söz konusu ise bir uzmandan destek almalısınız.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final Maçında Destek Bekliyor!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Kupası finalinde Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak. CEV Kupası finalinde Şampiyonun belli olacağı rövanş müsabakası ise 22 Mart'ta Almanya'da yapılacak.

Eczacıbaşı Dynavit'in milli oyuncusu Simge Aköz ise final maçları için destek istediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"2018'de aldığımız kupayı tekrar evimize getirmek için çok büyük bir adım attık. Final maçlarında da elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Tek amacımız kupayı eve getirmek. Bizler güzel başarılara imza attıkça, iyi mücadele ettikçe daha çok gence rol model olacağımızı biliyoruz. Bizi takip etmelerinden, desteklemelerinden ve gençlere örnek olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye’den final maçlarını izlemelerini ve bize destek olmalarını istiyoruz. Tüm kalbimizle inanıyoruz kupayı alıp geleceğiz. "