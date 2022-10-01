Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları

URFALI HACI USTA



1938 yılından günümüze kadar uzanan Güneydoğu Anadolu ve Urfa geleneksel lezzetlerinin adresi URFALI HACI USTA, meşhur CİĞER , kebabı ve yanında vermiş olduğu bol meze ikramları ile gönülleri fethetmeye devam ediyor.



Türkiye’nin en güzel kebapçısı olan Urfalı Hacı usta’nın hem kurucusu aynı zamanda sahibi olan Hasan çiçekler 20metre karelik alanda 2,3 masa ile başladığı yolculuğunda bu güne gelmesinde mesleği öğrendiği kebap ustası Haci Ali Çiçeklerin öğretilerinin payı büyük.



EŞSİZ LEZZETLERİ VE KONSEPTİYLE FARK YARATIYOR!

Harika fikirlerle tasarlanan ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlamanın gayesi içerisinde olan Mio’s İstanbul, eşsiz manzarasıyla sizleri adeta büyüleyecek. Büyükçekmece sahilinde denize sıfır konumda olup, kumun üzerinde sonsuz maviliği hissedecek, gün batımının keyfini sevdiklerinizle, yemek yerken ve sohbet ederken çıkaracaksınız.





Cunda Baradiel ile buluştu

Ayvalık’ın cennet adası Cunda’da konsepti ve tarzıyla seyahat tutkunlarının yeni adresi Baradiel Otel, hem butik işletme karakterinden ayrılmadan hem de kişiye özel hizmet anlayışıyla tatilciler için yeni bir adres.

Otel içerisinde spa bölümünün yanı sıra Fine Dining menüsüyle kişiye özel hizmet alabileceğiniz restaurantı ile Cunda Baradiel otelde özel tuz odalarıyla da alışıla gelmiş klasik Ayvalık-Cunda tatilinizi farklı bir yere taşıyabilirsiniz.





SUUDİ ARABİSTAN TÜRK MARKASI OLARAK BURSA KEBAP EVİ’Nİ SEÇTİ

Yurt dışında en çok şubesi bulunan Türk restoran zinciri Bursa Kebap Evi, Avrupa ile başlayan global marka yolculuğuna Orta Doğu’daki gücünü artırarak devam ediyor. Türkiye’de 91, yurt dışında ise 12 şubesiyle hizmet veren marka, Orta Doğu’da büyüme hedefine yönelik güçlü bir adım attı. Suudi Arabistan’ın AVM ve perakende sektöründe lider şirketi “Abdullah Al Othaim Investment Company ile master franshise anlaşması imzalayan Bursa Kebap Evi, Suudi Arabistan’da 1 yılda 10 şube, 3 yıl içinde ise 30 şube ile toplamda 9 milyon dolarlık yatırım yaparak büyüme hedefinde....



Homend Dünya Kahve Gününü

Pottoman’ın Canlı Renkleri ile Kutluyor

Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri markası Homend, Türk Kahvesi Makinası Pottoman ile “1 Ekim Dünya Kahve Günü”nde mutfaklara tarz katacak renk alternatifleri sunuyor.





“ SEDA OKUYUCU”DAN İDDİALI BİR MERHABA!

Alanında Yüksek Lisans yapan Seda Okuyucu, müzikal kariyerine TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’nda başladı Seda Okuyucu, sahne performanslarının yanı sıra aynı zamanda müzik öğretmenliğine devam ediyor.

Müzik eğitimini TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu sınavlarını kazanarak ve uzun yıllar çalışmalarına devam ederek tamamlayan 'Seda Okuyucu, müzik öğretmenliğine halen devam etmektedir.

Suat Kosif ülkemizi motor sporlarında başarı ile temsil ediyor!



Türkiye'yi motor sporlarında başarıyla temsil eden Rize doğumlu Suat Kosif, ilk motor yarışını 2015 yılında Yunanistan Serres pistinde 1000 cc motogp grubunda 1.likle bitirdi.Romanya'dada ülkemizi başarıyla temsil eden Suat Kosif, 1000 a grubunda yine başarılı olarak kupa almayı başardı. Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden başarılı motor sporcusu Suat Kosif, yeni anlaşmalarına göre Czech Republic , İtalya gibi ülkelerde yeni sezonda yarışacak.

IŞIN KARACA GURBETLİK ŞARKISINI KLİPLENDİRDİ

Türkiye'nin önemli kadın seslerinden Işın Karaca, geçtiğimiz aylarda "Işın Karaca prodüksiyon ve DMC ortaklığı" ile çıkartmış olduğu "Sen Ben Aşk" albümündeki “Gurbetlik” şarkısını kliplendirdi.

Sözü Zeki Güner'e, müziği ve düzenlemesi Can Yapıcıoğluna ait şarkının, video klibi ise Köksal Kaya tarafından Çeşme’de çekildi.





Getir’den sokak hayvanlarına 1 milyon kap mama

Her yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde HAYTAP iş birliği ile sokak hayvanları için mama desteği sağlayan Getir, bu yıl “Patiye El Ver” diyerek 1 milyon kap mama topluyor.

Hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir, 8 yıldır sokak hayvanları için hayata geçirdiği mama toplama projesinde bu yıl “Patiye El Ver” diyerek 1 milyon kaba denk gelen 150 ton mama toplayacak. Milyonlarca kullanıcısının da desteğiyle toplanacak mamalar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile Türkiye’nin dört bir yanındaki patili dostların beslemesinde kullanılacak.



ALİCE İÇİN RENGARENK PARTİ



Başarılı oyuncu Eylül Öztürk, geçtiğimiz günlerde kızı Alice’nin ikinci yaş gününü evinde düzenlediği muhteşem bir organizasyon ile kutladı.

İş insanı aynı zamanda Yapımcı olan eşi Kenan Özkan ve oğlu Alex ile birlikte güzel bir aile organizasyonuyla kızı Alice’n doğum gününü kutlayan Öztürk, kızı için ailece giydikleri Alice Harikalar Diyarında”ki kostümleriyle de renkli görüntüler ortaya koydular.





“ ANTİK YAŞAMIN NOTO ESİNTİSİYLE NEFES ALDIĞI TOPRAKLARDAN ”

Zeytindostu ve Butik bir “aile” üreticisi olarak Atalarımızdan devraldığımız zeytincilik geleneğini 1990 yılından bu yana Muğla/Milas’ın Çamovalı köyümüzdeki yaklaşık 100 dönüm alan içerisinde bulunan zeytin bahçelerindeki asırlık ağaçlardan Organik Tarım ve esaslarına göre üretip,mevsiminde toplanan zeytinleri özenle hasat ederek sürdürüyor aiolos markası .

Yaşam ağacı, ölmez ağaç ve barış ağacı olarak anılan zeytin ağacı, asırlara tanıklık etmiş 40.000 yıl öncesine dayanan, efsanelere konu olan kutsal bir ağaçtır. Eski yunan mitolojisinde Poseidonun oğlu olan rüzgarlar tanrısı “AİOLOS ” isminden esinlenerek “AİLE” mottosunu ön planda tutuğu için “AİLOS” markası doğmuştur.





Metro Türkiye, Michelin Rehberi’nin Partneri Oldu

Gastronomi kültürünün gelişmesi için 30 yılı aşkın zamandır çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Metro Türkiye, dünyanın en itibarlı restoran derecelendirme sistemi olarak kabul edilen Michelin Rehberi’nin 38’inci destinasyonu olan İstanbul’daki partneri olduğunu açıkladı. İş birliği kapsamında 11 Ekim 2022 tarihinde kazanan restoranların açıklanmasının ardından, plaket töreni Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da gerçekleşecek.





Ünlü televizyoncu Ayşegül Ekinci kadınların hayatına dokunacak

Dünyaca ünlü isimlerle yaptığı röportajlarıyla bilinen, Türk basınının en önemli televizyon haber ve gazetelerinin Londra Temsilciliğini başarıyla yapan ünlü gazeteci Ayşegül Ekinci, şimdi de ekranlarda kadınların hayatına dokunacak.

Son dönemde " Son Yok" adlı kitabıyla adından sık sık söz ettiren ve 2021 Sedat Simavi Edebiyat Ödülleri adayı olan başarılı gazeteci yazar aynı zamanda dünyaca ünlü kişisel gelişim hocalarıyla çalışarak onlardan eğitimler almıştı.



