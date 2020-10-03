Dinçer KARACALAR

Yıldırım Mayruk’dan Anlamlı Defile



"2023’e Hikayeler" hem şık tasarımlarla hem de sosyal sorumluluk projesi ile dikkatleri çekti.

Gümüşsuyu’nda ‘Yıldırım Mayruk Laboratuvarı’ nda muhteşem bir defile gerçekleşti. 2001 Gece Masalları gibi tematik sunumların ardından 2023’e hikayeler, şık tasarımlarla birlikte modellerin üzerinde adeta hayat buldu.

Barbaros Şansal ortaklığı ve Uluslararası Koreograf Uğurkan Erez’in sunumu ile gerçekleşen defilede çağdaş, global ve alımlı Türk kadını, yüksek dikiş teknikleri ile buluştu. Türkiye’nin en ünlü mankenlerinden; Elçin Türksev Sema Şimşek Hakkı, Ebru Güzel, Bilge Kara, Alona, Ebru Ürün, Ece Akmert, Nur Gümüşdoğrayan, Özge Ulusoy, Seda Erten, Serenay Sarıkaya, Sanela Kopreva ve jübilesini yapan Tuğba Özay, bu şahane defilede boy gösterdiler. Organizasyon’da kızı Dila Türksev podyumu paylaşan Elçin Türksev davetliler tarafından ayakta alkışlandı .



‘Golden Hour’ görkemli açılışıyla kapılarını açtı!



İstanbul’a yeni bir heyecan getirecek ‘Golden Hour’ büyüleyici İstanbul manzarasıyla birlikte misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Yeni nesil yemekli müzikli eğlence ile İstanbul’a yeni bir soluk kazandıran Golden Hour 23 Eylül Çarşamba akşamı kapılarını açtı. Eşsiz İstanbul manzarasına karşı eğlenceli anlar vadeden Golden Hour’da eğlence ve kahkahalar eksik olmayacak. Unutulmaz doğum günü eğlenceleri, bekarlığa veda partileri gibi alternatifli olanaklar sunan Golden Hour en özel günler unutulmaz kılacak.

“Başarımızın sırrı, ekip olabilmekten ve yaptığımız her işten keyif almaktan geçiyor”

Dünyadaki lider tesisler arasında yer aldıklarını anlatan Radisson Blu Hotel Vadistanbul Genel Müdürü Nihan Sıcakkanlı, şunları söyledi:

“Artaş Grubu bünyesindeki otellerimiz, müşteri memnuniyetinde dünyadaki lider turizm tesisleri arasında bulunuyor. Global çapta elde ettiğimiz başarılarımıza bakınca, başarımızın sırrı, enerjik, pozitif ve yeniliklere uyum sağlayabilen ekiplerle çalışmaktan ve yaptığımız her işten keyif almaktan geçiyor. İstisnasız her misafirimizin unutulmaz deneyimler ile otellerimizden ayrılmasını hedefliyoruz ve bunun için ekip olarak çok çalışıyoruz” dedi.



Ünlü Şair Abdurrahman Delen Azerbaycan Halkını Unutmadı

Geçtiğimiz yıl 'Azerbaycan Kardeşim Ödülü'nü alan ünlü şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, Azerbaycan halkı için bir şiir yazdı.

Ermenistan ile savaş halinde olan Azerbaycan halkına destek olmak isteyen Delen, bu duruma sessiz kalmadı ve duygularını kağıda döktü.

Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan ünlü sanatçı Abdurrahman Delen, her türlü savaşa karşı olduğunu ve savaşsız bir dünya ve insanların huzur içinde yaşanmasını dile getirdi.

"GÖĞÜN KILAVUZLUĞUNDA’’ SAİME TAKTAK GAMA ART GALLERY’DE!

26 Eylül- 17 Ekim

Ev sahipliği yaptığı birbirinden farklı sergilerle alanında markalaşan Türkiye’nin önde gelen çağdaş sanat galerisi Gama, uzun bir aradan sonra yeni sezonda sanatseverleri Ressam / Müzehhibe Saime Taktak’ın ‘’Göğün Kılavuzluğunda’’ adlı sergisiyle buluşturdu.

17 Ekim’e kadar devam edecek olan sergi pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaret edilebilecek.





Lipton Ice Tea’den yeni şişesiyle Çilek ve Kavun aromalı lezzet!





Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubunda lider markalarından Lipton Ice Tea, çilekli ya da kavunlu arasında seçim yapmakta zorlananlar için çileğin dayanılmaz kokusuyla kavunun enfes tadının birleşiminden oluşan bir lezzet sunuyor; Lipton Ice Tea Çilek ve Kavun…



Dünya Lokumu bizden alıyor.



Lokum Dükkanı yönetim kurulu başkanı Cengiz Gafuroğulları 1959 yılında Bulgaristan’da dünyaya geldi. Gıda bölümü önlisans olarak eğitimini tamamladıktan sonra babasının sahibi olduğu şekerlemeci dükkanında çalışarak iş yaşamına başladı.

İhracatla birlikte birçok dünya ülkesi reçel çeşitlerini, helva, yöresel ballar, tahin, kakao kremaları ve geleneksel Türk tatlılarından lokumu Lokum Dükkanından alıyor. Amerika başta olmak üzere Kanada, Katar, BAE, Umman gibi çeşitli ülkelere ihracat yapıyor.

Adver’den sektöre merhaba



Halkla ilişkiler alanında hizmet vermek üzere kurulan Adver faaliyetlerine başladı. Ebru Çiftçioğlu ve Begüm Kılıç ortaklığında hayat bulan Adver, markalara stratejik planlama, medya iletişimi, liderlik iletişimi, pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi, ürün ve hizmet yönetimi, sosyal medya yönetimi, dijital iletişim, kurumsal marka kimliği ve tasarım alanlarında hizmet veriyor.



“90’LI YILLARIN UNUTULMAZLARI AILA’DA”



Geleneksel Türk mutfağını yenilikçi ve modern bir şekilde yorumlayan Aila, 90’lar Türk popunun efsane sanatçıları Metin Özülkü, Sibel Alaş ve Jale’nin dönemin en popüler şarkılarını seslendirdiği “90’ların Dost Meclisi” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Hayatımıza eşlik etmiş doksanlı yıllar şarkıları 30 Eylül Çarşamba akşamı tekrar dinleyici karşısına çıkarak, konuklara muhteşem bir müzik şöleni yaşattı.

ÜNLÜ OYUNCU PELİN KARAHAN’IN KATILIMIYLA FİLLİ BOYA FERAH RENKLER KARTELASI TANITILDI

Filli Boya’nın yeni renk kartelası ‘En Sevilen Ferah Renkler’,güzel oyuncu Pelin Karahan katılımıyla 29 Eylül Salı günü Swissotel The Bosphorus’ta tanıtıldı.

Filli Boya, ferah ve aydınlık yaşam alanlarına sahip olmanın öneminin pandemi dolayısıyla giderek arttığı bu dönemde en sevilen Ferah Renkler kartelasını tüketicilerin beğenisine sundu.



RAHAT BİR NEFES İÇİN ‘SİNOMARİN’

Tüketici sağlığının önemli markası Wellcare, ürün gamına Sinomarin’i de ekledi. Özel formülü ile tıkalı burunlara rahat bir nefes aldıran Sinomarin, Wellcare güvencesiyle raflardaki yerini aldı.

Yüzde 100 doğal, etkinliği kanıtlanmış, tıkalı burunları açan Sinomarin, benzersiz formülü ile her yaş grubuna hitap ediyor. Soğuk algınlığı başta olmak üzere, alerji ve sinüzit durumlarında da etkili olan Sinomarin, günlük burun temizliği için de kullanılıyor.





ARZUM ONAN, DIADERMINE İLE “YAŞINIZ SİZİN KARARINIZ” DİYOR

Doğal ve zamana meydan okuyan güzelliğiyle Arzum Onan, dermatolojide 110 yılı aşkın uzmanlığa sahip, Henkel’in yenilikçi ve öncü cilt bakım markası Diadermine’in marka yüzü oldu. Onan, markanın yeni LIFT+ Kırışıklık Karşıtı ürünlerini tanıtıyor.