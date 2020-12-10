Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktası

CAREN İLE DOĞAL LEZZETLER

2019 yılında kurulan CAREN markası, sağlıklı atıştırmalıklar üreten butik bir firma Markanın kurulma amacı piyasadaki katkı maddeli ve şeker oranı yüksek fındık, fıstık ezmelerine meydan okuyarak sağlıklı beslenmeyi teşvik ediyor. Besin değeri yüksek olan kuruyemişleri ezme haline getirip doğal ürünler ile lezzetlendirerek kaju fıstığı ezmesi, yer fıstığı ezmesi ve kakaolu fındık ezmesi üretmektedir. Böylece hem ara öğünlerde atıştırmalık olarak tüketilmesi hem de tariflere değişik bir lezzet katması hedeflenmiştir. Aynı zamanda instagram sayfalarında paylaştıkları alternatif sunumlar ve tarifler ile tüketiciye ilham vermektedirler. Kalitesinden ve lezzetinden taviz vermeyen Carenfoods, ürün yelpazesine yeni ürünler eklemeye devam edecektir. Hem sağlıklı hem de lezzetli atıştırmalıklar arayanların CAREN ürünlerine daha kolay erişebilmesi için tüm Türkiye’ye kargo gönderimi yapılıyor.

Instagram/@carenfoods

Haftanın Mekanları

Ulu Baklava

Gaziantep’in ünlü baklavacısı Ulu Baklava’nın baklavasını tatmadıysanız emin olun çok şey kaybettiniz. Özel kare baklavadan şöbiyete, midye baklavadan bülbül yuvasına, yaprak şöbiyetten fıstık dolamaya kadar daha pek çok damak çatlatan lezzetler bir telefon ile kapınızda .

İnstagram/ulubaklava

Pala Ocakbaşı

1962’den günümüze, yarım asırı aşan hizmet kalitesi ile Pala Ocakbaşı, siz değerli misafirlerinin memnuniyetini kazanmış köklü bir müessesedir. Hizmet süresince birbirinden değerli dostlar biriktiren Pala; kalite politikasının birinci ilkesi olarak misafirlerinin sağlığını en iyi derecede önemsemektedir asla taviz vermediği ve ödül alan hijyen standartları ile öne çıkan işletme bunun yanı sıra güzel ülkemizin birçok yöresinden bir araya getirdiği zeytinyağı şalgam baharat et gibi bir çok ürünü mutfağında bir araya getirerek yarım asırlık tecrübesi ile harmanlayıp damağınızda iz bırakan eşsiz lezzetler sunmakta kalmayıp aynı zamanda franchise imkanı sunuyor.

DÜNYA MARKASI OLMAYA ADAY “KOT ŞIKLIĞI” BİR TÜRK TASARIMCI İMZASI İLE GÖRÜCÜYE ÇIKTI.

Akademik kariyerini reklam ve pazarlama alanında şekillendiren genç tasarımcı Yelda Aslan, YELDA ASLAN COUTURE ile son dönemlerin en dikkat çeken tasarımcıları arasında yerini almayı başardımıştı.

Pandemi döneminde abiye ve gelinlik satışlarının olmaması genç tasarımcıyı markalaşma sürecine teşvik etti.

“Jeans” modasına yeniden şekil veren ve şık hazır giyimi hedefleyen Rocky Girl şimdilerde kadınların gözdesi oldu.

FLO’da kampanyanı seç beğendiğin ürünlere en avantajlı fiyatlarla ulaş!

Her moda ve tarza uygun modeller sunan FLO, yalnızca mağazalarına özel iki farklı kampanya birden başlattı. 31 Aralık’a kadar devam edecek ve tüm ürünlerde geçerli olacak kampanyalar ile isteyen 2. ürüne yüzde 50 indirim fırsatından yararlanacak, isteyen 3 al 2 öde avantajı ile alışveriş keyfini ikiye katlayacak.

Ünlü Şair Halk Ozanı Abdurrahman Delen, Kovid-19'a Yakalandı.

Türkiye'nin şair ve ses sanatçısı olarak tanıdığı Abdurrahman Delen, koronavirüs salgınını ranta çevirmek isteyenlere tepki olarak beste yapıp, klip çekip tepkisini dile getirmişti.

Son günlerde kadına şiddetin artmasıyla birlikte Delen 'Kadına Şiddete Hayır' demek için yazdığı ’Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur’ isimli şiiri ile "Kadın Şideetine" hayır diyen ünlü şair yazar ozan Abdurahman Delen Koronavirüs'e yakalandı.

Renkli ve Eğlenceli Yeniyıl Hediyeleri Peppythings'den...





Yeniyılda sevdiklerinize hem hayat motivasyonunu artırıcı hem de renkli ve eğlenceli hediyeler almak isterseniz; "En değerli şey sensin" sloganı ile üretilen PEPPYTHINGS ürünlerine göz atmalısınız...

Yoğun iş temposunda ve günlük hayatın akışında rahatlıkla kullanılan, 12 saate kadar sıcaklığı koruyan ve su geçirmez özelliklere sahip Peppythings Termal Beslenme Çantaları uzun yolculuklar için birebir.

AĞAOĞLU MY MOUNTAIN ULUDAĞ YENİ SEZONA HAZIR

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’daki Ağaoğlu My Mountain, yeni sezona 23 Aralık’ta merhaba diyor. Otel, geniş ve ferah atmosferinde misafirlerini hijyen kurallarına maksimum düzeyde dikkat ederek ağırlayacak.

PEPSICO VE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, futbolun seçkin etkinliği UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan ortaklığını 2021/22 ve 2023/24 sezonlarını da kapsayacak şekilde uzattığını duyurdu. Bu işbirliği, PepsiCo’nun "UEFA Kadınlar Futbolu ile yapılan çok yıllık prömiyer iş birliğinin" 2025 yılına kadar devam etmesini de kapsıyor. Böylece PepsiCo’nun futbolun prestijli liglerinde gösterdiği varlığı genişliyor ve güçleniyor.

8 çocuk, 8 yaşanmış hikaye, 8 travma

Dr. Psikolog Deniz Aktan’ın editörlüğünü yaptığı aralarında uzman psikologların da bulunduğu sekiz kişilik bir ekiple birlikte kaleme alınan “Çocukluk Çağı Travmasının Yansımaları: Tüm Renklerini Kaybetmiş Gökkuşağı Hikâyeleri” adlı kitap, yaşadıkları travmalarla hayatlarının renklerini kaybetmiş 8 çocuğun öyküsünü anlatıyor. 8 ayrı hikâyeden oluşan kitap, çocukluk çağında maruz kalınan travmaya erken müdahale edilirse iyileşme sürecinin hızlanacağına dikkat çekiliyor. Nobel yayınevi tarafından yayımlanan ve 9 Kasım da okuyucuları ile buluşan kitabın tüm geliri Koruncuk (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) Vakfı’na bağışlanacak.

VANEDA’NIN YENİ KOLEKSİYONU MACERA TUTKUNLARINI BEKLİYOR

V-RANGER İLE TAM ZAMANI

Vaneda, 2020 Sonbahar - Kış sezonunda sağlam yapısı, dayanıklı tabanı ve modern tasarımlarıyla fark yaratmaya devam ediyor.

Seçili Boyner Mağazaları’nda satışa sunulan Vaneda’nın yeni modelleri, kullanıcını konforunu ve performansını artıran üstün teknolojileriyle aklı doğada olanları değişen hava koşullarına karşı koruyor.

İnzivadan Çıktı, Müziğe Geri Döndü

Kadr Sosyal Medya Detoksunu Bozdu

Müzik platformlarında dinlenme ve izlenme rekorları kıran Kadr, sessizliğini bozdu.

Uzun bir süre önce sosyal medya hesabını kapatan ve inzivaya çekilen genç müzisyen sessizliğe gömülmüştü. İnzivaya çekildiği dönemde bolca üretim yapan, şarkılar yazan Kadr, “Zaman” isimli yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu.