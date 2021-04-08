Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktası

Paçacı / Kahramanmaraş

kentin meşhur lezzetlerinden olan Maraş paçayı iki yıl süren Ar-Ge çalışmasının sonunda kavanoza koydu. Paçaları internetten satışa sunan firmanın Müdürü Emrah Sünbül, çok büyük talep aldıklarını belirterek, "Maraş paçayı kargo ile dünyanın her yerine gönderebiliyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta havaların soğumasıyla birlikte Maraş paça tüketimi de artmaya başladı. Küçükbaş hayvanların kelle ve ayaklarından yapılan, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'nca da tescillenen, doğal antibiyotik olarak da kabul edilen paça içmek isteyen ancak Kahramanmaraş'a gelemeyenler için tüm illere steril bir şekilde kargo gönderim çalışmasını başlattı. Paçanın diğer hazır gıdalar gibi satılması için yürütülen çalışmalar olumlu sonuç verdi ve Ankara’nın seçkin marketlerine koymayı başardı.

İnstagram/pacaciturkiye

Thai Asian Shop

Anneleri Tayland’lı babaları Türk olan ikiz kız kardeşin işlettiği thai asian Haftanın belli günlerinde Thai yemekleri de yapıyorlar Tayland yemeklerini özleyenler ve yeni tatlar denemek isteyenler için.Ankara ’da yaşayan on binlerin sıkı takip ettiği takip ettiği bir Asya Mutfağı platformu. Ülkemizde yaşayan Asyalılar, evinin şefi olanlar, yeni lezzetler arayanlar siteye girip Çin, Japon, Kore ve Tayland mutfaklarından yüzlerce ürüne ve tarife kolaylıkla ulaşabiliyor. Kore mutfağının yıldızlarından Tteokbokki (Pirinç Keki) veya Japchae, Tayland mutfağından Pad Thai veya Yeşil Köri yemekleri, Japon mutfağından Miso Çorbası gibi yüzlerce yemeği ev mutfağında bu mutfaklara hakim olmayan kişilerin bile yapabileceğini Asian Shop vaad ediyor.

İnstagram / thaiasianshopankara

Kerem Bürsin Lipton Ice Tea ile görüntülendi!

Türkiye’nin en sevilen soğuk çayı Lipton Ice Tea ile Türkiye’nin en sevilen oyuncularından Kerem Bürsin bir araya geldi ve ‘aşırı lezzetli’ bir reklam filmine imza attı.

Lipton Ice Tea’nin yeni yüzü olacak başarılı oyuncu reklam filmleri için Mart ayında kamera karşısına geçti. Bodrum’da gerçekleştirilen çekimlerde Kerem Bürsin’i birbirinden farklı ve şaşırtıcı rollerde göreceğimiz reklam filmi çok yakında yayına girecek.

ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE GELEN MUCİZE ÜRÜN: Le Mélange

Almanya’nın en sevilen saç bakım ürünü Le Mélange, artık Türkiye’de. Almanya doğumlu Filiz Cercis’in kendi saç problerine çözüm bulmak için geliştirdiği ve üretimine başladığı marka, kısa sürede Almanya’nın en gözde saç bakım markası oldu. Mayıs ayı itibariyle Türkiye’de satışına başlanacak olan,çok sayıda vitamin ve mineralin yanı sıra amino asitler ve antioksidanlar içen ürünler, tamamen doğal ve vegan olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Le Mélange’ın en çok tercih edilen ürünlerinin başındaysa ‘Mucize’ olarak anılan saç yağı geliyor. Saçın daha hızlı büyümesine, daha dolgun ve hacimli olmasına yardımcı olan saç yağı, aynı zamanda saçı dökülmelere karşı da koruyor. Saçtaki kabarmayı önleyen ve saça parlaklık kazandıran yağ, günlük şekillendirme ürünü olarak da kullanılabiliyor. Almanya’da pek çok kuaförün tercih ettiği ürün, saçtaki kırılmayı ve boya sırasındaki yıpranmayı da önlüyor.

"Menajerlik Tam Bana Göre"

21 yıldan beri medya sektöründe çeşitli işler yapan Serkan Yakın şimdiler de Menajerliğe soyundu.. 2000'li yılların başında radyoculuk ve oyunculuk ile sektöre giren Serkan Yakın 2016 yılından beri yürüttüğü "Oyunculuk ve Modellik" ajansını daha profesyonelce yapmaya karar vererek bireysel menajerlik yolunu seçti..

Doğuştan var olan fiziksel engeli onu hiç bir zaman engellemedi belki bir çok şeyi bizler kadar özgürce yapma şansı bulamayan Serkan Yakın iş hayatındaki başarıları ile çevresinden her zaman takdir kazandı..

"Herkes Oyuncu Olmak İstiyor"

Mesleğini söylediği her ortamda mutlaka birilerinin oyunculuk hayali ile ondan yardım istediğini söylüyor.. Hatta selfie çekip benden oyuncu olur mu diye bir çok mail aldığını söyleyen Serkan Yakın bu işlerin böyle kolay ve basit olmadığının altını çiziyor...

Lizay, ışıltısı ile yayılmaya devam ediyor

Altın, elmas, pırlanta ve değerli taşlardan oluşan özgün, göz alıcı ve iddialı mücevher koleksiyonlarıyla 14 yıldır sektöre imza atan Lizay, bir yıl önce vermeye başladığı franchise sistemi konusunda hedef büyütüyor.

AYHAN TAYLAN'DAN DÜĞÜN ŞARKISI: "HOŞ GELDİN SENİ SEVMEK NE GÜZEL"

Müzik dünyasının güçlü sesi Ayhan Taylan, "Hoş Geldin Seni Sevmek Ne Güzel" ile sevenlerine bir kez daha 'merhaba' dedi.

Sözleri Ahmet Selçuk İlkan ve Çağlar Gündoğdu'ya, müziği ise yine Çağlar Gündoğdu'ya ait olan "Hoş Geldin Seni Sevmek Ne Güzel" şarkısında Ayhan Taylan'a Aysun Taşçeşme eşlik etti.

HANIMAĞA KAHVELERİ” İLE LEZZETİ YUDUMLAYIN

Girişimci Tuğba Asma, günün her saatinde keyifle içtiğimiz ve kültürümüzün simgelerinden biri olan Türk kahvesini “Hanımağa Kahveleri” markasıyla sunuyor. Mardin’deki kadınların ürettiği Hanımağa Kahveleri, hem Türk kahvesi hem de dibek kahvesi olarak satışta.

Yerli Otomobil Zincirleri Kıracak

İş İnsanı, ADW İstanbul Reklam Atölyesi Ajans Başkanı Mustafa Hurşutağaoğlu, uluslararası reklam sektöründe önemli oyuncuların yer aldığı online “Reklam – Pazarlama Zirvesi” toplantısında, Türkiye’deki reklam sektörünün gelişmesi için önce yerli markaların yurt dışına açılması gerektiğini belirterek “Uluslararası markalarımız çoğalmadıkça bizim sektörümüz de gerektiği gibi çalışmıyor olacak. Reklam ajansları, Türkiye’de müşterinin istediği şeyi doğru teknikle, doğru kalitede yapabilen şirketlerden oluşuyor. Halbuki böyle bir durum söz konusu değil. Müşterinin, müşterisiyle olan bağını doğru şekilde kuruyor olmamız en önemli önceliğimiz olmalıdır. İleride bunların gerçekleşeceğini umuyorum. Özellikle yeni çıkaracağımız araba markası sayesinde Türkiye’nin global markalarla yarışacak olması konusunda oldukça heyecanlıyım. Yerli otomobil zincirleri kıracak." dedi.

BAŞARILI YAPIMCI SERDAL KARA "MODEL" DİZİ ÇEKİMLERİNE START VERDİ



Yapımcılığını Serdal Kara’nın üstlendiği dijital bir platform için çekilen " Model" dizi filmi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.



Yönetmenliğini ve senaristliğini Deniz Denizciler'in üstlendiği dizinin ilk bölüm çekimleri başladı.



Merakla beklenen dizinin kadrosundaki usta isimler arasında Mehmet Çepiç, Asuman Dabak, Ali Erkazan, Füsun Demirel, Erol Yavan gibi birçok ünlü isimler dizide yer akmakta.

Yeni Cheetos MEGA sadece ŞOK’ta!

Cips tutkunlarının en sevdiği markalardan Cheetos, ŞOK Market için özel olarak ürettiği ‘Cheetos MEGA’ ile yıl sonuna kadar raflarda!

%100 mısır irmiğinden, bitkisel yağ kullanılarak, kızartılmadan ve fırınlanarak hazırlanan Cheetos, peynir aromalı yepyeni lezzeti Cheetos Mega’yı üretti. Klasik Cheetos cips tanelerine göre boyutları çok daha büyük olan bu özel mega cips sadece ŞOK Market raflarında satışa sunulacak. Mısırın Cheetos şekli, yenilenen lezzetiyle en keyifli anlarınızın favori eşlikçisi olacak.

Neshe’ye Dünyaca Ünlü Prodüktör Redone’dan Destek

NESHE, bir süre önce yayınladığı ilk global teklisi ‘Hijo de la Noche’ ile müzik dünyasında dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

İlk projesinde dünyaca ünlü isimlerle çalışan NESHE, özellikle

Latin Amerika’dan büyük ilgi görürken,ispanyolca, ingilizce ve türkçe dillerinde ve dünyanın farklı yerlerinden çalıştığı prodüktörlerle yaptığı şarkıları dinleyiciyle buluşturmak için gün sayıyor.

Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından sevenlerine bilgi veren Yıldırım, ' Bir yıl kovalamanın ardından ‘evet, covid beni de yakaladı’ 5. Günümdeyim daha iyiyim çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin’ mesajını paylaştı.

Ramo dizisinin çekimlerini bir süre ara verildiği öğrenildi.