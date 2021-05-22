Dinçer KARACALAR

YEŞİM SALKIM VE BADE DERİNÖZ DUETİ “NİYE HAYAT

Ünlü Müzisyen Yeşim Salkım ile yetenekli söz yazarı ve besteci Bade Derinöz 'ün düeti “ Niye Hayat? ” ikilinin ilk ortak çalışması. Sözleri ve bestesi Bade Derinöz ’e ait olan “ Niye Hayat? ” ilhamını Yeşim Salkım ’ın hayatından alıyor.



ACI TATLI YÖRESEL ÜRÜNLER

Doğal köy ürünlerinin toptan ve perakende satışını yapan Halide Dut, Kahramanmaraş yöresine ait özellikle bu pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik köy ürünlerinin toptan ve perakende satışını yapıyor.

Kahramanmaraş’ta 2 senedir hizmet vermekte olan firma başta Maraş yöresine ait Acuka ,Sıkma peynir, Cevizli ve Fıstıklı sucuk, Biber salçası, İnce kabuklu badem, Nar ekşisi gibi ürünlerin dışında Maraş bulguru, Etli maraş biberi, tahin, Zeytin, Zeytinyağı, Tarhana gibi her gün yelpazesini genişlettiği doğal köy ürünlerini instagram üzerinden sizlere sunuyor.

maraslezzetleriburada



Canpark AVM, alışveriş ve yaşam keyfi sunuyor

Anadolu Yakası’nın örnek Avm’si Canpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, tam kapanmanın sona ermesiyle, 17 Mayıs günü itibariyle çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları için “güvenli ortam” ilkesi ile hareket etmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 1 Haziran’a kadar devam edecek olan kademeli normalleşme döneminde, AVM hafta içi 10.00- 20.00 saatleri arasında hizmet verirken, hafta sonları kapalı olacaktır. Bu süreçte, cafe ve restoranlar gel-al ve paket servis ile hizmete devam edecek.



GENÇ YÖNETMENDEN REKOR ''HEDEFİM ULUSLARARASI ARENA''

26 Yaşındaki genç yönetmen Enes Bilal Taşçı'dan rekor...

Bir süre önce Darkn Dark ve DMC ortak yapımı olarak müzikseverlerle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana büyük ses getiren Trabesk albümündeki 22 şarkının 16'sının yönetmenliğini üstlenen Enes Bilal Taşçı, bu alanda bir ilke imza atarak adından söz ettirmeye başladı.

Ece Gamze Atıcı’nın 4 kitabından kısa kısa...

1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen, İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyan “Sinema”, “Altyazı”, “Lull” gibi dergilere sinema ve müzik yazıları yazan, Galatasaray Üniversitesi’nde İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamlayan, Salamanca Üniversitesi’nde Çağdaş İspanyol Edebiyatı dersleri alıp, medyada editör ve yazı işleri müdürü olarak çalışan, 2011 yılında “Nar”, 2013 yılında “Adem Aynası”, 2016 yılında “Edepsizin El Kitabı” ve 2019 yılında “Aile Geleneği” adlı kitaplarıyla isminden sıkça söz ettiren başarılı yazar Ece Gamze Atıcı’nın bu 4 kitabından kısa kısa…

Nar

İstanbul’da bir keder salgını ortaya çıkmış. Biz salgını birbirini unutamamış iki eski sevgili, kederli akademisyen Timur ve kedere çare arayan şifacı Deniz’in anlatımından okuyoruz. Bir Timur, bir Deniz anlatıyor, peş peşe… İkisinin hikayelerini Zeki Müren şarkıları birbirine bağlıyor. Tam bir İstanbul romanı.

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Adem Aynası

Baki Yıldız sekiz yıldır 42 yaşında çünkü o, yazarı tarafından seri katil olarak tasarlanmış ancak bir cinayet bile işlemeden yarım bırakılmış bir roman kahramanı. Ve asla cinayet işlemek istemiyor. Baki ile yazarı arasındaki kıyasıya mücadelenin romanı: Baki bir seri katil mi olacak yoksa özgürlüğüne mi kavuşacak?

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Edepsizin El Kitabı

Kişisel gelişim kitaplarıyla alay eden gerçek bir kara mizah örneği. 21 bölümde nasıl gerçek bir edepsiz olup hayattan her istediğinizi alacağınızı anlatıyor.

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Aile Geleneği

“İyi ailelerde sırlar sonsuza dek taşınır. Daha iyi ailelerde ise sırrınızı en yakınınızdakinden saklamanız gerekir.” Birbirine geçmiş iki aile arasındaki aşk, cinayet ve intikam romanı. Aklınızı başınızdan alacak şaşırtıcı bir son.



PANDEMİDE YENİ BİR MARKA DOĞDU

15 yıldır uluslararası pekçok firma ile çalışan, cemiyet hayatının sevilen isimlerinden, iş insanı Sakura Mimarlığın kurucusu İç Mimar Sema Yazıcı, pandemi döneminde üretime devam diyerek yeni bir marka kurdu. Çalıştığı firmalar ve kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarım aksesuarlar, mermer, metal, cam, seramik objeler ve özel üretim mobilyanın yer aldığı Sakura Konseptini hayata geçirdi.



PEPSİ‘NİN SUNACAĞI EŞSİZ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL AÇILIŞ TÖRENİNİ MARSHMELLO TAÇLANDIRACAK

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Pepsi ’nin sunacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreni'ni, ödüllü global süperstar Marshmello taçlandıracak.





KALBEN’İN YENİ ŞARKISI ŞANSSIZ MÜCADELECİ

Kalben’in uluslararası bir ekip ile yaptığı Şanssız Mücadeleci karantina günlerinde sevgisiz, temassız ve aşksız kalanlara umut oluyor. Kalben, zorlukların ve acının içinde tamamen kaybolmak üzere hissettiğimiz bu günlerde, bu şarkının göğe bakmamıza sebep olmasını umut ediyor.

Yeni filmin çekimleri Mersin’de başladı



Netflix’te yayına giren “Gelincik” filmindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren İnan Ulaş Torun, vakit kaybetmeden yeni projesi için kolları sıvadı. Başarılı oyuncu, başrolü Öykü Gürman’la paylaştığı “Bayram Şekeri” adlı yeni filmi için Mersin’de kamera karşısına geçti.









İsmail YK Benjamin Button’a Benzetildi

Yaptığı hit çalışmalarla adından sıkça söz ettiren İsmail YK, ‘Tatlı Kız’ isimli yeni şarkısı’nın klibin de ünlü aktör Brad Pitt’in canlandırdığı Benjamin Button karakterine benzetildi.

Şarkısında Kadın cinayetlerine tepki gösterdi...

"Gri", "Düşüyorum Hesabı", "Kendimle Savaşamam", "Alt Kat" gibi şarkılarıyla yüz binlerce dinleyiciye ulaşan Seçkin Türk, yeni şarkısı "Arka Kapı"yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz-Müzik ve Aranjesi sanatçının kendisine ait olan 'Arka Kapı' adlı şarkısında Seçkin Türk, özellikle son yıllarda artan kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Seçkin, 'Analarımız, kadınlarımız, ablalarımıza yaşatılan bu vahşet artık son bulmalı. Yaptırım ve cezaların daha da ağırlaştırılması gerekiyor' diye konuştu.



ÖZLENEN HAVUZ KEYFİNİ NG ENJOY AYRICALIĞI İLE YAŞAYIN Sapanca'daki eşsiz konumu ve manzarasıyla konuklarına şehrin gürültü ve kalabalığından uzakta, huzurlu bir ortam sunan NG ENJOY,

19 Mayıs'tan itibaren havuzlarını açarak 'yaza merhaba' diyor; yüzmeyi ve güneşlenmeyi özleyen misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.











