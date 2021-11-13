Dinçer KARACALAR

Pritt ve TOÇEV’den “Çocuklar İçin Üretiyoruz” Projesi…

Dünyanın ilk stick yapıştırıcısı Pritt ve kalplerinde eğitim ışığı taşıyan çocuklara fırsat eşitliği sunan TOÇEV, “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi için bir kez daha bir araya geldi. 2 yıldır hayata geçirilen proje kapsamında Pritt bu defa Instagram platformu üzerinden bir kampanya gerçekleştirdi. Kampanyaya katılanların yaptıkları her bir paylaşım ise çocukların hayallerini gerçekleştirmek üzere TOÇEV’e bağışa dönüştü.

Kahramanmaraş'ın vazgeçilmez ve eşsiz lezzeti tek tıkla kapında.

Doğal köy ürünlerinin toptan ve perakende satışını yapan Halide Dut, Kahramanmaraş yöresine ait özellikle bu pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik köy ürünlerinin toptan ve perakende satışını yapıyor.

Kahramanmaraş’ta 2 senedir hizmet vermekte olan firma başta Maraş yöresine ait Acuka ,Sıkma peynir, Cevizli ve Fıstıklı sucuk, Biber salçası, İnce kabuklu badem, Nar ekşisi gibi ürünlerin dışında Maraş bulguru, Etli maraş biberi, tahin, Zeytin, Zeytinyağı, Tarhana gibi her gün yelpazesini genişlettiği doğal köy ürünlerinin toptan ve perakende satışını yapmaktadır.

Firma sahibi Halide Dut, "Pandemi süreci, herkesi sağlıklı yaşama ve bunun yanında bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik durumları araştırmaya yöneltti. Doğal gıdalara artan bu eğilim daha çok sorgulamaya ve araştırmaya iterken daha iyisini bulma çabası gün geçtikçe artarak devam ediyor." diye konuştu.

instagram/maraslezzetleriburada

Köşkeroğlu’nda babadan oğula ‘lezzet’ teslimi

Dede Mehmet Ali Köşkeroğlu’nun başlattığı bu 75 yıllık lezzet yolculuğu, 3 nesildir titizlik ve kalite anlayışından ödün vermeden büyüyerek sürüyor. Köşkeroğlu, 2015 yılından bu yana markanın restoranlarının başında olan ve iki yıl önce de organizasyon ve ‘catering’ şirketlerinin başına geçen torun Eyüp Köşkeroğlu’nun yönetiminde yenilikçi stratejileri ve her geçen gün genişleyen ürün portföyüyle gelişmeye devam ediyor. ‘Köşkeroğlu Organizasyon’ ve ‘Köşkeroğlu Catering’ hizmetleriyle de özel düğünlere ve davetlere imza atan marka, uzun yıllara dayanan uzmanlığını İstanbullularla buluşturuyor.

BOL KAHKAHALI KOMEDİ

Bugüne kadar rol aldığı dizi ve sinema filmlerindeki oyunculuk performansı ve şarkıcılığı ile dikkatleri üzerine çeken ADYÜ Devlet Konservatuarı Müzik ve Sahne sanatları Bölümünü 2.likle bitiren Abuzer Deniz Boyraz, şimdi de Azerbaycan’da çekimlerine başlanacak olan komedi filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Abdullah Yiğit Azerbaycan Devlet Diaspora Bakanı Fuad Muradov tarafından “Teşekkür Belgesi ”ne layık görüldü



II Karabağ Savaşı sırasında medya alanında en büyük destek Azerbaycan'a Türkiye'den geldi.

Azerbaycan'ın 44 günlük Karabağ savaş tarihi boyunca Ermenistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kara propaganda kampanyasının önlenmesinde Türkiye 1453Kral Medya Grup ve akabinde 61 haber sitesi ile Gazeteci Abdullah Yiğit’in başkanlığında önemli rol oynayarak yalan ve iftira yayımlayan Ermeni medyasını durdurmayı başaran medya kurumlarından biri oldu.

Zuhal Olcay ve Tuna Kiremitçi ilk defa bir şarkıda buluştu

Tuna Kiremitçi yayımladığı ve büyük başarılar yakaladığı Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları projesinin 3. serisinin ilk kaydı için stüdyoya girdi. Kiremitçi büyük sürprizinin ilk şarkısını Zuhal Olcay ile gerçekleştirdi. 'Aşkınla Her Şey Oldum' isimli şarkının kaydı geçtiğimiz günlerde Erekli Tunç stüdyosunda yapıldı.

GENÇ SANATÇI SEZİN ADAY PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

Pop müziğinin genç yeteneklerinden Sezin Aday, önceki akşam Kayseri Jolly Joker Pub’ta sahne aldı. Geçtiğimiz ay müzik piyasalarında ses getiren ‘Psikolojin Bozuk’ teklisiyle müzik listelerinde başarılı bir ivme yakalayan Aday, sahnede bitmek bilmeyen enerjisi ve sesiyle keyifli bir akşam yaşattı. Şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen misafirlerine eşsiz bir performans sunan sanatçı, performansıyla da büyük alkış aldı.

Boyner koleksiyonu ile sportif ve stil sahibi bir görünüm Marka çeşitliliği ve ürün zenginliği ile aktif spor giyim denilince akla ilk gelen destinasyonlardan Boyner, yaptığı iş birliklerine bir yenisini ekledi. Elif Boyner’in spor alanındaki uzmanlığıyla hayata geçirdiği SWEATers iş birliği ile hazırlanan SWEATers X Boyner kapsül koleksiyonu raflarda ve boyner.com.tr’de yerini aldı. Kadın ve erkekler için hazırlanan koleksiyon fonksiyonel özellikleriyle spor yaparken konfor sunarken şık bir görünüm de vadediyor.

Yeni şarkısının başarısını dostlarıyla kutladı...

Yıllardır güçlü sesi ve yaptığı başarılı müzik programları ile tanınan alaturka müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Özkan, 'Kıyım' adlı single çalışması ile uzun bir aradan sonra müzikseverlere geçtiğimiz hafta beğenisine sunmuştu...

Kärcher ile mutfağınıza gerçek hijyen geliyor!

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, yaşam alanımızın en önemli bölümü olan mutfakfaklarımıza hijyeni getiriyor. Buharlı temizlik makineleri ile tüm dünyada hijyen ve temizlikte çığır açan Kärcher’la, mutfağınız derinlemesine temiz içiniz rahat olacak.

Popun yeni yıldızı: Nergiz



Pop müzik dünyasına yeni bir yıldız doğuyor. 2021 yılının son hiti, Nergiz’den geliyor. “Devire Devire” çok yakında dijital platformlarda olacak.



Nergiz, müzik tutkunu genç bir isim. Yıllardır şarkılar söyleyen genç yetenek, etkileyici sesini daha geniş kitlelere ulaştırmak için harekete geçti. Çok sayıda ünlü şarkıcının aranjörlüğünü ve vokal koçluğunu yapan Ödül Erdoğan’la çalışan Nergiz, ilk single’ını hazırladı. Söz ve müziği Melis Kar’a ait “Devire Devire”, 2021 yılının son hiti olacak.

Resimsel bilmeceler sergisine büyük ilgi

m u a m m a



Eserlerini tasarlarken bildiğimiz, tanıdığımız, gözlemlediğimiz çevremizde var olan tüm görsel algıları çizgilerle manipule ederek ve farklı teknikler kullanan resimsel bir bilmece yaratan Ressam / Tasarımcı Göktuğ Güngör’ün Resimsel Bilmeceler Sergisi “m u a m m a”', geçtiğimiz gün 39 Galeri’de sanatseverler ile buluştu.