Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

By Ulus Steakhouse

Ülkemizde bir çok Steak house restaurantları açıldı. onlardan biri Adnan Sert, beş yıl önce Ulus’taki Adnan Saygun Caddesin’de By Ulus adıyla bir etçi açmış. Kısa sürede İstanbul’da kısa sürede herkesin mekanı oldu. By Ulus pandemi döneminde paket servisleriyle ayakta kaldı. Etlerinin hepsi özenle tedarik edilmiş ve ustalıkla pişirilmiş. Ayrıca burger konusundada iddialılar.

ALAİYE BAHCEM / ALANYA

Alanya’nın Kestel kasabasındaki aile bahçelerimizde yetiştirdiği doğal ve lezzetli ürünleri en taze hali ile paketleyip sizlerin sofralarına sunuyor. Alanya’nın tarih adıyla bilinen Alaiye bizlerinde marka ismi olma konusunda büyük öneme sahip.

Sağlıklı yaşam ve doğal beslenme düşüncesi ile başladığımız bu yolculuğumuzda bireysel ve grup halinde workshoplar düzlenirken aynı zamanda sağlıklı beslenme paketlerimiz sizler için hazırlanmaya devam ediyor. Ulaştığımız her ev ve her sofra bizler için çok değerli.

Fuerte cinsi Avokado, bebek avokado , portakal ,mandalina,12 mevsim limon ,mayer limon,ev yapımı domates salça, ev yapımı biber salça, ev yapımı çilek reçeli, Alanya yer fıstığı, boynuz pekmezi, üzüm pekmezi, domates sosu, adaçayı ,ıhlamur, dağ kekiği, öğütülmüş kekik, Alanya narı, hünnap, Alanya yerli muz , Alanya Eşek Muz, yayla elma, yayla armut ve sebzeler

Tamamen doğal ve katkı maddesiz ürünlerimiz denemek veya bilgi almak için instagram /alaiyebahcem

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Başarılı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren hayırsever genç iş insanı Rıdvan Akarsu’dan örnek bir davranış geldi. BİMKUR Yönetim Kurulu Başkanı Akarsu, ülkemize ekonomik operasyon çekenlere inat bir ton kuru bakliyatı zor durumda olan vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarını söyledi.

BANU NOYAN, “BİRAZ SÖZ DİNLE” NİN İLK İMZA GÜNÜNDE SEVENLERİYLE MARMARA PARK ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ’NDE BULUŞTU

Ulusal ve uluslararası organizasyonların yanı sıra güzellik yarışmaları ve moda gösterilerinin koreografisini de yapan Banu Noyan, hem iş yaşamı hem de özel hayatındaki deneyimlerini paylaştığı kitabı “Biraz Söz Dinle” nin ilk imza gününü, Marmara Park AVM D&R ‘da gerçekleştirdi..

İmza günü boyunca, kitap imzalatmak ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Banu Noyan, heyecanı ve mutluluğu bir arada yaşadığını dile getirdi. “İlk kitabım ve ilk imza günüm, ilkler her zaman özeldir” diyen Banu Noyan, televizyona ne zaman geri döneceği yönündeki ısrarlı soruları, en kısa zamanda, şeklinde yanıtladı ve yeni projelerle ekranlarda yer alacağının da sinyallerini verdi.

Ünlü isimlerden Eti’nin ‘Sen Gençsin, Güç Sensin’ Projesine Destek!

Eti, ‘Sen Gençsin, Güç Sensin’ projesiyle gençleri hayallerinin peşinden koşmaları için cesaretlendirmeye devam ediyor... Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 2019 yılından bu yana yürütülen proje Wyndham Grand İstanbul’da sanatçı Yetkin Dikinciler ve eski milli voleybolcu Neslihan Demir’in katılımıyla tanıtıldı. Yapılan basın toplantısında bilim, kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor alanlarında bu yıl desteklenecek 16 genç açıklandı. Projeye kabul edilen gençlere mentorluk ve hibe desteği sağlanacak.

HAKAN ALTUN’DAN UNUTULMAZ PERFORMANS

Starların sahnesi Cahide Palazzo, misafirlerini sevilen sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Önceki akşam sesi ve tarzıyla arabesk müziğin sevilen sanatçılarından Hakan Altun, Cahide’de sevenlerinin karşısına çıktı.

Özay'dan bol sallamalı şarkı



Geçtiğimiz aylarda yayınladığı “Sen Hiç Korma” şarkısıyla müzik sektörünün kapısını aralayan ve Maluma'ya benzerliğiyle sosyal medyanın diline düşen genç sanatçı Özay, yeni projesi “Salla” ile müzikseverlere iddialı bir merhaba dedi.

Sevdiklerinizi Philia Design’ın el yapımı hediyeleriyle özel hissettirin!

Yeni yılı kutlarken seçilen hediyenin zamansız ve elegan olmasını isteyenler için Philia Design’ın tamamen el yapımı, minimal ve şık deri tasarımları, sevdiklerinize benzersiz hediye deneyimi yaşatacak.

adidas x IVY PARK Beşinci Koleksiyonunu Duyurdu:

“HALLS of IVY”

adidas x IVY PARK, yıl sonunu HALLS of IVY adlı beşinci ortak koleksiyonuyla kutluyor. Kapsayıcı koleksiyon geçmişi, statüsü, ırkı veya inancı ne olursa olsun tüm insanları, her bireyin yaratıcı çabasını destekleyen bir topluluk olarak birleştiriyor.

“Duydum ki Unutmuşsun” şarkısına

Eren Çıralar yorumu

Uzun yıllardır müzik sektöründe yer alan ve en son yaptığı “Azım” adlı maxi single’ıylaadından söz ettiren Eren Çıralar, yeni şarkısını beğeniye sundu. Daha önce Emel Sayın, Şevval Sam, Tarkan gibi usta isimlerin de seslendirdiği “Duydum ki Unutmuşsun” adlı şarkıyı Çıralar, yeniden yorumladı. Sözleri Hüseyin Turgut Yarkent, müziği Selahattin Altınbaş’a ait olan şarkının düzenlemesini ise Emrah Demiralp yaptı. Çıralar, yeni çalışmasının klibi için kamera karşısına da geçti. Video klibinyönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.

Sanitas SPA Welness 13. şubesiyle kapılarını açtı

SPA sektöründe 20 yıldan fazla süredir hizmet veren Sanitas SPA & Welness, 13. şubesini Kemer Country Club'ta açtı.

Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Projehane Yöneticisi Bilge Kuru, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel’in yanı sıra Nilgün Belgün, Saba Tümer, Hülya Kalyoncu, Şükran Güzeliş, Merva Bilginer, Öznur Yakın, İlkem Topçuoğlu, Sinem Eriş, Altın Mimir, Suzan Toplusoy, Esra Pepe ve Handan Güney katıldı.

Ariş Pırlanta’dan yeni yıl akşamına özel kolyeler

Mücevher sektörünün öncü firmalarından Ariş Pırlanta, yılbaşı gecesi genç kızlara kıyafetleri ile kombin yapabilecekleri altın kolye seçenekleri sunuyor. Dileklerin gerçekleşeceği yeni yılda bilgelik, umut, güç, şans ve karizma sembolü kolyeler ile gecenin parıldayan yıldızları gençler olacak.