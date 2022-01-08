Dinçer KARACALAR

SUWEN’DEN ROMANTİZM DOLU

BİR KOLEKSİYON “ARIA”

Her tasarımı ile kendine hayran bırakan SUWEN, alanındaki iddiasını ortaya koyan bir koleksiyona daha imza attı; “Aria”… Güllerin romantizmini ve rafine şıklığını sergileyen Aria, birbirini tamamlayan ürün çeşitliliği ile kusursuz bir koleksiyon olarak ilgi görüyor.

FLO Dijital ile inovatif alışveriş deneyimi!

Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde müşteri deneyimi her geçen gün daha da ön plana çıkarken, FLO teknoloji yatırımları ile adından sıkça söz ettiriyor. Çok kanallı bir alışveriş platformu olarak müşterilerine temas ettiği her noktada en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan FLO yeni projesi ile alışveriş deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. FLO Dijital projesi ile artık mağaza ve e-ticaret kanalları bütünleşiyor, inovatif bir alışveriş deneyimi doğuyor.

Kärcher AD4 Kül Vakum Makinası ile şömine ve soba külleri kâbus olmaktan çıkıyor

Olağanüstü tasarımının yanı sıra premium kül ve kuru elektrikli süpürge işlevsel özelliği ile kendine hayran bırakıyor.

Olağanüstü tasarımı ve inovatif özellikleri ile geleneksel temizlik yöntemlerini rafa kaldırarak elektrikli süpürgeleri tahtından etmeye aday olan Kärcher AD4, işlevselliği ve devrim niteliğindeki vakumlaması ile kendine hayran bırakıyor.

Cenk Tevet: "TikTok Yüzünden Müziği Bırakmayı Düşündüm”

“Sosyal Medya Sömürüden İbaret”

Geçtiğimiz günlerde Hüsnü Şenlendirici'nin eşlik ettiği yeni çalışması “Son Şans”ı sevenleriyle buluşturan başarılı müzisyen Cenk Tevet, tüm müzikseverlerden büyük beğeni topladı.

Yeni şarkısının başarısıyla ilgili çok mutlu olduğunu dile getiren Tevet, son dönemlerde popülerleşen TikTok uygulaması yüzünden de bir ara neredeyse müziği bırakmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

Ali Mert'in dikkat çeken Cengiz Kurtoğlu yorumu

Duyanlara Duymayanlara



Genç ve başarılı sanatçı Ali Mert’’; Cengiz Kurtoğlu’nun klasikleşen ve kült şarkısını yıllar sonra yeniden yorumladı. “Duyanlara Duymayanlara” şarkısına yeni bir yorum katan sanatçı daha önce O Ses Türkiye’deki performansıyla da jüriyi etkilemişti.

Vogue Eyewear Sonbahar / Kış 2021 Koleksiyonu

Hayallerinin peşinde koşanlardan modaya öncülük eden trend avcılarına kadar herkesin bakış açısını çerçeveleyen Vogue Eyewear, stili sadece bir görünümden öteye taşımaya adanıyor. Sevdiğiniz şeyleri giyerek veya yapmaktan keyif aldığınız şeylerle meşgul olurken yaşadığınız o hissi yaratmaya çalışan Vogue Eyewear bu sene odağımızda “Aile” kavramını koyuyor. Oyuncu çocuklardan stil sahibi kadın ve erkeklere kadar herkese hitap eden yeni koleksiyonun hayata daha eğlenceli bakmanızı sağlayacak.

Ayrıntıda Gizlenen Lezzet

İlhan Usta Şalgam, 1991 yılından bu yana sektörde her zaman kalite, hizmet, dürüstlük, saygı ve sevgiyi önde tutan çalışma ilkeleriyle, İlhan Usta adını kaliteyle birleştirmiştir. Bundan dolayı tüketicilerin devamlı talep ettiği bir ürün haline gelmiştir. Geçen 28 yıllık süreç içerisinde müşteri, tedarikçi ve çalışanlarımızla kurmuş olduğumuz güçlü iletişim sayesinde yapılan çalışmalar, verilen emekler ve gösterilen çabalar İlhan Usta Şalgam' ilgi gören bir marka haline geldi.

İSTMARİNA AVM’DE ALIŞVERİŞ GÜNLERİ KEYİF DOLU GEÇTİ

Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı, İstMarina AVM’de 14 gün boyunca dolu dolu geçen tasarım ve alışveriş günlerine ev sahipliği yaptı. Ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşen alışveriş günleri birçok girişimci markayı tek çatı altında toplayarak markalarını tanıtma imkanı sundu.

HAVADA HEYECANLI DAKİKALAR



Uriel, Almanya’nın Kiel şehrindeki mekana gitmek için hava yolunu kullandı. Ünlü yıldız, şehre özel uçakla gitti. Pilot Frank Cosari yönetiminde Aschaffenburg’den havalanan uçak, Uriel’e heyecan yüklü dakikalar yaşattı. Uriel, büyük ilgi gören konserinde de şarkılarıyla coşkuyu zirveye taşıdı.

"RÜZGARGÜLÜ" FİLMİNİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI

Yıldız oyuncu kadrosuna sahip Rüzgargülü ilk okuma provasını kasım ayında gerçekleşmişti. Yönetmen koltuğunda Meryem Beyza Er'in oturduğu, Ka Yapım ve Kum Filmin ortak projesi olan "Rüzgargülü"nün yapımcılığını Kerim Altıntaş üstleniyor.

“Sonuna Kadar Aradığın Destek”

Eczacıbaşı’nın vitamin ve mineral markası Dynavit’in Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı ile gerçekleştirdiği iş birliğini duyurduğu “Sonuna Kadar Aradığın Destek” iletişim kampanyası Golden Pulse Awards 2021’de Yılın En iyi Sponsorluk ve İş Birliği Projesi ile Yılın En iyi Marka Lansmanı RE- Lansmanı Projesi seçilerek iki ödül ile kampanya başarısını tescillendirdi.

Espor kulübü Futbolist’in resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics oldu

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, Türkiye’nin küresel başarılarıyla da adından söz ettiren espor kulübü Futbolist ile sektöre damga vuracak bir iş birliğine imza attı.

Spora olan desteğini çok çeşitli alanlarda her zaman sürdüren Altınyıldız Classics, her geçen gün değeri artan ve yeni çağın spor dallarından biri olarak tanımlanan espor alanına hızlı bir giriş yaptı. Marka, Türkiye’nin en önemli espor kulüplerinden Futbolist ile sponsorluk anlaşması imzaladı.