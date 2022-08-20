Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

Nokul Bafra Pidesi





‘Nokul Bafra Pide’ restoranı 2021 yılında, Samsun Bafralı Fatih Aşçı tarafından İstanbullulara en iyi Bafra lezzetlerini sunma iddiasıyla kuruluyor. Samsun Bafra yemek kültüründe çok eski tarihlerden beridir var olan Bafra Pidesi, bölgede düğünlerde, cenazelerde, pazar günleri kahvaltılarda sürekli yapılarak yenilen bir pide çeşididir. Mekâna ismini veren Bafra Nokulu da bol cevizli ve üzümlü geleneksel bir Bafra tatlısıdır.

ARTIK TELEFONDA KONUŞMUYORUM

TELEFONA TAHAMMÜLÜM YOK

Ceyda Düvenci’nin sunduğu NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler’in konuğu Tuna Kiremitçi ve Gökçe oldu. Tuna Kiremitçi ve Gökçe, düet şarkıları Nema Problema'nın doğuşunu, nasıl bir araya geldiklerini Ceyda Düvenci'ye anlatırken; konuk Tuna Kiremitçi olunca aşk, burçlar, romantizm üzerine sohbetler de kaçınılmaz oldu...

Tamek’ten çocuklara yaz sürprizi:

Limonatanın yeni hali Tamek Limo’lar raflarda!

Meyve suyu denince ilk akla gelen markalardan olan Tamek’ten bir yenilik daha!

Tamek’in limonata lezzetini çocukların en sevdiği meyve aromalarıyla bir araya getirerek hazırladığı yeni Tamek Limo’lar yaz aylarının vazgeçilmezi oluyor.

Kocatepe Coffee 1919 Kastamonu şubesi kapılarını açtı

Kocatepe Coffee 1919 markasının Kastamonu şubesi, 6 Ağustos 2022 tarihinde kapılarını açtı. Barutçuoğlu AVM’nin karşı caddesinde hizmete giren Kocatepe Coffee 1919, Caner Çaycı, Dilaver Barut, Feyyaz Pattabanoğlu ve Cenk Cevheroğlu ortaklığında Kastamonu’ya kazandırıldı. Şehrin merkezinde “take away” konseptiyle bir ilke imza atan işletme, 400 metrekare giriş ve 350 metrekare üst katı ile misafirlerine hizmet veriyor.

Nurhana Demet'ten 'Çocukluğum Zararda'

'Sensizlik Yarim', Gülüşü Bedel', 'Biz İkimiz', şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran genç popçu Nurhana Demet, yeni çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Söz ve müziği Nurhana Demet’e ait olan 'Çocukluğum Zararda' şarkısıyla kısa bir süre önce dijital platformlarda yerini alan şarkı, 1 milyon beğeniyi aştı.

Doktor Elvan Elvan müzik sektörüne merhaba dedi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Elvan Elvan, uzun yıllar Türkiye'nin farklı şehirlerinde anesteziyoloji ve reanimasyon uzman doktoru olarak hizmet verdi şimdilerde ise mezoterapi ve medikal estetik doktoru olarak görevine devam ediyor.

Uzun ve zorlu çalışma hayatının içerisinde hobi olarak başladığı şan dersleri Elvan Elvan'ın terapisi oldu. Şubat ayında ilk şarkı sözü ve bestesini yapan sanatçı; içinden seslendirdiği şarkıları artık tüm müzikseverlerle paylaşma kararı alarak sektöre ilk adımını attı.

Binnur Karaevli’nin İlk Romanı

“Miras”

Raflarda Yerini Aldı!

İlk Türk Netflix Orjinal dizisi Hakan Muhafız’ın yaratıcı yapımcılığını ve senaristliğini yapan Binnur Karaevli’nin ilk romanı “Miras” D&R’larda ve online kitap satış noktalarında okurlarıyla buluştu.

Elif ECE UZUN KLİP İLE SETLERE DÖNDÜ

Bugüne kadar ardı ardına yaptığı klipleriyle müzik dünyasında bir ilke imza atan İbrahim Bağış, yeni teklisiyle yine hedefi 12’den vurmaya hazırlanıyor. Bağış, klibinde ünlü manken ve sunucu Elif Ece Uzun’u oynattı.

Tuğba Özay başta olmak üzere dünyaca ünlü Rus ve Ukraynalı modelleri kliplerinde oynatarak başarıdan başarıya koşan İbrahim Bağış, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Hey Can’isimli yeni şarkısının klibi için Elif Ece Uzun ile kamera karşısına geçti.

A.S. Watson Group 2030 Yılına Kadar 200.000 Kişilik Yeni İstihdam Sözüyle Gençlere Destek Oluyor!

Dünyanın en büyük uluslararası sağlık ve güzellik perakende şirketi A.S. Watson Group Uluslararası Gençlik Günü’nde 2030 yılına kadar 200.000 gence istihdam sağlama sözü verdi. Şirket bu sözüyle dünyanın dört bir yanındaki gençlere, hızla değişen iş dünyasında kullanabilecekleri ve perakende sektöründeki kariyerlerini başlatmalarına yardımcı olacak.

Sokak Modasının Nabzını Tutan Sneakerlar U.S Polo Assn.’da!

Sade, zamansız ve unutulmaz tasarımlarıyla akıllarda kalan U.S. Polo ile beyaz sneaker giymenin tam zamanı! Kendine has, klasik, stil sahibi dokunuşlarıyla moda trendlerini yakından takip eden kadınların ve erkeklerin favorisi olacak U.S. Polo Assn. beyaz sneakerlar FLO Mağazalarında!

Walusee yeni şarkısı 'Beynim Yanıyor' ile dikkat çekiyor

Asıl adı Samet Ergül olan fakat sahne ismi olarak Walusee'yi kullanan genç şarkıcı yeni şarkısıyla dikkat çekiyor.

Türkülere ve dillere pelesenk olmuş şarkılara yaptığı akustik yorumlarla ve coverlarla dikkat çeken Walusee, ses rengiyle de beğeni topluyor.

Aloe vera ve mangonun ferahlatıcı uyumu

Bitkisel içerikli beslenme ürünlerinde uzman Herbalife Nutrition’ın konsantre içecek serisinin yeni üyesi Herbal Aloe Konsantre İçecek Mango, günlük su alımını destekleyen özel bir formülü bir araya getiriyor.

Meltem Erensoylu:

Ben de bikiniyle

sahne alabilirim



‘Son assolist’ Meltem Erensoylu, yeni şarkısı ve yeni imajıyla sevenlerinin karşısında! “Kuşadası Çeşme” şarkısıyla yazın hitlerinden birine imza atan Erensoylu, “Z kuşağı için döndüm” diyor.



Sahnelerin aranan seslerinden Meltem Erensoylu yepyeni bir sound’la müzikseverlerin karşısına çıktı. Sanatçı, söz ve müziği Yalçın Polat’a ait “Kuşadası Çeşme” ile listelere iddialı bir giriş yaptı.