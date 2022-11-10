Dinçer KARACALAR

8.Milas Zeytin Hasat Şenliği Başlıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde bu yıl 8. düzenlenecek olan Milas Zeytin Hasat Şenliği, 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şenliğin organizasyonunu yapan Milas Belediyesi, herkesi 8. Milas Zeytin Hasat Şenliği'ne davet etti.

8. ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİ PROGRAMI

12 Kasım Cumartesi

09.30: Kortej Yürüyüşü (Güzergah: Salı Pazar Yeri-Kadıağa Caddesi-Cumhuriyet Cad.-Atapark)

10.00: Halk Oyunları Gösterisi (Süleyman Kıymık ve Ekibi)

10.30-11.30: Protokol Konuşmaları

11.30-12.30: Standların Gezilmesi (Büyükşehir Orkestrası)

12.30-13.30: Hasat İçin Seçilen Zeytinlik (Kırcağız Mahallesi-Mehmet Şerif)

13.30-14.30: Fabrika Sıkımı (Aegean Zeytinyağı Fabrikası)

14.30-15.30: Zeytinyağlı yemeklerin dünya mutfağındaki yeri ve önemi hakkında söyleşi (Gastronomi Uzmanları ve Şefler) (Sunucu Özlem Mekik moderatörlüğünde) Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Aregala Bakanı Ahmet Çetin, Adnan Şentürk, Cüneyt Kırşan, Cüneyt Aysan, Ali Osman Menteşe, Sevil Aslan Erol, Kadri Memiş, Mihalis Potamusis)

15.30-16.30: Yöresel Kadınlarımızın Kaliteli Zeytinyağı Tanıma ve Tadım Etkinliği ( ÇOKDER Derneği, Çomakdağ Derneği) Ödül: Tüm yarışmacılara hediye sepeti verilecektir.

16:30 -17:30 – Defile Nadiye Uslu

17.30-20.00: Öğrenci Grupları Müzik Dinletileri (Yöresel Sanatçılar)

20.00 : Zeynep Casalini (Konser)

13 Kasım Pazar

09.30: Sağlık Yürüyüşü ( Milli Atlerler Nagihan Karadere, Seda Ocak, Sema Aydemir ve Dağcılar Grubu)

11.00: Fotoğraf Sergisi

12.00-12.30: Söyleşi (“Kadim Meyve Zeytin” Gökhan Günaydın-)

12.30-13.00: Prof. Dr. Oğuz Özyaral Atıksız Mutfak Workshop

13.00-13.30: Down Sendromlu Çocuklarla Zeytin Kırma Yarışması-Yeşim Salkım Ödül (hediye-zeytin apartaları)

13.30-14.00: Zeytinyağı ile güzelleşme (Elif Güvendik) TV Programcısı

14.30-15.30: AREGALA Sınır Tanımayan Şefler Kos (Yunanistan) Chef Kadri Memiş, Mihalis Potamusis (Vahi Kılıçarslan sunacak)

15.30-16.30: Mahalleler Arası Yemek Yarışması (Atapark) (Jüri Üyeleri; Yeşim Salkım, Nagihan Karadere, Seda Ocak, Kayra Şenocak, Erhan Yazıcıoğlu, Selin Çıtak, Sema Aydemir, Elif Güvendik, Oğuz Özyaral, Cüneyt Kırşan, Adnan Şentürk, Sevil Aslan Erol, Necibe Öztürk, Haşim Demirtaş, Vahi Kılıçaslan)

16.30-17.00: Yemek Yarışması Ödül Töreni (Atapark)

17.00 – 20.00: Öğrenci Grupları Müzik Dinletisi

20.00: Ferhat GÖÇER Konser (Gala Gecesi)





NESHE'YE BİR GECEDE İKİ ÖDÜL

İlk projesi "Hijo de la Noche" ile dünya çapında büyük ilgi gören şarkıcı Neshe, iki ödüle layık görüldü

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri töreninde “En İyi Uluslararası Kadın Sanatçı” ve 3. Uluslararası Altın Medya Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Şarkı”dallarında bir gece de iki ödüle layık görüldü. Neshe, katıldığı törenlerde sahne performansı, dansları ve sempatisiyle gecenin en dikkat çeken ismi oldu.





'WOLFOKİ'NİN RAP DÜNYASINA İDDİALI GİRİŞİ!

2010 yılından bu yana müzik piyasasının içinde bulunan Wolfoki, Ankara'da müzik hayatına aktif olarak devam ediyor.

Müzikal kariyerindeki ilk çalışması "Ahenk"in ardından" Ters" isimli şarkısıyla rap müzik severlerin karşısına çıkan genç sanatçı, dijital platformlarda kısa sürede çok sevilecek.



‘’NORMALLİĞİN DELİLİĞİ’’ KUN Art Space’ te.

“İnsan hayatı böyledir; ‘’parmaklarını bir kere şıklattın mı kendini normalin dışında buluverirsin.”

Çukurova bölgesini çağdaş sanatın birbirinden değerli isimleriyle buluşturan KUN Art Space, adını Arno Gruen'in insandaki yıkıcılık üzerine geliştirdiği kuramdan alan ‘’Normalliğin Deliliği’’ adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Derya Yücel’in üstlendiği ve 12 farklı sanatçının resim, heykel, fotoğraf, video üretimlerinden oluşan sergi, 12 Kasım- 18 Aralık tarihleri arasında izlenimde olacak.

1907 FENERBAHÇE DERNEĞİ’NDEN 30’UNCU YILA ÖZEL KONSER

1907 yılında Fenerbahçe ve Türk sporununun gelişmesi için bir çok projeyi hayata geçiren veya destek olan 1907 Fenerbahçe Derneği, 30’uncu yılını çok özel bir konser ile kutluyor. 24 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek konserde Fahir Atakoğlu ile Mor ve Ötesi sahne alacak.



FLO’dan ‘Muhteşem Kasım Fırsatları’!

Moda ve trendleri yakından takip edenler ve uygun fiyatlı alışverişin tadını çıkarmak isteyenler için FLO’da ‘Muhteşem Kasım Fırsatları’ başlıyor! 7 Kasım- 13 Kasım tarihleri arasında %30’a varan indirimler FLO’da alışveriş tutkunlarını bekliyor!

ELLE SHOES’DA SÜPER KASIM İNDİRİMLERİ BAŞLADI !

Sonbahar- Kış Koleksiyonu ile sokak modasının ritmini adımlarınıza taşıyan Elle Shoes’ da Kasım ayına özel Süper İndirim Günleri başladı. Tüm ürünlerde kasada %20 indirim ve ikinci ürüne de ekstra %30 indirim fırsatı 7-14 Kasım tarihleri arasında tüm Elle Shoes mağazaları ve online’da… Sezon ortası bu muhteşem fırsatı kaçırmayın!



Doğanay, mor havuçtan gelen sağlığı leziz şalgama dönüştürüp Türkiye ve dünya sofralarına taşıyor

Şalgam denince ilk akla gelen marka olan Doğanay, Anadolu’nun geleneksel lezzetini Türkiye’ye ve dünyaya sevdirmek için 60 yıla yakın süredir çalışıyor. Probiyotik dost bakterilerle fermente olan, şeker ve gluten içermeyen Doğanay Şalgam, eşsiz lezzetinin yanı sıra içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı bir içecek.



İLVİ İle Yeni Yıl Rüzgârını Hisset !

İLVİ’nin; elegan ve lüks çizgileriyle Yeni Yıl ruhunu yansıtacak şık ve rahat tasarımlarıyla kombinlerinizi tamamlarken, gecenin ışıltısını üzerinizde taşıyın… Yeni yılda sevdiklerinizi İLVİ’nin daha güçlü ve özel hissettiren tasarımları ile şımartın!





Arkadaşlık yeniden tasarlandı çünkü LEGO® Friends setleri yenilendi!

LEGO®’nun yaptığı araştırmaya göre, 4 çocuktan 3'ü kendilerini temsil eden karakterlere sahip oyuncakların yeterince olmadığını hissettiklerini düşünüyor. İşte farklılıkların özgünlüğüne dikkat çekmek isteyen LEGO Group’un yeniden tasarladığı LEGO® Friends karakterleri toplumsal cinsiyet, kültür, etnik köken, fiziksel özellikler, yetenekler ve daha fazla çeşitlilik açısından günümüz çocuklarının dünyasını daha kapsayıcı bir şekilde yansıtmayı hedefliyor.



Kargoist

Kargoları en hızlı ve güvenli taşımanın yolu

Türkiye’nin inovatif kargo sistemini hayata geçiren Kargoist, online alışverişin en yoğun yaşanacağı Kasım ve Aralık ayı boyunca en hızlı ve garantili kargo çözümleriyle tüm e-ticaret firmalarının yanı başında.

Black Friday’den yılbaşı alışverişine favori listelerinin en dolu olduğu bu iki ay boyunca, herkesin heyecanla gelmesini beklediği kargolarını en hızlı ve güvenle taşıyacak olan Kargoist, bütün imkanları ve teknolojisi ile hazır.



SUWEN İLK DOKUZ AYDA %162,7 BÜYÜDÜ

Türkiye’nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası Suwen, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. İlk dokuz ayda net kârı yüzde %284,7 artışla 116,5 milyon TL, satış gelirleri yüzde %162,7 artışla 627,2 milyon TL oldu. Suwen ilk dokuz ayda %162,7 büyüme gerçekleştirdi.