Dinçer KARACALAR

Yada Sushi, şubeleşerek büyümeye devam ediyor

Uzakdoğu mutfağının öncülerinden Yada Sushi, lezzet ağını genişletmeye devam ediyor. İlk şubesi İstinye’nin ardından Galataport ve Bodrum’da iki yeni şube, Girne ve Belek’ te de iki franchise olmak üzere beş farklı noktada hizmet veren Yada Sushi, rahat ve enerji dolu atmosferi ile misafirlerini ağırlıyor.



Pelin Karahan ve Danilo Zanna hem ‘Şahane Cuma’ alışverişi yaptı hem eğlendi

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve ünlü şef Danilo Zanna her yıl heyecanla beklenen MediaMarkt’ın ‘Şahane Cuma’ fırsatlarını kaçırmadı. ‘Şahane Cuma’ fırsatlarından yararlanmak için Levent Merkez MediaMarkt mağazasına gelen Pelin Karahan, mutfak robotundan oyun konsoluna, Danilo Zanna buhar kazanlı ütüden robot süpürgeye kadar birçok ürün satın aldı.

‘STORKS DIAMOND’ YENİ MARKA YÜZÜ NESRİN CAVADZADE İLE YENİLENİYOR

Türkiye’nin ilk mücevher markası Storks Diamond, Nesrin Cavadzade işbirliğini Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği lansman ile duyurdu. Markanın dinamik ve yenilikçi yüzünü vurgulayan işbirliği, Metin Arolat’ın yönetmenliğinde hazırlanan reklam filmi ile tanıtıldı. ‘Işıltın Sarsın Her Yanı’ mottosuyla ve müzikal tarzıyla dikkat çeken film, Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen çekimler sonucu tamamlandı.

Yeni İnci’den 2023’e özel yüzde 23 indirim…

İç giyimin öncü markalarından Yeni İnci, 2023 yılına girerken çok özel bir kampanya sunuyor. 1-31 Aralık tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 23 indirim sizleri bekliyor.

Kaliteli üretim, yenilikçi çizgisi ve konfor sunan tasarımlarıyla dikkat çeken Yeni İnci, 2023 yılına girerken de eşsiz bir kampanya sunuyor. Her tarza ve her yaşa uygun ürünleriyle dikkat çeken Yeni İnci, yılbaşına özel tüm ürünlerinde yüzde 23 indirim yapıyor.

Homend’in kahve makinesi Pottoman ile “5 Aralık Dünya Türk Kahve” günü çok keyifli geçecek!

Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri markası Homend, Türk Kahvesi Makinası Pottoman ile “5 Aralık Dünya Türk Kahve Günü”nde mutfaklara tarz katacak renk alternatifleri sunuyor.

Mutfakları canlandıracak birçok farklı renk seçeneklerine sahip Homend Pottoman, bu özel günde kahve keyfinizin yanında göze de hitap ediyor. Homend, göz alıcı renklerde tasarladığı Pottoman Kahve Makinası ile kahve tutkunlarının tercih edeceği birçok renk alternatifi sunuyor.

“TASARIMDA RENGİN İŞLEVİ” RAFLARDA YERİNİ ALDI

Rengin asırlar boyu insan hayatında ,sanatta, doğadaki yeri, işlevi ve hayatımıza olan etkisinin incelendiği Dilek Yıldırım Bozal’ın uzun süren araştırmalarının ve çalışmalarının derlendiği “Tasarımda Rengin İşlevi” kitabı raflarda yerini aldı.

Bitki bilgesi Arkopharma artık Türkiye’de!

1980 yılında Dr. Rombi tarafından Güney Fransa’da kurulan ve şimdi tüm dünyada fitoterapide lider konuma gelen Arkopharma artık Türkiye’de. Sürdürülebilir üretimle desteklenen yüzde 100 organik ve şifalı bitkisel içerikli ürünleriyle saç, cilt, zayıflama, hafıza, sindirim, bağışıklık, enerji, detox ve genel sağlık ürünleriyle marka, doğanın bilgeliğini doğal ve etkili çözümlere dönüştürüyor.



''AYDOĞDU'NUN KIZLARI'' TÜRKÜ OLDU!

''EFE GÜNGÖR''DEN YENİ TÜRKÜ!

Geçtiğimiz dönemlerde yayınlamış olduğu albümlerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da geniş bir hayran kitlesiyle aynı yolda yürüyen ''Efe Güngör''; yeni türküsü ''Aydoğdu'nun Kızları''nı müzikseverlerle buluşturdu.

Sözü ve müziği başarılı sanatçının kendisine ait olan türkünün dikkat çeken düzenlemesini ise başarılı aranjör Barış Engürlü üstlendi.



Anneme Yolculuk

Profilo Kültür Merkezi’nde prömiyer yapan“Anneme Yolculuk”ta Goncagül Sunar ve Mustafa Ergüvensahnede performans sergiledi.

Ufuk Cebeci’nin yönettiği, Salihcan Sezer’in yazdığı ve dramaturjisini Eyüp Emre Uçaray’ın yaptığı “Anneme Yolculuk” 29 Kasım’da Koma Sahne’de yer alacak ve ardından aralık ayı itibariyle Kadıköy’de yeniden hayat bulan İkinci Kat’ta performansına devam edecek.

Pritt ve TOÇEV Güçlerini Birleştirdi;

Pritt ve TOÇEV; “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi için bir kez daha güçlerini birleştirdi. Henkel’in lider yapıştırıcı markası Pritt ve okumaya istekli çocuklara destek sağlayan sivil toplum kuruluşu TOÇEV tarafından projenin bu yıl üçüncüsü hayata geçirildi. Pritt’in Instagram hesabı üzerinden gerçekleşen proje kapsamında, katılımcıların yaptıkları her paylaşım bağışa dönüşerek çocukların eğitimine katkı sağlamak üzere TOÇEV’e aktarıldı.





Sanata Ev Sahipliği Yapan Boyner Cadde’de Yenilik Var:

Aynalar “İzini Bırak” Sergisi ile Sanat Eserine Dönüştü

Sanatın ve hayal gücünün bin bir yansımasını mağazalarında sergileyen Boyner, edding kalemleri iş birliği ile sanata ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Boyner, hayatı dolu dolu yaşamaya dair gençlere ilham vermek üzere çıktığı yolda, sanatçıların boy aynaları üzerine resmettiği eserlerden oluşan “İzini Bırak” sergisini Boyner Cadde’de ziyaretçilerle buluşturuyor.

Kuveyt Türk ile gücünü birleştiren Architecht yüzde 400 büyümeyi hedefliyor

Katılım bankacılığı, yatırım bankacılığı ve dijital bankacılık alanlarında uçtan uca bankacılık platformu geliştirerek ulusal ve uluslararası birçok kurumun teknoloji ihtiyacını karşılayan Architecht, bankacılık sektöründe yüksek potansiyel sunan 2023’ü, genişleyen ekibiyle ve büyüyen hedefleriyle karşılıyor. 2015 yılında 13 kişilik bir ekiple kurulan, aradan geçen sürede birçok indekste en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasına girmeyi başaran ve bugün 600 çalışanıyla Türkiye’nin en büyük finansal teknoloji şirketleri arasında yer alan Architecht, 2023 yılında finansal olarak yüzde 400 büyümeyi hedefliyor.

DİJİTAL DÜNYAYA HIZLI GİRİŞ YAPTI

Erkan Güleryüz’den yepyeni bir şarkı Aşktan Cezalı ile dijital dünyadaki yarışa hızlı giriş yaptı. Erkek şarkıcıların üretim sürecinde olduğu bu dönemde sözü müziği kendisine ait düzenlemesinde Okay Barış ın yer aldığı şarkısıyla Spotfiy ve Apple başta olmak üzere tüm dijital platform listelerinin ilk 5'ine giriş yaptı.



