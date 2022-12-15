Dinçer KARACALAR

HAFTANIN MEKANI

Baklavada Lezzetin Adresi

Babazade

4.Levent ve Erenköyde şubesi olan Babazade Baklava sizlerle farklı bir baklava deneyimi sunuyor. Vegan baklavayı 2017 yılında dünyaya ilk defa tanıtan Eren Can Özsaygılı 3. Nesil baklavacı olarak daha önce denenmemiş lezzetleri sizlere sunuyor. Frambuazlı Cevizli midyesi, Limon ve bademli baklavası ve kışa özel Pumpkin Spice Baklavası ile sektöre damgasını vuruyor. Bütün ürünlerde kaliteli hammadde kullanılıyor.



DIAMOND İLE YILBAŞI GECESİ GÖZ KAMAŞTIRIN

Işıltı ve zarafetin uyumla dans ettiği Diamond koleksiyonu yılbaşı gecesi modern ve iddialı kadınların şıklığını tamamlayacak.

Özel tasarımları, şık ve iddialı modelleriyle Suwen koleksiyonları iç giyim kombinlerine yön vermeye devam ediyor. Özel taş işlemeleri, dantel detaylı bantlı tasarımıyla Diamond koleksiyonu, yeni yılda göz kamaştıran bir şıklık sunuyor.



YILIN SON HİT'İ DERYA BEDAVACI'DAN

Deme, Ama Geçecek, Bana Bunu Yapma gibi hit şarkıları ile adından sıkca söz ettiren Derya Bedavacı, "Hüzün Maskesi" adlı yeni teklisi 2K Prodüksiyon etiketiyle müzik severlerin beğenisine sundu.

sesi, kendine özgü yorumu, sahnedeki güçlü performansı ile son zamanların en çok konuşulan ve arabesk müziğin kraliçesi olarak adlandırılan Ünlü Sanatçı, yeni şarkısında melankolik, romantik ve samimi müzik dilini bir kez daha dinleyenlerine hissettirecek.



YENİ YILI CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS FARKIYLA KUTLAMAYA HAZIR MISINIZ?

İkonik tasarımı ve eşsiz boğaz manzarasına tepeden bakan konumuyla 30 yıldır misafirlerine şehrin canlı atmosferini hissettiren Conrad Istanbul Bosphorus, yeni yıl ruhunu tüm ışıltısı ve çoşkusuyla yaşatmaya hazırlanıyor.





ELLE SHOES İLE RENKLİ BİR YILA ADIM AT!

Yeni bir yıla ve yeni başlangıçlara adım atmaya kısa bir süre kala tasarımlarıyla konforu hayatımıza taşıyan Elle Shoes, her adımınızda sizinle olmaya hazır!

Moda dünyasını yakından takip eden Elle Shoes, yeni yılda da her adımınızda sizinle! Cesur renkler, iddialı aksesuarlar ve cool tasarımlarıyla modern çağı adımlarınıza taşıyan Elle Shoes ile yeni yılda yepyeni başlangıçları karşılamaya hazır mısınız?



KaiBeauty Natural ile yeni yılda sevdiklerinize ‘sağlık ve doğallık’ armağan edin

Gücünü yerel üretim bitkilerin şifasından alan vegan ve %100 doğal içeriklerle formüle edilmiş KaiBeauty Natural, doğaya, gezegene, tüm canlılara saygılı ürünleri ile 2023’e hazır!

Doğal, sürdürülebilir ve organik kişisel bakım dünyada git gide daha fazla önem kazanırken, ülkemizin doğa zenginlikleri bize bu alanda geniş imkanlar yaratıyor. Zeytinyağı mucizesinden doğan KaiBeauty Natural markası da zararlı kimyasal ve sentetik içermeyen, hayvan dostu, doğaya saygılı, iyi hissettiren mis kokulu bakım ürünleri ile doğanın şifasını cildinize yansıtıyor.

Beta Tea’den soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak çay koleksiyonu: Beta Fusion

Siyah çaydan yeşil çaya, meyve ve bitki çaylarından Dünya çaylarına geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Beta Tea’nin yakın zamanda raflardaki yerini alan yeni çay koleksiyonu “Beta Fusion” soğuk kış günlerinde hem iç ısıtıyor hem de güne lezzet katıyor.

Türkiye’nin dünyaya açılan çay markası Beta Tea, çay tutkunlarını kış günlerinde de yalnız bırakmıyor. Birbirinden farklı lezzetleri harmanlayarak çay severlerin damak tatlarına uygun çaylar hazırlayan Beta Tea, Beta Fusion koleksiyonu ile soğuk havalarda evlerin en sıcak misafiri oluyor.



Viewsonic’ten Yeni Yıl Hediyesi: M1 Pro LED Projeksiyon Cihazı

Yeni yıla sayılı günlerin kalırken hediye fikirleri düşünülmeye başlandı. Hem eğlenceli hem de fonksiyonel hediyelerle sevdiklerini mutlu etmek isteyenler de teknolojik ürünleri liste başında tutuyor. Görüntüleme teknolojilerinin lider markası Viewsonic tarafından üretilen M1 Pro LED projeksiyon cihazı; kolay kurulumu, taşınabilir kompakt boyutları ve görüntüyü her yüzeye yansıtabime özelliği ile mükemmel bir yılbaşı hediyesi alternatifi sunuyor.





Yılbaşında muhteşem sofra hazırlamak isteyenlerin en büyük yardımcısı Homend Airfryday olacak

Yılbaşı akşamı sevdikleri ve ailesine unutulmaz yemekler hazırlamayı kim istemez? Mutfakların en büyük yardımcısı Homend Airfryday ile bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile mutfakta hayatı kolaylaştırarak, kullanıcılarının yaşam kalitesini yükselten Homend, yılbaşı akşamında unutulmaz lezzetlerin yer aldığı yemekleri hazırlamanızda en büyük yardımcınız olacak.

D&R, çocukları Kral Şakir ile çoşturdu

Karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun yazıp resimlediği yeni kitabı “Dikkat Kaygan Zemin”, D&R ev sahipliğinde Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlenen lansmanda minik okurlarıyla buluştu. Kitabın tanıtım davetinde çocuklar, müziklerle dans ettikleri, resim yapıp boyadıkları, film izledikleri, sohbetler edip kitap imzalattıkları eğlence dolu bir hafta sonu geçirdiler.



Lonjevite’nin atık cam ambalajları sanata dönüşecek

Daha temiz bir çevre ve daha bilinçli tüketim için Lonjevite, atık cam ambalajlarının ileri dönüşümle yeni bir estetik ve işlevle benzersiz, el yapımı ürünlere dönüşmesi için harekete geçti.

Lonjevite ürünlerini kullanan tüketiciler üç ya da daha fazla Lonjevite ambalajını karşı ödemeli olarak markaya gönderebilecek ya da ürünü satın aldığı eczaneye teslim edebilecek. Ve yeni ürün alımında yüzde 20 indirim kazanacak. Toplanan atık cam şişeler ileri dönüşüm için ünlü cam sanatçısı Egemen Kemal Vuruşan ile paylaşılacak ve boş şişeler doğaya, ekonomiye ve sanata katkı sağlayacak…



George Foreman’dan %42 daha az yağ kullanan ızgara

Zahmetsiz, kokusuz ve dumansız ızgara yapma imkânını her çeşit yemekte ve öğünde kullanmak artık sizin elinizde. Yüzde 42’ye yakın daha az yağ kullanan Flexe ızgara ile lezzetli ve sağlıklı yemekler yapabilirsiniz.

George Foreman ızgaralar, dumansız ve kokusuz olma özelliği sayesinde evde ya da dışarıda rahat bir kullanım imkanı sağlıyor. Çabuk ısınması, pişirme ayarlı olması, kolay temizlenmesi ve her an her yere taşınabilir olması sebebiyle, ızgara severlere oldukça zahmetsiz ızgara yapabilme şansı veriyor. Daha az yağ kullanarak yemek pişirme trendinin en iyi kahramanı olan Flex ızgara serisi, beslenme alışkanlıklarına özen gösterenler için vazgeçilmez bir ürün.



