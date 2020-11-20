Dinçer KARACALAR

İçli Köftenin en iyi Adresleri

Adana’da, yaklaşık 3 yıl önceki hamilelik döneminde börek ve hamur işlerine aşeren Çağla Tokay, internetten bulduğu tariflerle börek yapmaya başladı. Yakınları tarafından böreklerin beğenilmesi üzerine internetten satışa başlayan Tokay, Yeliz Yeşilmen ve Çağla Şikel'in annesi Asuman Şikel gibi tanınmış kişilere hizmet veriyor lezzet bombası içli köftesi enfes.

İnstagram/ arnavutborekci

Anadolu’nun geleneksel lezzetlerini özüne sadık kalarak hazırlayan Victoria Patisserie Hatay usulü İçli Köfte’nin nadir adreslerinden biri olarak iddialı bir lezzet deneyimi sunuyor. Bulgur, kıyma, ve onlarca baharatın harmanlanmasıyla yapılan bu geleneksel tat, benzerlerinden farklı ve iddialı bir lezzet deneyimi yaşatıyor.

İnstagram / victoriapastanesi

Nostradamus ile konuştu kehanetlerini yazdı

Dağhan Külegeç ve Ayşe Erbulak tarafından kurulan Dağhan Külegeç Yayınları, ilk çeviri kitabı “Nostradamus İle Konuşmalar”ı okurla buluşturdu. Geçmiş hayat regresyonisti Dolores Cannon’un imzasını taşıyan eser, dünyanın en ünlü kâhini Nostradamus’un yanlış yorumlanan kehanetlerini açığa kavuşturan önemli bir yapıt.

MÜZİSYENLER VE SAHNE SANATI EMEKÇİLERİ, AÇLIKTAN ÖLMESİNLER!

Halk müziği ve fantazi müziğin güçlü yorumcusu Hasan Yıldırım, Pandemi döneminde büyük sıkıntı yaşayan müzisyen ve bazı sanatçıların dramına dikkat çekti. Yıldırım, yaptığı yazılı açıklama da yetkilileri göreve çağırdı.





Lipton Ice Tea’den şekersiz lezzetler!

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Lipton Ice Tea, şeftali ve limon tatlarını sevenler için şekersiz seçenekleriyle de lezzetli bir ferahlık sunuyor; Lipton Ice Tea Şeftali Şekersiz ve Lipton Ice Tea Limon Şekersiz…

Lipton Ice Tea, şeftali şekersiz ve limon şekersiz çeşitleri şimdi açılıp kapanabilir yepyeni Pet 330 ml şişesinde ferahlığı sizlere getiriyor.

NEŞE KARABÖCEK "ÖLÜM HÂK, ALLAH GECİNDEN VERSİN!.."

Neşe Karaböcek öldü iddialarıyla ilgili olarak ilk kez konuştu...

Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Neşe Karaböcek sosyal medya da; Covid-19'dan öldüğü yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuştu.

Neşe Karaböcek, son derece iyi ve sağlıklı olduğunu belirterek sosyal medya da yer alan asılsız haberleri yalanladı.

Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Neşe Karaböcek; "Sürekli telefonlarım çalınca bende 'ne oluyoruz' dedim. Bakırköy Gazetesi'nden yayılmış o haber. İnternette Facebook ve Twitter'a da koymuşlar. Oradan yayılınca haber telefonum susmak bilmedi." dedi.

ESHKİ NAR / KAHRAMANMARAŞ

Üretildiği yörenin söyleme biçiminden eşki adını alan Eshki, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteriyor

ÇBS Balcı Gıda’nın tescilli markası olup, 2014 yılında kardeşleri Bi’Kaşık Hurma Pekmezi aynı zamanda Bi’Kaşık Elma pekmezi ile üretiliyor.

Zemin çözümleri sektöründe pandemiye rağmen yüzde 25 büyüme

DesignFloor Genel Direktörü Fatih Aslan; “nitelikli kentsel dönüşüm, otel ve toplu konut projelerinden minimum 1,2 milyon m²’lik satış payı hedefliyoruz”.

Piyasa araştırma şirketi IMARC Group’un 2020 raporuna göre laminat parke sektörü globalde 975 milyon m²’lik hacme ulaştı. Bu rakamın 2021 yılında 1048 milyon m²’ye çıkması beklenirken parke üretiminde Avrupa’da 2, globalde 3. sırada yer alan Türkiye, pazarın güçlü oyuncularından biri olarak rekabetini sürdürüyor. Üst segment parke sektöründe Türkiye’de öncü firmalardan olan, 150 binden fazla ticari mekana ve 500 bini aşkın haneye zemin çözümü sağlayan DesignFloor, önümüzdeki 3 yıllık süreçte nitelikli kentsel dönüşüm, otel ve toplu konut projelerinde minimum 1,2 milyon m²’lik satış payı hedefliyor.

ÇİNİ MÜREKKEBİ USTASI RESSAM PINAR TINÇ’TAN “YUVAYA DÖNÜŞ”

Ressam Pınar Tınç, pandemi sürecinde herkesin evde olduğu dönemde ürettiği yeni eserlerini “Home Coming- Yuvaya Dönüş” sergisiyle gün yüzüne çıkartıyor

Sergi, sanatçının, Hint Okyanusu’ndaki La Réunion adasında geçirdiği beş yıldan sonra Türkiye’ye dönüşünü merkeze alıyor

“Home Coming” sergisi, 5 Aralık – 5 Ocak tarihleri arasında Arnavutköy Art Gallery Istanbul’da sanatseverlerle buluşacak

BAŞ BAŞA ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ "Pırlanta Kolye"

Burgerillas Etiler'in sahibi iş insanı Alparslan Yüce, önceki akşam Bebek Otel'de nişanlısı Esra Mercan'ın doğum gününü kutladı.

Koronavirüs nedeniyle nişanlısı Esra Hanım'ın doğum gününü kalabalık bir partiden ziyade baş başa bir akşam yemeğinde kutlayan Yüce "Hastalıktan dolayı kalabalık bir parti yapmak istemedik.

Öğretmenler Günü’nde en şık adımlar FLO’dan…

Sezon trendlerini, kaliteyi ve modayı ulaşabilir fiyatlarla buluşturan FLO, Öğretmenler Günü’nü yine en gözde modellerle kutluyor! Öğretmenler için farklı alternatifler sunan FLO, sonbahar mevsimine uygun renkleri, konforu ve şıklığı tasarımlarına yansıtıyor.

Herkesin ayakkabıcısı FLO, Öğretmenler Günü’nü en trend ayakkabı ve bot modelleriyle kutluyor.

EDİS’TEN DANS ŞOV

Yeni albüm hazırlıkları için kampa giren Edis’in yeni dans figürlerini ve koreografisini gösterdiği video Instagram’da olay oldu. Koreografı ile sadece 10 dakikada hazırladıkları koreografi de Edis kendisine hayran bıraktı.

Yeni albümünün hazırlıklarına hız veren Edis kampa girdi. Doğanın içindeki evinin terasını spor salonuna çeviren Edis sıkı bir şekilde form tutuyor. Gözünü dünya müzik piyasasına diken Edis’in kendine yaptığı yatırımlar bununla sınırlı kalmıyor. Bugüne kadar klip ve konserlerinde danslarıyla kendine hayran bırakan Edis bu yeteneğini bir adım daha ileri taşıyor.

HAFTANIN MEKANI

Ranchero

Bu Meksikalılar içinizi ısıtacak…

Meksika’nın Aztek ve Mayalara uzanan köklü tarihini, renkli kültürünü ve dünya mutfakları arasında apayrı bir yere sahip birbirinden özel lezzetlerini ülkemize taşıyan Ranchero, soğuk havalarda içinizi ısıtacak çorbalarıyla da oldukça iddialı. Mekanın bu konuda yeni favorisi ise Caldo de Pollo isimli tavuk suyu çorbası. Mekanın kendine ait özel baharat karışımları ile üç dört saat kısık ateşte pişirerek hazırladığı tavuk eti, soğan, maydanoz, kişniş, totopos, avokado, ince kıyılmış marul ve turp ile servis edilen Caldo de Pollo, içinde hem sağlık hem de lezzet barındırıyor.