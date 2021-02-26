Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktaları:

Umay’ın Bahçesi / Gazipaşa Antalya

"Umayın Bahçesinden" Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Belizar ve Yusuf Demirelli çiftinin yeni kurdukları bir aile işletmesi. Umay, ailenin en küçük üyesinin ismi...

Tropikal ürünler başta olmak üzere her türlü tarımsal üretimin merkezi durumunda olan Gazipaşa, doğal ve güvenilir ürünlere uygun fiyatla ulaşmak isteyen insanların talebine karşılık verebilecek bir tarım kenti. "Umayın Bahçesinden" de tam olarak bu amaçla kurulmuş ve kısa sürede büyük beğeni kazanmış durumda.Özellikle büyük şehirlerden yoğun talep gören "Umayın Bahçesinden" her geçen gün Türkiye'nin farklı illerinden yeni siparişler alıyor. En çok talep gören ürünler ise

Avokado, Muz, Mango, Pasiflora, Pitaya, Çilek, Limon, Portakal, Fıstık Ezmesi, Tahin, Keçi Boynuzu, Keçi Boynuzu Pekmezi, Taş Badem, İçlenmiş Taş Badem, Pikan Cevizi, Üzüm Pekmezi, Andız Pekmezi, Kara Dut Özü, Ada Çayı, Dağ Kekiği... Ayrıca sipsriş verenleri paketi açtıklarında küçük süprizler bekliyor.

İnstagram/umayinbahcesinden

Gaziantep Baharatım

Bahçeden evinize gelen organik tatlar

Gaziantep almacı pazarında bulunan Gaziantep Baharatım , özellikle Gaziantep bölgesinden; cevizli sucuk , pul biber ,çerez çeşitleri ,fıstıklı muska ,biber, patlıcanları kurutulmuş halde bahçeden doğrudan müşterilere ulaştırıyor. Dededen toruna geçerek günümüze kadar devam eden marka yolculuğunda sağlıklı, doğal ve leziz ürünleriyle yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan Gaziantep Baharatın gıdanın kurucusu aynı zamanda baklava ustası Ömer Usta gaziantep dışına gönderdikleri ürünlerin tezgâhtaki tazeliğinde müşterilerine ulaştırıyor.

İnstagram/gaziantepbaharatim

TÜRKİYE’NİN GLOBAL MARKASI BİZCE YAĞ DUBAİ GULFOOD’TA

Dubai'de düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Gulfood 2021’e katılan Bizce Yağ standı fuarın ilk gününde birçok ülkeden gelen sektör üyelerinin uğrak noktası haline geldi. 21-25 Şubat 2021 tarihleri arasında devam edecek fuardan umutlu olduklarını ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu fuarın ilk gününde gördükleri ilginin önümüzdeki süreç için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

EL YAPIMI SABUNLAR GÜZELLİK İLE BULUŞTU

Dionesse, Toprak ne verdiyse sloganı ile doğal yaşam hayatına hızlı bir giriş gerçekleştirerek yerini bitkisel ürünleri ile gün geçtikçe sağlamlaştırdı

Yolculuğuna Uşak ve Malatya’da, bahçeden direkt pakete geçen ürünleri ile doğal yaşama giriş yaparak başladı. El yapımı doğal sabunlar, kozmetik ürünleri ve doğal gıda ürünlerini topraktan uzaklaşan kişileri toprağa mahrum bırakmamak adına tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Satışlarını e ticaret ile yürüten işletme bu anlamda kullanıcılara kolay ulaşım imkanı tanıyor.

Kapılarınız dokunmadan açılsın ister misiniz?

Covid 19 Pandemisiyle birlikte otomatik kapılara talep her geçen gün daha da artıyor. El değmeden kapıları açmaya ve kapatmaya yarayan bu sistem hayat kurtarıyor.

Otomatik kapı kapatıcı insanların yoğun olarak geçtiği ya da direkt olarak iç ve dış mekana açılan kapılarda güvenli ve verimli bir şekilde kapının açılıp kapanmasını sağlıyor. Ayrıca bu ürünler ortamda ısının korunması sağlıyor ve kapının gürültülü bir şekilde kapanmasına engel oluyor.

Bu ürünler küçük boyutları sayesinde ergonomik kullanım sunarlar. Bu ürünlerde kapıyı açmak için gereken güç kapatıcı tarafından elde edilmektedir. Sizler dokunmadan kapıyı açabilirsiniz. Bu ürünler buton, el sensörü ya da uzaktan kumanda yardımıyla çalışabilir.

Otomatik Kapı nereden temin edilebilir?

Otomatik kapı kapatıcı fiyatları ürüne ait marka, model, malzeme kalitesi, hidrolik yapısı, tasarım gibi özelliklere göre değişmektedir. www.algatec.com.tr internet adresinde otomatik kapı kapatıcı modellerini bulabilirsiniz.

Meltem Ulu’dan okumaya değer çocuk kitapları

Daha önce Halikarnas Balıkçısı, Osman Hamdi Bey ve İstanbul Sofrası isimli üç tane resimli hikaye kitabı yayınlanan Meltem Ulu’nun “Ara Güler İle Fotoğrafın Sihirli Dünyasına Yolculuk” isimli ilk çocuk romanını, Esin Güler çizgileriyle renklendirdi.

82 yıllık dev İtalyan lezzeti şimdi Türkiye’de!

Türkiye’de faaliyetlerine başlayan İtalyan devi Lemon Soda Türk tüketicileri ile buluşmaya başladı.

80 yıldan fazla bir süredir İtalya’da tüketicisinin bir numaralı içeceği olan Lemon Soda Türkiye pazarındaki yerini aldı. Piedmontese Alplerinden gelen en saf su, tat olarak en sulu Sicilya narenciye meyveleriyle buluşarak ortaya çıkan Lemon Soda artık Türkiye’de raflarda yerini alıyor.

Moda ve spor giyim dünyasının iki büyük markası bir araya geldi

Reebok, Maison Margiela ile 2010 yılından beri devam eden iş birliğinin son ürünü olan Classic Leather Tabi’yi tüketicilerin beğenisine sunuyor. Sıra dışı görüntüsüyle moda ve spor giyim dünyasına damgasını vuracak koleksiyon, geçmişin ilhamını bugüne taşıyor.

Haftanın Mekanı:

Dursun Emmi / Bayburt Döneri

Gültepe 'ye yolunuz düşerse, 1973 yılında kurulan Dursun Emmi’ye uğramadan geçmeyin. “Neresiydi?” diye emin olamazsanız, içerideki kalabalıktan tanımanız mümkün. Gösterilen bu ilgiyi karşılar nitelikteki lezzetli et döneri yemeye doyamayacaksınız.

Alüminyum tabak ve bardak kullanmayan Kenan şef onun yerine " dekor olarak kullanılan antika mutfak gereçleri eşliğinde, güveçte pişirilen eşsiz lezzetlerin tadı daha fazla hissediliyor"

ATLI GÜZEL İMAN!

İMAN’IN HAYVAN SEVGİSİ!

Baraj dizisinin başrol oyuncularından İman Casablanca, hayvan sevgisi görülmeye değer. Bir kedisi ve köpeği olan oyuncu, bir süredir çok sevdiği atlarla vakit geçirmek için haraya gidiyor. Atların sadakatinin kendisini çok etkilediğini belirten Casablanca ‘Harada geçirdiğim zaman terapi gibi geliyor’ dedi.

Oyuncu İman Casablanca, son günlerde sık sık haraya gidip atlarla vakit geçiriyor.

Atların sadakatinin ve insanlarla iletişiminin kendisini çok etkilediğini belirten Casablanca, harada geçirdiği vaktin kendisi için terapi gibi olduğunu söylüyor.

Bir kedisi ve köpeği olan Casablanca ‘Hayvan sever bir ailede büyüdüm. Evimizde; kaplumbağa, tavşan, iki köpek, kedi ve kirpi vardı. Böyle bir evde büyüyünce de hayvanlarla ilişkiniz çok güzel oluyor. Atım olmasını da çok isterdim’ diyor.

Hayvan hakları yasasının bir an önce çıkmasını isteyen oyuncu, şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini vurguluyor.

KARADENİZ EZGİLERİNE MUHTEŞEM YORUM

Müslüm Gürses'in yıllar önce seslendirdiği "İsyanlardayım" şarkısıyla müzik dünyasına başarılı bir giriş yapan, ardından da "Hoşgeldin Seni Sevmek Ne Güzel" isimli parçasıyla adından söz ettiren Ayhan Taylan, şimdi de bambaşka bir tarzla sevenlerinin karşısına çıktı. Sanatçı bu kez Karadeniz ezgilerinden oluşan "SENSİZ YAŞAMIYORUM" eserini müzikseverlerle buluşturdu.

Altınay’dan lokumda doğal alternatifler

Afyon’un asırlık tadı Altınay lokumlarına Kaymak Dolması narlı fındıklı, narlı antepfıstıklı, portakallı

fındıklı, normal kahveli ve efe kahveli olmak üzere doğal alternatifler eklendi

Altınay Şekerleme’nin işletmecisi İrfan Altınay, yüz yıllık bir müessese olarak kendilerinin üçüncü kuşakta bulunduklarını, dördüncü kuşağın arkalarından geldiğini söyledi.