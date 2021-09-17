Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

Harbi yiyorum ile Gurme Lezzetler

Paçacı Hüsnü Usta, (Esas ismi: Hüsnü Hasan) Yassıköy Gümülcine’li… 1949 doğumlu. Bursa’ya Yunanistan’dan 35 yaşında göç etmek zorunda bırakılmadan önce yaptığı iş yine çorbacılık. Mekanının o zamanki ismi ise “Mavros Gatos” Yani Türkçesi “Kara Kedi” anlamına geliyor. İşte bu sebeple Bursa’daki dükkana gittiğinizde tabelada “Paçacı Hüsnü” yazısı altında bir de kara kedi illüstrasyonu ile birlikte Mavros Gatos yazısı ile karşılaşırsınız. Çünkü o yıllarda Gümülcine’de de oldukça tanınan ve bilinen bir çorbacıya sahip Hüsnü Usta. Gençliğinin ve emeğinin büyük bir kısmını orada harcamış… Yani hatırası büyük.

Günseli Deniz'den türkü sürprizi

İlhamını babasından aldı

Geçtiğimiz aylarda yayınlamış olduğu “Kol Kanat” projesiyle dikkatleri üzerine çeken ve öncesinde de “Kalp Ağrısı” albümüyle radyo ve müzik listelerinin üst basamaklarında uzun süre yer alarak hafızalarımıza kazınan başarılı sanatçı Günseli Deniz, yeni projesi “Gide Gide”yi müzikseverlere sundu.

Big Boyz Festival heyecan ve adrenalini yine dorukta yaşatacak!

Türkiye’nin ilk ve tek hobi - aktivite festivali Big Boyz Festival’le 9 - 10 Ekim 2021 tarihlerinde macera severlerin kalbi büyük bir heyecanla İstanbul Kadıköy’deki Kalamış Atatürk Parkı’nda atacak. Pandemi sonrası yapılan en büyük açıkhava etkinliği olma özelliği de taşıyacak olan Big Boyz Festival, gün boyu sürecek eğlence ve heyecan dolu aktivitelerin yanı sıra renkli partilere de ev sahipliği yapacak.

MÜZİKSEVERLER İKİLEM İÇİN KONTAK KAPATTI

Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen şehrin en sıra dışı konser etkinliği “TİKTAK'la Parket Seyret”te alternatif popun son dönemdeki en başarılı temsilcilerinden "İkilem" sahne aldı...

Müzik dünyasına adım attıktan sonra kısa sürede şarkıları ile milyonların kalbine dokunmayı başaran İkilem, ilk kez çıktıkları Park Et Seyret sahnesinde kendilerini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı...

Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan yeni şarkı “Son Seslenişim”

Temmuz ayında yayınlanan “Sen Varsın Diye” ile gerçek bir dönüş yapan Yüzyüzeyken Konuşuruz, 2022 baharında çıkması planlanan yeni albümden ikinci tekli ile dinleyiciyi biraz daha heyecanlandırıyor. “Sen Varsın Diye” ile sessizliğini bozan ve çıktığı günden itibaren listeleri alt üst eden grup, Sony Music Türkiye etiketiyle 17 Eylül’de yayınlanacak “Son Seslenişim”de de, grubun yıllar içinde gelişen ve değişen müzikal evriminde tekrara hiç düşmeden yoluna devam ediyor.

Quiksilver’dan Sonbahar-Kış Koleksiyonu

Quiksilver, şık ve fonksiyonel özelliklere sahip; sweatshirt, hoodie, mont, yelek ve eşofman modelleri ile yeni sezonu karşılıyor.

Dünyanın en sevilen spor giyim markalarından Quiksilver, birbirinden ilgi çekici hoodie, sweatshirt, eşofman ve mont modelleriyle sonbahar - kış sezonuna renk ve enerji katıyor. Quiksilver, fark yaratan tasarımlarıyla günlük yaşamda, spor aktivitelerinde ya da outdoor etkinliklerinde sıra dışı stillere imza atmaya yardımcı oluyor.

Nine West ile yeni sezonun öne çıkanları!

Zarafeti ve şıklığı yaşam biçimi haline getirmiş kadınların favorisi Nine West, 2021 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nda; stiletto’dan loafer’lara, sneaker’dan yüksek topuklulara kadar modern formlarda şekillenen tasarımlarla stilinizi yükseğe taşıyor. Nine West çantalar, yeni sezonda desen ve doku zenginlikleriyle fark yaratıyor.

İş insanı Sadettin Saran’ın “İçindeki Dağı Aş” isimli ilk kitabı çıktı

Zirveden manzarayı izleyen bir adamın öyküsü değil, zirveyi aklına ve kalbine inançla yerleştirmiş bir kişinin yolculuk hikâyesi: “İçindeki Dağı Aş” şimdi kitapçılarda…

Sektöründe öncü çalışmalara imza atan başarılı iş insanı ve milli sporcu Sadettin Saran; gençlere ilham kaynağı olabilmek adına yaşam boyu edindiği tecrübeleri kaleme aldı. Saran “İçindeki Dağı Aş” isimli ilk kitabında; kendi iş hayatını, girişimcilik deneyimlerini, kişisel tecrübelerini, başarı ve başarısızlık hikâyelerini onu örnek alanlar için yazdı.

Calvin Klein sonbaharda #mycalvins hareketine yepyeni bir ivme kazandırıyor!

The Language of Calvin Klein

Calvin Klein #mycalvins hareketine Sonbahar 2021 sezonuna özel yepyeni bir ivme kazandırıyor! Kendini ifade edebilmenin özünde kelimelerin ve stilin başrol oynadığının vurgusunu yapan The Language of Calvin Klein Dijital kampanyası ilhamını kelimelerin gücünden ve yaratıcı düşüncelerden alıyor.

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali

“Coğrafya Lezzettir”

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl “Coğrafya Lezzettir” temasıyla 8-10 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Adana Valisi Süleyman Elban, festivalle Adana mutfağının tanıtımının yanı sıra bu leziz mutfağı gelecek nesillere taşımayı ve gastronomi turizminin gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Olayinkolayi.com yayında!

Sigorta yaptırırken, kredi ararken, ev alırken veya taşınırken ihtiyaç duyulan tüm işlemleri kolaylaştıracak olayinkolayi.com açıldı. “Burada her olayın bir kolayı var!” sloganıyla asistanlık hizmeti veren siteyi ziyaret edenler, hesaplama araçları sayesinde konut ve kredi ile ilgili olası masraflarını kolayca hesaplayabiliyor, masrafları görüp bütçelerini buna göre ayarlayabiliyor. Ayrıca olayinkolayi.com ziyaretçileri, kendilerine sunulan avantajlı teklifler sayesinde kredi ve sigorta yolculuğunda karşılarına çıkan gereksiz masraflardan kurtuluyor.

Bella Maison’dan “LİYA BATTANİYE”

Gücün ve bereketin simgesi güneş figürü, Bella Maison’un battaniyelerini renklendiriyor

Bella Maison, yeni battaniyeleriyle sonbahar - kış akşamlarına sıcacık keyifler katmayı amaçlıyor. Pantone'nin 2021 renkleri ile gücün ve bereketin simgesi güneş figürünün bir araya geldiği battaniyeler, deseni, yumuşaklığı, dokusu ve kalitesiyle dikkat çekiyor.

İLKLERİN VE YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ CAROUSEL 26 YAŞINDA

İlklerin ve yeniliklerin öncüsü Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 26 yıldır huzurlu, güvenli ve keyifli atmosferiyle İstanbul’un en gözde buluşma noktası olmaya devam ediyor. Bu sene 26. yılını kutlayan Carousel, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına sürekli kendini yenileyerek ve geliştirerek cevap veriyor.