Dinçer KARACALAR

İTALYAN MUTFAĞININ KALBİ TERRAZZA ITALIA’DA ATIYOR

Geleneksel lezzetleri modern tarifleriyle harmanlayan Terrazza Italia, Zorlu Center’da Eataly’nin içerisinde açılıyor. İtalyan yeme içme kültürünü yansıtan Terrazza Italia, İtalyan mutfağının dünyaca ünlü lezzetlerini profesyonel bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Ev konforunda, sıcak ve samimi bir ortamda misafirlerini karşılayan restoran, geniş teras alanı ve boğaz manzarasıyla İstanbul’un yeni buluşma noktalarından biri olmaya aday.

CAMPER, SONBAHAR KOLEKSİYONUNUN BİR PARÇASI; WALDEN

Camper, Sonbahar/Kış 2021 koleksiyonunun bir parçası olarak piyasaya sürülen en yeni bağcıklı model Walden'ı sunuyor. Adını, Henry David Thoreau'nun vahşi doğada kendi kendine yeten bir şekilde yaşadığı, zamanın izini sürdüğü 1854 tarihli kitabının başlığından alan Walden, sadeliği, içsel gücü ve doğaya saygıyı temsil ediyor.

Bella Maison 17. mağazasını Ankara’da Cepa AVM’de açtı

Ev ve sofra dekorasyonu sektörüne getirdiği yeniliklerle bilinen Bella Maison, Ankara Cepa AVM'de 24 Eylül’de açtığı yeni mağazayla yatırımlarını sürdürüyor. Ankara’da ikinci, toplamda on yedinci mağazasını açan Bella Maison; yatak odası, sofra, banyo, kozmetik gibi kategorilerde geniş ürün, renk ve desen yelpazesine sahip koleksiyonlarını müşterilerle buluşturuyor.

TÜRKİYE’YE GELİYOR

DÜNYACA ÜNLÜ BESLENME ve FITNESS UZMANI, KYANI BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYESİ MARK MACDONALD ‘KYANI NITRO NUTRITION-SAĞLIKLI BESLENME VE YAŞAM HERAKATI’NI BAŞLATMAK İÇİN ÜLKEMİZE GELİYOR…

Dünyanın 60 ülkesinde doğal beslenme ürünleri ile tanınan Kyäni, Nitro Nutrition Sağlıklı Yaşam ve Beslenme harekatını ünlülerin beslenme ve fitness uzmanı Mark Macdonald’ın katılımıyla Ekim ayında Türkiye’de başlatıyor.

Kyani Bilim Kuruluna katılan, dünyanın en önemli beslenme ve fitness uzmanı, kitapları en çok satan yazar, TV kişiliği ve girişimci; Mel Gibson, Oprah Winfey ve Mehmet Öz gibi ünlülerle çalışan Mark Macdonald sağlıklı yaşamın sırlarını paylaşacak.

Altınyıldız Classics Özel Ödülü’nün sahibi Milli Voleybolcu Eda Erdem oldu

Türkiye’nin farklı branşlarda spor tarihini yansıtması açısında önem taşıyan 67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni, Volkswagen Arena’da gerçekleşti.

Sunuculuğunu Damla Uğurtürk ve Alp Kırşan’ın üstlendiği, Türkiye’nin en prestijli spor ödülleri olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde Altınyıldız Classics Özel Ödülü’nün sahibi Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem oldu.

NEW YORK’TA CEP TELEFONUYLA KLİP ÇEKTİ

Müzik dünyasının güçlü sesi RIZA CUMHUR DEMİR, ‘Madem Aramıyo’ isimli single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Kayıtları Sezen Aksu’ya ait olan Studio Lonca’da yapılan, bestesi Ioan Chirila Dumitru’ya, sözleri Sibel Algan’a, aranjesi Okay Barış’a ait olan hareketli şarkının klibi de yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gördü. Göz alıcı New York sokaklarında çekilen klibin hikâyesi ise oldukça ilginç.

Homend’den 1 Ekim Dünya Kahve Günü’ne özel indirim

Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri markası Homend “1 Ekim Dünya Kahve Günü”ne özel kampanya sunuyor. Türk kahvesi gurusu Homend Pottoman kırmızı gold, mor gold, antrasit gold ve krem gold renkleri için sepette yüzde 15 indirim uygulanırken, filtre kahve tutkunları ise Homend Coffeebreak 5002h Filtre Kahve Makinesini yüzde 10 fiyat avantajı ile www.homend.com.tr ‘den sipariş verebilecekler.

Collagen by Watsons’ın Yeni Youth Secret Serisi İle Cildinizi Baştan Yaratın!

Collagen by Watsons Youth Secret Serisi tüm Watsons Mağazalarında, Watsons.com.tr’de ve Watsons Mobil Ugulamasında sizleri bekliyor!

Kuru cilt, donuk cilt tonu, esneklik kaybı, ince çizgiler ve kırışıklıklardan mı şikayetçisiniz? Kolajen, sağlıklı ve genç bir cildin temel unsurudur ancak yaşlanan cilt için kolajen oluşumunu artırmak yeterli değildir. Cilt yüzeyinin altında durmaksızın çalışan patentli içerik COLLABOOST ile formüle edilen Collagen by Watsons Youth Secret serisi, geliştirilmiş esneklik için kolajen ağ yapısının kalitesini güçlendirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olur ve cildin farklı katmanlarındaki kolajen seviyelerini artırmak için çalışan Tri-collagen özelliğine sahiptir.

Purina Dünya Hayvanları Koruma Haftası’nda Farkındalığı Artırıyor

Nestlé Purina PetCare Türkiye, sokak hayvanlarının sorunlarını çözmeye yönelik etkili adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Haftası’nda farkındalığı artırmak ve patili dostlarımıza mama desteğinde bulunmak için “#SenDePatile” kampanyasını sürdürürken, “Canımız Sokakta” projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimi programını başlatıyor.

Begüm Tarako'nun yeni projesi İrin yayında

Farklı tarzlar ve disiplinlerden beslenen müzikal yolculuğundan içsel hikayeler seslendiren Begüm Tarako, yepyeni şarkısı İrin'i müzikseverlerle buluşturdu.

Kendine has müzisyen Burak Irmak düzenlemesi ve prodüktörlüğünde kaydedilen İrin, Ferman Akgül'ün güçlü vokalleriyle desteklendi.

TÜRKİYE'DEN SONRA DÜNYAYA AÇILDI

Almula Merter Churm’un 2020'de çıkan KELEBEĞİN ZAMANI serisinin ilki 'bitti dediğin anda kaderin yeniden yazılır' romanı İngilizce olarak İngiltere ve Amerika ağırlıklı satışa sunuldu.

TİME OF BUTTERFLY-KELEBEĞİN ZAMANI

Almula Merter Churm"un kişisel gelişim romanı "Time of Butterfly' olarak yurtdışında satılmaya başlandı.

Kitabım hem herkese çok iyi gelecek hem de kitapta yer alan Ege bölgesini gezdirerek Türkiye'nin tanıtımınada katkıda bulunuyor.

Aura ‘Firar’da!

Tescilli güzel Elif Yılmaz’ın Sinem Yeşilyurt ve Asuman Genç’le birlikte kurduğu Aura grubu, ilk şarkıları “Firar”a klip çekti. Yönetmen koltuğunda Murad Küçük’ün oturduğu çalışma, çok yakında müzikseverlerle buluşacak.