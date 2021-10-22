Dinçer KARACALAR

Akustikhane'den yaza veda serisi

Türkiye’nin en çok izlenen canlı müzik platformu Akustikhane, yaza veda ederken kalpleri birleştiren şarkılardan oluşan yepyeni bir canlı performans serisini sevenleriyle buluşturuyor: #KalbimdeMüzik

11 yıllık geçmişinde her tarzdan yüzlerce farklı sanatçıyı ağırlayan Akustikhane, yazın son günlerinde #KalbimdeMüzik temalı serisiyle yeniden karşımıza çıkıyor.

Well power ile zinde kalın

Akıl, Üretimimiz olan Well power energy drink küresel ticarette uzmanlaşmış olup uluslararası enerji tedariğinde aranan marka haline gelmiştir. Yüksek kalite standartlarımız ile 20 yıllık tecrübeye sahip ekip Modern teknolojiyi kullanarak kapasitede Türkiye’nin lider üretici konumundaki yerini almıştır. Aktif olarak 50 ülkeye ihracatını gerçekleştiren WELL POWER markamız yeni nesil enerji içeceğinde hem Türkiye hem de farklı ülkelerde raf payını hızla aldı.

BEYMEN’DEN SONBAHAR / KIŞ SEZONUNA

ÖZEL DİJİTAL SEZON SUNUM

Beymen, dünyaca ünlü markaların 2021-2022 Sonbahar / Kış koleksiyonlarını, 70 ve 80’lerin disko günlerinden ilham alan dijital sezon sunumu ile tanıttı.

Hayatı ve bizi hayata bağlayan değerleri kutlayan “Stayin’ Alive” temalı Beymen 2021-2022 Sonbahar / Kış kampanyasından esinlenerek hazırlanan dijital sezon sunumu, Beymen sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

FLO LOL Koleksiyonu Çocukları En Sevdiği Karakter ile Buluşturuyor

FLO’nun Kış Koleksiyonu kız çocuklarının gözdesi olan LOL karakteri ile tasarlanmış çizme, sneaker ve panduf alternatifleri sunuyor. Çocukların bitmeyen enerjilerine uyum sağlayacak modeller, miniklerin her anının en güzel eşlikçisi oluyor.

Her kilit açılmalı mı?

Yazar Cengiz Çelik’in ilk macera kitabı Anahtar çıktı.

Maceracı ruhunu Anahtar isimli romanında yarattığı Akın Boyabat karakteriyle hayata geçiren yazar, okuyucuları sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

Anahtar romanı, yazar Cengiz Çelik’in köklerinin dayandığı ve kendisinin de doğup büyüdüğü İstanbul’un efsanevi tarihinden alıntılar yaparken, aynı zamanda roman kahramanı Akın Boyabat’ı şehrin eski semtlerinde gizemli bir serüvenin içine atıyor. Kitap bazı gizemlerin üzerindeki sır perdesinin kaldırılmaya çalışılmasının iyi mi yoksa kötü mü olacağını okuyucuya sorgulatıyor. İçine düştüğü gizemi çözmeye çalışan Akın’la birlikte siz de bu maceraya kendinizi kaptıracak ve kitabı bir solukta okuyacaksınız. İkinci kitabı da merakla beklenen yazar, okuyucuyu İstanbul’un bir başka eski semtinde Akın Boyabat’ın yeni bir macerasıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

SAPANCA'DA MUHTEŞEM BİR TATİL

Hafta sonunda küçük bir kaçamak yapmak isteyen tatilseverler için Sapanca'da bulunan Çınaraltı Villa beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak.....

Ferah odaları; şöminesi; muhteşem doğasıyla Çınaraltı Villa tatilseverlerin hizmetinde..

Maksimum 6 kişi kapasiteli odalarda misafirlerini ağırlayan Çınaraltı Villa'da romantik anlar yaşayabilir; tabiatla başbaşa kalabilirsiniz.

LION DIAMOND MÜCEVHERLERİYLE MODERN ŞIKLIK

Kişiye özel butik tasarımlarıyla ön plana çıkan Lion Diamond, mücevherleriyle her daim şıklık sunuyor. Birbirinden farklı tasarımlarını stil sahibi kadınların beğenisine sunarak, trend mücevherleriyle her zevke hitap ediyor.

Kärcher ile mutfağınıza gerçek hijyen geliyor!

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, yaşam alanımızın en önemli bölümü olan mutfakfaklarımıza hijyeni getiriyor. Buharlı temizlik makineleri ile tüm dünyada hijyen ve temizlikte çığır açan Kärcher’la, mutfağınız derinlemesine temiz içiniz rahat olacak.

iLVi İle Soğuk Kışa Sıcak Dokunuşlar!

Soğuk havaların kurtarıcısı şık ve rahat tasarımları ile İLVİ, ister ince, ister kalın, ister uzun ister kısa topuklu bot ve çizme modelleriyle zevkinize ve rahatınıza en uygun seçimi yapmanızı kolaylaştırıyor. Gündüzden geceye her kombininize uyum sağlayacak kadın ve erkek bot&çizme modelleri ile İLVİ, kış kombinlerinizi tamamlayarak yüksek doz konforuyla şıklığı yakalamanızı sağlıyor.

HASTALIKLARDAN KORUNMANIN FORMÜLÜ BU KİTAPTA!

Tüm kronik hastalıklardan ve Koronavirüs gibi mikrobiyal hastalıklardan korunmanın ve iyileĢmenin formülü, “Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu” kitabında

Otizmi, şizofreniyi ve daha birçok psikoloji sendromunu; beslenme temelli GAPS protokolü ile iyileştiren uzman Doktor Natasha Campbell-McBride’ın “Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu” adlı yeni kitabı, Türkçe olarak satışta! Bu kitapta; diyabet, çölyak, romatoit artrit, tip 1 diyabet, MS, Crohn, ülseratif kolit gibi ağır hastalıkların ve obezite, alerji, astım, kolesterol ve tansiyon gibi yaygın sorunların da GAPS diyetini içeren GAPS tedavisi ile iyileşebildiğini görüyoruz. Korona Covid-19’un artık hayatımızın bir gerçeği olduğunu göz önüne alırsak, kitapta anlatılan GAPS Diyetini yaparak bağışıklık sistemimizi güçlendirmek önemli bir seçenek.

Cefi’den konser tadında klip

Uzun yıllardır dikkat çeken sahne performansları ile geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan başarılı sanatçı Cefi, en sevilen meyhane ve taverna şarkılarının yer aldığı “Best Of Taverna” albümünün çıkış şarkısı olan “Küllenen Aşk”ı FaMu Yapım etiketi ile yayınladı.

Cudi Harman “YAK YAK”la zirvede

“Söndür Kalbin Işıklarını” şarkısıyla müzik dünyasında fırtınalar estiren ve YouTube’da 1 milyon izlenme barajını aşan Cudi Harman, yeni single’ıyla sevenlerinin karşısında. Genç şarkıcının söz ve müziğine de imza attığı “Yak Yak”, dijital platformlarda yayında.