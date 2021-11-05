Dinçer KARACALAR

Güzelliğiniz O'na Emanet

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden başarılı iş kadını Şebnem Demir adından söz ettirmeye devam ediyor. Estesante Clinic olarak 4 şubesiyle başarılı bir büyüme gösteren Şebnem demir Estesante markasıyla bu kez güzellik merkezi açıyor.

“Estesante Beauty by Şebnem Demir” markasıyla aralık ayında Akasya AVM’de ilk şubesini açacak olan Şebnem Demir güzellik merkezinde protez tırnaktan, ipek kirpiğe, microbladingten, selülit tedavisine kadar birçok hizmet vermeye hazırlanıyor.

Güzellik sektörüne hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Demir, “Estesante Beauty by Şebnem Demir” markasıyla aynı zamanda kadın girişimcilere de destek olmayı ve kadın istihdamını artırmayı da hedefliyor.

Estesante Beauty by Şebnem Demir güzellik merkezi için bayilik vermeye başlayan Şebnem Demir kadınların iş hayatında daha aktif olmaları gerektiğini ve bunun için her zaman kadın girişimcileri desteklediğini ifade etti.

AKDENİZ’İN EN NİTELİKLİ 5 YILDIZLI TERMAL, SPA, WELLNESS OTELİ

BN HOTELS THERMAL&SPA MERSİN MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR

Anadolu’nun medeniyet kuşağı Toros Dağları’nın enfes havası eşliğinde, geleneksel usullerle yetiştirilen organik sebze-meyve bahçeleriyle çevrelenmiş Mersin’in İçmeler Bölgesi’nde yer alan BN Hotel Thermal & SPA, sağlıkla lezzeti, doğa ile huzuru, güzellik ile eğlenceyi, gelenek ile konforu buluşturan sıra dışı konseptiyle kapılarını misafirlerine açtı.

Küçük yerde büyük olmak

Çocuk yaşlardan itibaren saç tasarımına ilgi duyan Ahmet Çelik, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 20 yıl önce başladığı mesleğinde basamakları sağlam adımlarla çıkan Çelik, İstanbul’un Esenler ilçesinde faaliyet gösteren salonunda, güzellik ve güler yüz vaad ediyor. Yıllar boyunca yurt içi ve yurt dışında aldığı eğitimlerle kendini yetiştiren ve 2017’de Ahmet Çelik Hair Studio’yu açan genç tasarımcı, “Etiler kalitesini Esenler’e getirdik” dedi.

Pretty Cool KidsWear Sonbahar Kış Modelleri ; Sade ve Göz Alıcı

Girişimci bir anne tarafından hayata geçirilen ve 6-14 yaş kız gruplarına hitap eden tasarım markası Pretty Cool KidsWear’in 2021/22 Sonbahar-Kış koleksiyonu kendinden emin ve özgün çizgisi ile çok çarpıcı …

Dünyadaki trend ve yenilikleri takip eden ve başarıyla koleksiyonlarına yansıtan Pretty Cool KidsWear, kız çocuklarının daimi şıklığını hedefliyor.

Kinetix’ten Trendleri Yansıtan Sneaker Modelleri

Her mevsim olduğu gibi sonbaharın gözde ayakkabı modellerinden olan sneaker’lar, bu sezon da Kinetix koleksiyonunda göz kamaştırıyor. Konforlu olduğu kadar şık tasarımlarıyla trend takipçilerine hitap eden sneaker’lar, sokak stilinin tamamlayıcı parçası olmaya devam ediyor!

ARZUM ONAN'IN KATILIMIYLA "FİLLİ BOYA İLE RENKLERDEN HAKİ ZAMANI" KONUŞULDU!

Filli Boya’nın yeni renk paleti “Haki Zamanı”, Oyuncu Arzum Onan katılımıyla Grand Hyatt’ta tanıtıldı. Hayata yeniden bağlanmayı, sevdiklerimizle bir araya gelmeyi temsil eden haki rengi, Filli Boya’nın yepyeni renk paletinde yeniden buluşmanın renklere doğal, sıcak ve samimi yansımasını öne çıkarıyor.

Sinoz'da "Efsane Kasım” hediyeli ve indirimli

SİNOZ Efsane Kasım fırsatlarında, %70’e varan indirim fırsatlarının yanı sıra 150TL alışverişe yüz temizleme jeli hediye... Benzersiz fırsatları kaçırmamak için sinoz web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.

Doğadan ilham alan kokularıyla nemlendiriciden yüz bakım maskesine, leke kreminden vücut peelingine pek çok ürün seçeneğiyle cilt dostu SİNOZ, sonbaharı efsane bir kampanya ile kapatıyor. Kendini şımartmak ve tüm sene bakımlı kalmak isteyenlere, SİNOZ tüm ürünlerinde geçerli olan Efsane Kasım kampanyası ile sonbahara veda ediyor.

Serenay Sarıkaya ve Yeni Mavi Icon ile SOKAK çok ŞIK!

Mavi ve Serenay Sarıkaya, sokak şıklığını yansıtan yeni Mavi Icon koleksiyonu için İstanbul’dan ilham alan üç yeni reklam filmine imza attı. Sokağın rengi, dokusu, sesi, hareketi ve jean’i, Serenay ve Mavi Icon koleksiyonuyla yeniden hayat buldu.

SUWEN İLE YILBAŞI HEM KENDİNE, HEM DE SEVDİKLERİNE GÜZEL

Ürün fonksiyonları ve modern tasarımlarıyla iç giyimden

ev giyimine, çoraptan korseye, plaj koleksiyonlarından lohusa gruplarına kadar çeşitlilik sunan SUWEN, hem kadın, hem erkek, hem de çocuk kategorilerindeki ürünleri ile yılbaşında sevdikleri için ideal hediye alternatiflerini arayanları ve

yepyeni seçimlerle kendini şımartmak isteyenleri mutlu ediyor.

Ayakkabı modasının kalbi Ayakkabı Dünyası’nın yeni koleksiyon lansmanında attı

Ayakkabı Dünyası, Yeni Koleksiyonunu Tanıttığı Lansmanıyla Ses Getirdi

Ayakkabı Dünyası’nın yeni sezon ayakkabı, bot, çizme ve stiletto tasarımları, yeni koleksiyon lansmanında tanıtıldı. 12 Ekim Salı günü The House Café Secret Garden’da gerçekleşen etkinliğe Melodi Erbirliler Türkmen, Ceylan Çapa, Seda Erdim, Jennifer Boyner, Sercan Yaşar ve Pelin Kaya gibi ünlü isimler yoğun ilgi gösterdi. Ayakkabı Dünyası’nın yeni koleksiyon lansmanında 2021 Sonbahar-Kış modelleri, ünlü modaseverlerden tam not aldı.

Soğuk Sıkım Zeytinyağının Adresi Victoria!

Hatay'da organik ve yöresel ürünler konusunda adından sıkça söz ettiren ve Türkiye'nin her noktasına kargo hizmete veren Victoria Pastanesi, yeni sezonda elde kırma yeşil zeytin ve soğuk sıkım zeytinyağları ile son zamanlar herkesin gündeminde.

ALMANYA’NIN ÜNLÜ RAPÇİSİ MUDİ TÜRKİYE’NİN YENİ YILDIZI ARDA HAN İLE DÜETİ TERCİH ETTİ

Türkiye doğumlu olan ama Almanya’da büyüyen iki güçlü isim yollarını Türkiye’deki kliplerinde birleştirdi.

Tüm kliplerini ve şarkıları ile büyük ses getiren Arda Han’dan müzik piyasasını sallayacak yepyeni bir düet daha. Alman rap şarkıcısı Mudi ile ortak bir çalışmaya imza atan Arda Han “Falan Filan” isimli yeni şarkısıyla bomba gibi geliyor.