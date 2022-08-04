Dinçer KARACALAR

HAFTANIN MEKANI

Saraylara Layık Lezzet

HACI’NIN YERİ KUYU KEBABI

Geçmişi 200 yıl öncesine dayanan ve padişah yiyeceği olarak bilinen, Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünlerinden kuyu kebabında sezon Mart ayında başladı. Özellikle çıra ve süt kuzusu ile birlikte üretim yöntemi ve kuyunun hazırlanış

şekli nedeniyle Türkiye’deki diğer kuyu kebaplarından lezzet ve yapılışı farklı olan Kastamonu kuyu kebabı, sezonunu yeni açmasıyla birlikte rağbet görmeye başladı.

FLO’nun büyük yaz indirimi kaçırılmayacak fırsatlarla başlıyor!

Mevsimin trend ve canlı renklerini her sezon koleksiyonlarına ustaca yansıtan FLO’nun geleneksel büyük yaz indirimi kaçırılmayacak fırsatlarla başlıyor!

FLO, Büyük Yaz İndirimi ile yazın enerjisine ayak uyduran kadın, erkek ve çocuklar için casual ayakkabıdan, terliğe, her sezonun favorisi sneakerlara, kombinlerin vazgeçilmezi çantalara kadar birbirinden şık ve rahat pek çok alternatifi 08-14 Ağustos tarihleri arasında 69 TL’den başlayan fiyatlarla moda severlerin beğenisine sunuyor.

ZAİ’DE “DENEYİMLER” ÜZERİNE FARKLI BİR GECE

Zai Yaşam Bodrum 28 Temmuz akşamında çok farklı bir sohbete sahne oldu. 43 yıllık meslek hayatını “Deneyimler” adlı kitabında paylaşan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ile ünlü sanatçı Ali Poyrazoğlu’nun kitaptan süzülen tecrübeleri, yaşanmışlıkları konuştukları eleştirel sohbet ile izleyicilere farklı bir bakış açısının kapısını araladı.

WRANGLER İLE RENKLİ BİR YAZ

Denim sektöründe kusursuz kalıplarıyla öne çıkan Wrangler, sıcak tonların hakim olduğu İlkbahar/Yaz 2022 Koleksiyonu’yla dinamik yaz stilini tamamlıyor.

Wrangler İlkbahar/Yaz 2022 Koleksiyonu, yaz günlerine eşlik edecek vazgeçilmez parçaları sıcak ve renkli tonlarla bir araya getiriyor. Özel işçiliği ve fonksiyonel tasarımıyla, stil sahibi bir görünüm ve maksimum rahatlık sağlayan anahtar parçalarla karşımıza çıkıyor. Marka logosunun farklı tasarım ve renklerde yorumlandığı koleksiyonun her bir parçası enerjik gardıropların klasikleri arasına giriyor.

Kral başrolü kaptı

'Sinemanın Kral Ve Kraliçesi' yarışmasında üçüncü seçilen oyuncu ve model Buğra Kılıçarslan, ‘Poşetten Kanatlar' adlı sinema filminde başrol oyuncusu olarak sektöre hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Oyunculuk eğitimine devam eden Kılıçarslan, bir yandan da önemli markalarla anlaşarak modellik ayrıca oyunculuk kariyerini sürdürüyor.

YAZA İDDİALI BİR MERHABA!

Yayınladığı projelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç ve yetenekli sanatçı Metehan Çiçek, müzik sektöründe kalıcı adımlar atmaya devam ediyor. Yeni şarkısı "Yallah"ı yayınlayan Metehan Çiçek, yeni şarkısının gücü ile yaza damgasını vurarak adından sıklıkla söz ettirmeye kararlı.

TURGAY KIRAN SAĞLIK SEKTÖRÜNE GÖZ KIRPTI

Futbol dünyasında yaptığı gizli transferlerle Galatasaray’ın başarılarında önemli rol oynayan Turgay Kıran, evinde Op. Dr. Ruhi Güngör ile görüşünce başkan bu sefer iş hayatında transfer atağı yapacak söylentilerine yol açtı. Sağlık sektörüne yatırım yapmanın hedefleri arasında olduğunu ifade eden Turgay Kıran “Galatasaray’da gösterdiğimiz özen ve itinayı iş hayatımızda da gösterdik başarımızın sebebi sevdiğimiz yerlerde sevdiğimiz kişilerle olmaktan geçiyor

Lacoste ile Yeşil Bir Başka Güzel!

Yalın tasarımıyla şıklıktan ödün vermeyen Lacoste’un yeni modeli, rengiyle de fark yaratıyor.

Saat tutkunlarıyla, dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat farkıyla buluşan Lacoste’un yeni modeli; abartıdan uzak, sportif tasarımıyla genç ruhlara hitap ediyor.

Sonbaharın Güçlü Stili Triko

Dünyanın ve Türkiye’nin en sevilen yüzlerce markasını aynı çatı altında sunan Boyner, serin sonbahar akşamlarını birbirinden renkli ve şık triko parçaları ile ısıtıyor. Sonbahar kombinlerinin vazgeçilmezi trikolar, tüm Boyner mağazaları, Boyner uygulaması ve Boyner Now’da stiliyle fark yaratmak isteyenleri bekliyor.

MELİS KAR'IN YENİ TEKLİSİ 'GÜNEŞ'

İlk defa 2014 yılında “Kaçak” albümüyle dinleyiciyi selamlayan Melis Kar, bağımsız müzisyen olarak devam edeceği yeni yolunda yayımladığı “GÜNEŞ” adlı teklisiyle hem kendi müzikal stilinde hem de Türkçe sözlü elektronik dans müziğinde yeni bir kapı aralıyor.

İsimler Karıştı, Şarkısını Yayından Kaldırmak Zorunda Kaldı

Başarılı müzisyen Emra Dolen, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı “Deliler”i müzikseverlerle buluşturmuştu.

Kendi resmi adı olan Emrah adı ile şarkısını yayınlayan şarkıcının çalışması dijital platformlarda herkesin tanıdığı şarkıcı Emrah’ın şarkılarıyla karışınca müzisyen Emra Dolen, çok şaşırdı. İsim benzerliğinden kaynaklanan bu sorunu gidermek için isminin son harfini kullanmayıp Emra Dolen olarak çıkmaya karar veren müzisyen, ilk şarkısı olan “Deliler”i de yayından kaldırmak zorunda kaldı.





TRENDLERİ KONFORLU TASARIMLARLA BULUŞTURAN LEE,

Denim sektörünün öncü markası Lee, İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunda yer alan yeni jean fitleri Drew ve Asher’ı tanıtıyor.

Kusursuz kalıplarıyla adından söz ettiren Lee İlkbahar/Yaz 2022 Koleksiyonu’nda, kadınlar için tasarlanan Drew modeli günlük hayatta spor şıklıktan vazgeçmeyenlere hitap ederken, erkek koleksiyonundaki bol ve düz kesim Asher yenilikçi formuyla stil sahibi erkeklere yüksek konfor vadediyor.

“HAYDAA” İLE İDDİALI GELİYORLAR

Son olarak “Bal” şarkısıyla dinlenme rekorları kıran genç şarkıcı Zehra ve arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ahmet Parlak, yeni bir projede bir araya geldiler. Sözü ve müziği Sefa Nuh Polat’a düzenlemesi Ercan Bal’a ait “Haydaa” şarkısıyla yazı karşılayacak olan ikili, Can Bilgidağ yönetmenliğinde kamera karşısına geçtiler.