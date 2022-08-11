Dinçer KARACALAR

ROMM COFFEE, KAHVEDEN YÜKSEK VERİM ALMAK İSTEYENLER İÇİN HARIO V60 YÖNTEMİNİ ANLATIYOR

Hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren kahvenin, her damak tadına hitap edecek farklı aroma ve lezzetleri olduğunu biliyoruz. Peki, aynı çekirdeğin, farklı demleme yöntemleri ile farklı lezzetler sunduğunu biliyor muydunuz?

Spor giysilerinizle tarz yaratın

Comeup’la her sezona uyumlu hareketli kombinler

2022 yılında moda ve sporun harmanlanmasıyla birlikte aktif spor giyimde stil ön plana çıkıyor. Koleksiyonların renk paletinde canlı yeşil, sarı ve turuncu gibi göz alıcı tonlar; pastel pembe, beyaz ve krem gibi daha yumuşak tonlarla bir araya geliyor. Alışılmışın dışında renkler denemek konusunda cesur davranan Comeup, yeni bir sportif stilin kapılarını aralayacak kombinlerinize tarzınızı yansıtmanızı kolaylaştırıyor.

Yaz Aylarının En Zarif Terlikleri Nine West’te!

Güçlü kadınların stilinden ilham alarak tasarladığı koleksiyonlarla göz kamaştıran Nine West, terlik koleksiyonunda sezonun trend renkleriyle modern şıklık sunuyor.

Yaz mevsiminin enerjisini yansıtan topuklu ve düz terlik modellerinde; siyah, bej, mavi, pembe, pudra, gri, sarı, taba, kahverengi ve lacivert renkler ön plana çıkarken; metalik, taş, toka ve zincir detaylarıyla harmanlanarak tasarlanan modeller de dikkatleri şık adımlara çekiyor.





Mekadonya’yı ayağa kaldırdı

‘Beni Yıkamaz Hiç Kimse’ şarkısıyla büyük çıkış yapan ünlü sanatçı Tuğba Ünal, Makedonya’da unutulmaz bir konser verdi.

Makedonya’nın Radoviş şehrinde Doğu Makedonya Türkleri Derneği’nin düzenlediği organizasyonda sahneye çıkan Tuğba Ünal, şarkılarıyla herkesi coşturdu. Makedonya Türkleri tarafından büyük coşkuyla karşılanan Tuğba Ünal’ın şarkılarını, yüzlerce kişi hep bir ağızdan söyledi.

FRANSIZ YILDIZLARINI GÜZELLEŞTİRECEK

DÜNYA’nın birçok ülkesinde popiler hale gelen Freelight işlemi ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Özellikle ünlü isimler bu işlemden faydalanmak için soluğu güzellik merkezlerinde alıyorlar.

Yıllarca Fransa’da Fransız modellerin kuaförlüğünü yapan Mehmet Yılmaz,ünlü sanatçı,oyuncu ,model, mankenlerin yerli ve yabancı turistlerin hergün güzellik merkezlerinin kapısını aşındırdığını söyledi.

FİLM GİBİ KLİP ÇEKTİ

İzmir'de dünyaya gelen müzik hayatına Amerika'nın Kaliforniya eyaletine bağlı olan San Diego Music Academy'de başlayan, 2012'de San Diego'da bir cover grubu ile profesyonel müziğe ilk adımını atan Miss D, alışılagelmişin dışında iddialı projesiyle müzikseverlere merhaba dedi.

Sıra dışı deneyimlerin ilk durağı

İstiklal Caddesi Narmanlı Han’da 2019 yılından bu yana hizmet veren Museum of Illusion Beyoğlu ve Anadolu Yakası’nın en eğlenceli etkinlik noktası Museum of Illusion Anatolia, ilgi çekici konsept ve deneyim alanlarıyla misafirlerini ağırlıyor ve genç yaşlı demeden herkeste merak uyandırmaya devam ediyor.

Korkmaz Pro Mix Stand Mikser yeni nesil hamur yapma deneyimi sunuyor

Beslenme alışkanlıkları değiştikçe mutfaklarda yapılabilecek alternatifler daha da çeşitlendi. Bu ihtiyaca seslenen ve marifetleriyle hamur işi yapmayı keyfe dönüştüren Korkmaz Pro Mix Stand Mikser şeflerle yarışıyor.

Güneş ve denizin kesiştiği noktada kermes

Tatilcilerin gözde eğlence merkezi Bodrum Göltürkbükü’nde geçtiğimiz gün denize sıfır muhteşem bir kermes etkinliği vardı. ND Shopping Events’in ortakları Deniz Ayaz Özer ve Nihan Gider’in geleneksel hale getirdikleri Kermes ile bu yıl 11. etkinliklerini gerçekleştirdiler

Dockers by Gerli’den Marine Koleksiyonu!



Şehirli erkeğin vazgeçilmez markalarından Dockers by Gerli, Marine Koleksiyonu’yla beylerin yaz kombinlerine konfor katıyor.



Yaz mevsiminin enerjisini yansıtan modeller sunan Dockers by Gerli, Marine Koleksiyonu’yla konforu adımlara taşıyor.

Aleyna Tilki’nin Hayali ‘Vegan Oteli’

Bu yaz yoğun bir konser maratonu olan Aleyna Tilki, önceki hafta 48'inci Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Aleyna daha sonra annesi Havva Öztel, babası Mehmet Tilki ile birlikte Çamlıhemşin’e geçti.

Aleyna Çamlıhemşin’de annesi Havva Öztel’in kuzeni Onur Sarıtaş’ın Saral Süit adlı yayla otelinde konakladı.

Miniklerin Yüzlerini Gülümsetecek Disney Koleksiyonu FLO’dan!

Çocuk ayakkabı modasında farklı modelleri, konforu ve uygun fiyat avantajını bir arada sunan FLO, kız ve erkek çocuklarının en sevdiği lisanslı Disney karakterlerini çantalara ve sandaletlere taşıyor.

TAZECİK MEYVELERLE HAZIRLANAN REÇELLERLE KAHVALTI SOFRALARI TATLANIYOR

Anadolu’nun pek çok köşesinde emeği ile toprağa hayat veren çiftçilerin ürettiği katkısız ürünleri en doğal ve güvenilir şekilde tüketiciye ulaştıran Datça Murat Çiftliği, tazecik meyvelerle hazırlanan reçelleriyle kahvaltı sofralarını tatlandırıyor.