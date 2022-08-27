Dinçer KARACALAR

Doğa ve tarihin buluştuğu yerdesiniz

Kapadokya'nın eşsiz atmosferini Utopia Cave Hotel ile yaşayın. Büyüleneceksiniz.

Kalite ve estetiğin ön planda olduğu, standartların çok üzerinde hizmet veren otelimizde kendinizi ayrıcalıklı hissedeceksiniz.

Restore edilmiş kayadan odalarında, buram buram tarih kokan bir ortamda ve son derece modern imkanları ile sizi davet ediyor.

Homend ile kışlık domates ve salçalar hazırlamak artık çok kolay

Mutfakta hayatı kolaylaştıran Homend, kış için yapacağınız hazırlıklarda da en büyük yardımcınız olacak. Homend Meatbox 3100H ve Homend Functional 2804H ile kışlık domates konservelerini ve salçaları hazırlamak artık çok kolay.

Ariş’in çakralı yaz kombinleri ile plajlarda farkınızı ortaya koyun

Güneşin renklerini yansıtan şık ve modern tasarımlarla yazı karşılayan Ariş Pırlanta, trendy tasarımları, günün her anında şık görünmenizi sağlayacak. Altın, pırlanta ve mineden oluşan çakra sembollü zincirler, kolyeler ve bileklikler ile yazın plajlarda farkınızı ortaya koyun.

ARABAM.COM YENİ DÜZENLEME SONRASI İLAN VERME KURALLARINDA DÜZENLEMEYE GİDİYOR

Otomotiv piyasasında yüksek fiyat artışlarına engel olmak amacıyla ikinci el araç ticaretiyle ilgilenen şirketler için getirilen ''6 ay ve 6 bin kilometre'' sınırı sonrası arabam.com, hem web sitesinden ikinci el araç alışverişi yapan tüketicileri korumak hem de otomotiv sektöründeki ticaretin güvenirliğini artırmak amacıyla web sitesinde bazı değişiklikler gerçekleştireceğini duyurdu.

Alerjim Var ile enerjileri yükseltecek

Daha önce yayınladığı projelerle adından sıklıkla söz ettiren genç ve başarılı sanatçı Burak Kibar, yaz ayının içimize işlediği şu günlerde enerjimizi yükseltecek iddialı şarkısıyla müzikseverlerle buluştu.

Golf Tutkunları IN STREET Golf Cup’ta Buluştu

IN STREET Golf Cup, golf camiasını keyifli bir organizasyonla Bodrum’da bir araya getirdi. FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan’ın ev sahipliğini üstlendiği ve sahaya çıktığı turnuvada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Ayfer Toprak, Cemal Kalyoncu, Ali Nuri Türker, Erhan Kamışlı, Kıvanç Oktay, Bülent Ciritci, Beyhan Benardate, Birol Uygurlu, Burcu Mangör, Canan Edipoğlu, Kristina Özsoy gibi iş dünyası ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri buluştu.

Aysu Baçeoğlu’nun kız kardeşinden yaza iddialı giriş

Geçtiğimiz yıl yayınladığı “Tenkit” şarkısıyla ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Günsu İnce, sektöre iddialı girişinin ardından çok ara vermeden yeni şarkısı “Gidemem”i müzikseverlere sundu.

Kerry ile tenis kortunda

Son yılların gözde moda trendi “athleisure” Kerry Borg’un son tasarımlarında öne çıkıyor. Rahatlıkla şıklığı aynı anda sunan “athleisure” trendi, kalıp gibi duran rahatsız hissettiren tasarımlara son veriyor. Kerry Borg’un tasarım felsefesinin de paralelinde olan trend, en çok kumaş seçimlerinde kendini belli ediyor. Kerry Borg’un yüzde yüz pamuk-ipek karışımlı kumaşlarla tasarladığı kıyafetler vücudu asla rahatsız etmiyor ve son derece rahat hareket etme imkanı sunuyor.

BODRUM'DA MAİTRE GİMS İZDİHAMI

Dünyaca ünlü Fransız rapçi Maitre Gims önceki akşam Bodrum Gümbet'teki B1 Clup'ta sevenleriyle buluştu.

Tüm rezervasyonları günler öncesinden tükenen etkinlik için saatler öncesinden mekan kapısında beklemeye başlayan dünyaca ünlü yıldızın hayranları, bu bekleyişleri esnasında ''Maitre'' tezahüratları ile Bodrum'u inlettiler.

Selpak ve Ezo Sunal ile Bezlere Elveda, Tuvalete Merhaba!

Türkiye’de temizlik kağıtları kategorisinin yaratıcısı olan, ilkleri üreterek hijyen alışkanlıklarını dönüştüren Selpak, “Selpak Tuvalete Merhaba” platformu ile çocuklara ilk hijyen alışkanlıklarının kazandırılmasına destek oluyor.

“Selpak Tuvalete Merhaba” için Ezo Sunal iş birliği ile, çok sevilen Selpak filinin eşlik ettiği, özel şarkılı bir çizgi video hazırlayan Selpak, çocuklara ve ailelere “Bezlere Elveda, Tuvalete Merhaba!” diye sesleniyor.

Lacoste’un ikonik Polo’su L1212 House of Superstep Mağazalarında Satışa Sunuldu

Lacoste’un kurucusu Rene Lacoste cesurca bir devrim yaptı, Lacoste Polo gömleği icat etti. Kısa kollu nefes alabilen pamuklu bir gömlek… Bay Lacoste gömleği seri üretmeye karar verdi. Polo’ya L1212 adını verdi. Rene Lacoste bu atılımıyla spor giyimde dünya çapında ikonik bir temel oluşturdu.

Netflix USA Chef's Table Yeni Sezon Bölümlerini Bodrum'da Çekecek

Miami ve Türkiye'deki dünyaca ünlü bir çok restoranın işletmeciliğini başarıyla sergileyen ve Dario Cecchini Türkiye partneri olan işletmeci Sami Kohen, Netflix USA'nın çekeceği yeni bölümünün Türkiye'de çekileceğinin müjdesini verdi.

ASMER SULTANOVA TOPÇU’NUNTÜRKİYE’DEKİ İLK SERGİSİ BUNNY AND… BODRUM’DA SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Başarılı heykeltıraş Asmer Sultanova Topçu’nun heyecanla beklenen sergisi Bunny And… Mandarin Oriental, Bodrum’da gerçekleşen özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İş, cemiyet ve birçok ünlü ismin yoğun katılımıyla gerçekleşen sergi açılışında keyifli kareler objektiflere takıldı.