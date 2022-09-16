Dinçer KARACALAR

Samy Ertan’dan sonbahar esintisi tadında bir çalışma: Perişanım Şimdi

Genç ve başarılı yorumcu Samy Ertan, sözü Müziği Sezen Aksu’ya ait olan “Perişanım Şimdi” isimli şarkıya yeniden hayat verdi.

Minik serçenin klasik eserleri arasında yer alan Perişanım Şimdinin düzenlemesini Emre Bayar üstlendi. Kendine has yorumu ile Yorumcu, “Perişanım Şimdi” şarkısı ile sonbahar tadında bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmasını Dinleyicileri ile buluşturan Samy Ertan, ”Perişanım Şimdi” şarkısı için “Yaz aylarının hareketli günlerini geride bıraktık. Sonbahara yakışır bir yorum ve düzenleme ile yeniden müzik severlerle buluşmuş olmaktan oldukça heyecanlıyım” diyerek duygularını dile getirdi.

“Perişanım Şimdi’ye tüm dijital platformlardan, video klip çalışmasına ise albümün yapımcılığını üstlenen Ağdaş Müzik Youtube kanalından erişebilirsiniz.

Vikingler’ muhteşem sahne şovu ile Trump AVM’de!

Tüm dünyanın çok sevdiği ‘Vikingler’, okula dönüş ile birlikte Trump AVM’de çocuklarla buluşuyor. Vikingler sahne şovu, 17-18 Eylül tarihlerinde Trump Alışveriş Merkezi B3 katında sahnelenecek.

Etkinliğe katılım ücretsiz…

Trump Alışveriş Merkezi’nden tüm çocuklara okula dönüş hediyesi… Tüm dünyanın çok sevdiği ‘Vikingler’, sahne şovlarıyla Trump AVM’de çocuklarla buluşuyor. Vikingler Sahne Şovu, 17- 18 Eylül tarihlerinde 4 seans olarak sahnelenecek ve tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

Sıra dışı deneyimlerin ilk durağı İllüzyon Müzesi’nde Okula Dönüş döneminde eğlence devam ediyor!

İstiklal Caddesi Narmanlı Han’da ve Anadolu Yakası’nda Emaar Square AVM’de bulunan Museum of Illusions- İllüzyon Müzeleri, ‘Okula Dönüş’ döneminde de her yaştan maceraseverin uğrak noktası olmaya devam ediyor!

BEDÜK'TEN DUYGU YÜKLÜ AMAZON PRİME REKLAM ŞARKISI..

Kendine has tarzıyla dikkat çeken, şahsına münhasır müziği ile Bedük, Amazon Prime’ın reklam sesi oldu.

“Beraber” şarkısıyla Amazon Prime reklamında yer alan ünlü sanatçı, müzik dünyasının yüksek tempolu başarılı ismi olmasının yanı sıra, duygu yüklü reklam filminde yumuşak ses tonu ile dinleyenleri şaşırtıp etkisi altına alarak, güçlü bir ses olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Cem Adrian ve Derya Bedavacı'dan düet süprizi

Geçtiğimiz akşam ünlü sanatçı Cem Adrian, Derya Bedavacı’nın sahnesine giderek sürpriz yaptı.

Birbirlerinin resimlerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü sanatçılar, birbirlerine teşekkür ederek övgü dolu sözlerde bulundular.

Ünlü sanatçı Cem Adrian, Sahnesini ilk kez canlı izleyebildim. Bu toprakların en değerli kadın ses ve yorumcularından biri. Ve bence açık ara arabeskin yeni kraliçesi. Ondan daha da fazlası. Yolunu hep mutluluk ile izleyeceğim” diyerek Derya Bedavacı’nın sesini bir daha dinleyeceğini söyledi.

Eren Çıralar’ dan sevilen şarkısı Züleyha ‘ya akustik yorum

En son Emel Sayın, Şevval Sam, Tarkan gibi usta isimlerin de seslendirdiği “Duydum ki Unutmuşsun”

adlı şarkıyı yeniden yorumlayan başarılı müzisyen Eren Çıralar, dijital platformlar da beğeni alan sevilen şarkısı Züleyha ‘ nın akustik yorumunu dinleyici ile buluşturdu.

Kahvede fark yaratan lezzetler Blum’da

Kahveden ötesini bekleyenlerin favorisi Blum Coffee House, fair- trade ve nitelikli kahve çekirdeklerinden yaptığı kahveyi en yüksek standartlarda üçüncü nesil yöntemlerle sunuyor. Espresso bazlı içeceklerden, yeni nesil demleme yöntemlerine kadar geniş bir içecek menüsü bulunan marka, yeni tarifleriyle ezber bozuyor.

“Espressolab Roastery, Türkiye’deki kahve pazarının geldiği noktayı gösteriyor”

Espressolab Roastery’nin dünyanın dört bir yanından kahve severlerin ziyaret etmek isteyeceği bir kahve deneyim merkezi olacağını vurgulayan Espressolab Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ersin Kefeli, “Espressolab olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana nitelikli kahveyi dünyadaki tüm kahve severlerle buluşturma amacıyla çok çalışıyoruz dedi.

DEDECAN’DA VAZGEÇİLMEZ İKİLİ, KIYMALI PİDE VE BOSTANA

Çıtır çıtır incecik hamur, bol kıymalı bir harçla taş fırında pişerse; yanına, nar ekşili, naneli nefis bir Bostana salatası da çok yakışır.

Dedecan etlerinin nefasetini ve yumuşaklığını artık bilmeyen kalmadı. Aynı nefis etlerden hazırlanan lahmacun ve pideler, taş fırından çıkınca, çıtır çıtır sıcacık servis ediliyor. Genelde lahmacun ve pide ile ayran içilmesi alışkanlık haline geldiyse de; Dedecan’da her masaya servis edilen eşlikçilerden Bostana salatası da bu etlere çok yakışıyor.

Pırlanta sektörünün öncü markası Ariş Pırlanta, İstanbul Jewellery Show’da!

Ariş Pırlanta, 05-09 Ekim tarihleri arasında CNR’da gerçekleşecek İstanbul Jewellery Show’da yepyeni göz alıcı tasarımlarının yer aldığı birçok koleksiyonunu mücevher sevenlerin beğenisine sunacak.

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PUMA’DAN KKTC MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NA ANLAMLI FORMA TASARIMI!

Global spor markası PUMA, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı için forma tasarladı. Bir formadan daha fazlasını ifade eden tasarımların ön tarafında siyah şerit yer alıyor. Siyah şeritler Kıbrıs şehitlerine saygı duruşunu simgeliyor. Formanın sırt kısmında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi armasında yer alan barış güvercini ve ağzındaki zeytin dalı ise, “Kıbrıs Türk tarafının duruşunun göstergesi” olarak niteleniyor.

Ünlülerin sanat yönetmeni Melisa İnci ve ünlü oyuncu Umut Kurt Düğünü Bahçeköy Life Park içinde üç ayrı mekanda yapıldı

Çiftin nikah şahitliğini Zeynep Bastık,Murat Eken yaparken nikahtan sonra kokteyl ve düğüne geçildi.Davetliler arasında Melisa İnci'nin ablaları Ayçin İnci ,Ayça İnci ,Demet Özdemir Oğuzhan Koç, Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, Rıza Kocaoğlu, Enis Arıkan, Serkan Altunorak, Hande Doğandemir gibi sayısız şöhretler düğüne akın etti.





Ivana Sert Mango Topladı

Gazipaşa’da yılın ilk mango hasadına katılan Ivana Sert meyveleri bir bir topladı

Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yılın ilk hasadına başlanılan mango, ihracata hazırlanıyor. Gazipaşa’da düzenlenen hasat etkinliğine katılan moda tasarımcısı Ivana Sert, tek tek topladığı mangolara hayran kaldı. Alanya’nın 1 milyar doların üzerinde ihracat kapasitesi ollduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Göktepe, yeni üretime geçeceklere uyarılarda bulundu.

Gazipaşa’da yapılan Mango hasadına Ünlü Modacı Ivana Sert, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ve Tropikal Meyve Üreticisi Mustafa Ezici ve gazeteciler katıldı.