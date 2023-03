Dinçer KARACALAR

Ünlü oyuncu İlayda Alişan ile Cemal Can Canseven birlikte marka yüzü oldular…

Türkiye’nin önde gelen spor malzemeleri tedarikçi firması Batu Spor, bünyesine eklediği ERKE markasının yüzü olarak son dönemin parlayan yıldızı İlayda Alişan ve ekranların sevilen ismi Cemal Can Canseven’le anlaştı.

İki başarılı isim İlayda Alişan ve Cemal Can Seven ile ses getirecek önemli bir işbirliği projesine gidilirken, önümüzdeki günlerde birlikte objektif karşısına geçecekler…

Sanatın Gücüyle Yardımlara Devam

Ünlü sanatçı Yağız yeni eserini sevenleriyle paylaştı

Ünlü sanatçı Yağız, yeni eserini sevenleriyle paylaştı. “Yaşadığımız Milli “DEPREM” Felaketi sonrası kaybettiğimiz tüm canlara rahmet, yaralılarımıza şifa, kurtulanlara sabır ve baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullanan Yağız “Tüm O Güzel yüreklerdeki Büyük Yüce İnsanlığa ve Kahramanlığa Sonsuz Teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık ve sağduyu adımları, depremzede dar gelirli kadınlar için atılacak

Happy Moon’s ve Help Steps’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Ortak Proje

Türkiye’nin en büyük zincir restoranlarından Happy Moon’s ve adımları bağışa çeviren ilk sağlık uygulaması Help Steps; deprem bölgesindeki afetzedelere destek olmak amacıyla, sürdürülebilir projeler üretmeye devam ediyor. Happy Moons ve adımları yardıma dönüştüren Help Steps ortaklığında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında KEDV’le birlikte kadınlar için bir projeye imza atılıyor. Proje kapsamında Happy Moon’s şubelerinde, uygulama üzerinden QR kod okutan kullanıcılar, KEDV aracılığıyla deprem bölgesine, afetzede dar gelirli kadınlar yararına bağış yapmış olacak.

ORGANİK ALIŞVERİŞ NOKTASI

Kars'ın parmak ısırtan lezzetleri

Kültürel çeşitliliğin mutfağına yansıdığı Kars yöresinin 30 ‘a yakın peynir çeşidi bulunuyor. Kars’ın peynir çeşitlerinin zenginliği yanı sıra yemekleriyle de ön plana çıkıyor . Bunların en başında karsa özel damak çatlatan lezzeti kaz yemeği geliyor

Zeliha’nın Bal Kaşar Evi kalitesi ile damağınızda tat bırakacak lezzetleri kapınıza kadar geliyor. Özellikle karsın meşhur Eski ve Yeni kaşarı. Gravyer peyniri, Göbek kaşarı, Köme, (Cevizli Sucuk) Tereyağı, Eritilmiş Saf Sarıyağı, Süzme çiçek Balı ve Karakovan petek balı’nı instagram adresi üzerinden tazeliğini koruyarak müşterilerine ulaştırıyor.

Ariş Pırlanta, İstanbul Jewelry Show Fuarında

Kalite odaklı üretim anlayışı ve geniş ürün yelpazesi ile tüketicilerin en çok güvendiği ve tercih ettiği markalardan biri olan Ariş Pırlanta, 16-19 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Jewelry Show Fuarı’nda katılıyor. Ariş Pırlanta, elmas, pırlanta, suyolu, tektaş, tamtur, sembol ve baget gibi birçok etkileyici tasarımlarının yer aldığı koleksiyonlarını mücevher tutkunlarını beğenisine sunacak.

Genç yetenek Jem’den Marc Aryan şarkısına yeni yorum

Londra'da yaşayan Türk şarkıcı ve söz yazarı Jem, Belçikalı şarkıcı Marc Aryan'ın “Yalancısın” şarkısının büyüleyici bir cover'ını yayınladı.

Jem’in “Yalancısın” cover'ı, olağanüstü vokal becerisi eşliğinde dinleyicisiyle daha yakın temas ve bağlantı kurmasını sağlayacak.

Jem’in cover'ını farklı kılan ise; Türk ve Batı müziği tarzlarının eşsiz karışımı. Genç sanatçı; geleneksel Türk müziği unsurlarını çağdaş prodüksiyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak hem tanıdık hem de yenilikçi bir ses yaratıyor. Bu özellik, farklı müzik tarzlarını kusursuz bir şekilde harmanlayan parçanın orijinal sanatçısı Marc Aryan ile mükemmel bir uyum sergiliyor.

Kârını bağışlıyor

Ankara'da 200 metrekarelik bir pastaneyi satın alarak 30 bin metrekarelik çikolata devine dönüştüren Patiswiss Çikolata Ceosu Elif Aslı Yıldız, 20 ülkeye ihracat yapıyor. Firma, talebe yetişmek için 4. fabrikasını açtı.

Şu anda yüzde 70'i kadınlardan oluşan 700 çalışanıyla 10 bin ton üretim yaptıklarını belirten Yıldız “Üretimimizin yüzde 10'unu ABD, Rusya, İngiltere başta olmak üzere 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Yılı 250 milyon TL ciroyla kapatıyoruz. Gelecek yıl hedefimiz bu sayıyı 500 milyon TL çıkarmak. Bunları yaparken kadınlara yönelik birçok proje de yürütüyoruz. EQUALITY isimli projeyle yardıma muhtaç kadınlara destek oluyoruz. Bu projeyle şirketimizde sadece kadın çalışanların ürettiği portakal kaplı çikolatalarımızdan elde edilen geliri Mor Çatı'ya bağışlıyoruz. Böylece kadınlardan kadınlara destek vermiş oluyoruz” dedi.

PUMA FOREVERRUN NITRO İLE SONSUZA KADAR KOŞUN

Dünyanın en hızlı sporcuları için hızlı ürünler yaratarak sporu ve kültürünü durmaksızın ileriye taşıyan PUMA, koşu serisinin en yeni modeli ForeverRun Nitro’yu koşu severlerle buluşturuyor!

Her koşucunun koşu deneyimi farklıdır. Bu deneyimi yaşarken ise en önemli özellik konfordur. Tüm koşucuların farklı koştuğunu bilen global spor markası PUMA ise konforu üst seviyeye ulaştırarak koşu severlere ForeverRun serinin yeni modeli Nitro’yu sunuyor.





Can Havli tüm platformlarda yayında

Genç ikilinin dikkat çeken projesi

Yayınladıkları ve içinde var oldukları projelerle dikkatleri üzerine çeken genç yetenekler, “Berkan Çelik & Ömercan Özüaydın” sözü ve müziği ikilinin kendisine ait olan yeni şarkısı “Can Havli”ni dinleyicisiyle buluşturdu. Prodüktörlüğünü Ömercan Özüaydın'ın üstlendiği şarkı, yaşadığı büyük kaybın ardından psikolojik sorunlar yaşayan bir erkeğin hikayesini anlatıyor.

Müziğe olan ilgisi lise yıllarında gitar çalarak başlayan Berkan Çelik, şarkı sözü yazmaya da başladıktan sonra profesyonel anlamda yazdığı ilk şarkısı Sevda Karası'nı, Nahide Babashlı&Enbe Orkestrası seslendirdi. Şarkı 2 günde 2 milyon dinlenmeye ulaşarak çok sevildi.

EASTPAK’TEN ANİMASYON SERİSİNDEN İLHAM ALAN KOLEKSİYON!

İkonik televizyon serisinden ilham alan Eastpak, eğlenceli koleksiyonunu satışa sundu. The Simpsons animasyon serisinden detayları ve karakterleri içeren altı farklı baskı ve desen çeşidi ile tasarlanan The Simpsons x Eastpak Koleksiyonu şimdi Sneaks Up mağazalarında!

MAHİZER PARK İLE TÜRK TATLILARI DÜNYAYA YAYILACAK!

Anadolu’nun zengin tatlılarını eşsiz kalite ve lezzetle gastronomi dünyasına sunmayı misyon edinen, Türkiye’nin önemli gastronomi yatırımlarından Mahizer, büyümeye devam ediyor. Mahizer, üçüncü şubesini açarak müşterilerine hizmet vermeye başladı. İstanbul’un merkezinde, CVK Park Bosphorus Hotel’in içerisinde yer alan Mahizer Park, modern ve şık ambiyansı ile misafirlerine eşsiz bir lezzet deneyimi sunacak.

RAY-BAN’İN İKONİK İKİ MODELİNİ MEGA HALİYLE KEŞFEDİN!

Gerçekten özgün hissettiğin ilk an ne zamandı? Ray-Ban logosunu tamamlayan Genuine Since 1937 ifadesi, gerçek benliğinize bürünüp, kendinize has hissettiğiniz anlara gönderme yapan Genuine Since kampanyasına ilham oluyor. Dikkat çekici bir değişim ile daha cesur hale bürünen Ray-Ban, en ikonik siluetlerinden bazılarını Mega trendine uyarlıyor.

STRESTEN UZAKLAŞMAYA BİR NEFES KADAR YAKINIZ

Türkiye, Kahramanmaraş deprem felaketinde yitirdiği canlarına ağlarken, geride kalanlar ise kaybettiklerinin ardından yaşadığı travmayla nasıl baş edeceğini ve nasıl ayakta kalacağını sorguluyor. ‘Nefes ve Meditasyon, Kuantum Ko Aktif, Human in Design Eğitim ve Yaşam Koçu Neslihan Ünver”, kendi kliniğinde depremzedelere ve dünyanın bir ucunda da depremden etkilenen herkese el uzatıyor. Ünver, doğru nefes almanın ilk kural olduğunu söylüyor ve ekliyor: “İnsanın kendiyle baş başa kalabileceği ve kendi özüne ulaşabileceği çok özel bir alan. Hem oksijenlenmemizi hem de bütün organlarımızın beslenmesini sağlar.”