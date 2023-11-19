ULU ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SEVDİĞİ ŞARKILARLA ANDI

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Ceren Gündoğdu, Avrupa ve Türkiye konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan Sidikli Kasabası Müzikali’nde oyunculuk performansıyla göz dolduran Ceren Gündoğdu, aynı zamanda konser maratonuyla da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Cso Ada Ankara’da sahne alan güzel sanatçı, pullarla kaplanmış beyaz mini kıyafetiyle hayranlarının karşısına çıktı.

İtalyan Lezzetlerine Ev Sahipliği Yaptı

İtalyan Mutfağı Haftası Kapsamında, 14 Kasım’da İstanbul İtalya Başkonsolosluğu ve Metro Türkiye bünyesi altındaki Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro iş birliği ile özel bir akşam yemeği düzenlendi. İtalya Başkonsolosluğu’nun özel davetlisi olarak ülkemizde bulunan İtalya Aşçı Federasyonu üyeleri Şef SamueleZaninotto ile Şef BiagioRapone lezzetin iyi olma halini ortaya çıkaran menüleri bu özel davette sofralara taşıdı.

TİYATRO PROVASINDAN DİZİ SETİNE

Ekranların güzel oyuncularından Deniz Işın, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Dasdas Sahne'de gerçekleştirdiği tiyatro oyunu için yeni oyununun prömiyer öncesi son provalarını tamamlayan Işın, AVM çıkışında kendisini fark eden gazetecilere poz verdi.

Dr. Ayşe Duman Yitik Cennet Kadınlık Anlatı Sanatıyla seyircisiyle buluşuyor





Op. Dr. Ayşe Duman 33 yıllık bilgi birikimiyle, yeni bir kadın diline, yeni bir kadın bilimine ihtiyaç olduğundan yola çıkarak Yitik Cennet Kadınlık anlatı sanatıyla 1 Aralık Cuma 19:30’da Altunizade Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşuyor.



Uluslarası ödüllü projeleri, kitapları ve eğitimleri ile kadınlara önderlik yapan Dr. Duman, Yitik Cennet Kadınlık anlatı sanatıyla kadınların kendi hikayelerini yazmaları, beden bilgeliklerini keşfetmeleri için rehberlik ediyor olacak.



Günümüzde, kadın bedeni ve ruhu üzerinde etkili olan tarih boyunca süregelen toplumsal söylemlerle yüzleşmek, bilimsel bir bakış açısıyla kadınlık, dişilik kavramlarını tekrar şekillendirmek adına bir çağrıdır. Kadının döngüsel ritmi üzerine odaklanarak, beden farkındalığını arttırma misyonuyla hareket eden bir anlatı sanatı, kadınlığı tüketen inanç kalıplarına meydan okuyor.

Grup Kehribar’a Orhan Ölmez desteği

Geleneksel Türk Müziğinin naif ve sakin ezgilerini günümüz modern ezgileriyle birleştirerek özgün bir tarz sunmayı hedefleyen Grup Kehribar, yeni şarkısı “Deli Kız”ı dinleyicisiyle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Şarkının sözü ve müziği grubun solisti Evrim Tan imzası taşırken müzik yönetmenliğini ise başarılı sanatçı Özkan Yavaş üstlendi.

Şarkıya gitar nüanslarıyla kendi duygusunu ekleyen Orhan Ölmez’de stüdyo aşamasında gruba eşlik ederek değerli desteklerini esirgemedi.

ÇAĞLAR TAĞCI ESERLERİ LONDRA’DAN SONRA MİAMİ’DE!

Eserleri en çok satan sanatçılar arasında yer alan Çağdaş Soyut sanatın genç temsilcilerinden Çağlar Tağcı’nın eserleri, Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle dünyanın en önemli müzelerinden birisi olan Londra Natural HistoryMuseum’da düzenlenen özel bir baloyla Londralı sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Bebek ve Çocuk ürünlerindeki yeni trendler bu fuarda

Bebek ve çocuk dünyasına dair en yenilikçi araç-gereç ve beslenme ürünlerinin yanı sıra, 0-16 yaş çocuk modasına yönelik İlkbahar – Yaz 2024 sezonuna ait koleksiyonlar ile göz alıcı tasarımlar, 13 – 16 Aralık tarihlerindeki CBME Türkiye’de görücüye çıkıyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda, 2024 sezonundan 65 binin üzerinde yeni model, ziyaretçilerle buluşacak. InformaMarkets tarafından bu yıl 41.’si gerçekleştirilecek CBME Türkiye, bebek ve çocuk ürünlerinde 24/25 Sonbahar & Kış trendlerinin konuşulacağı WGSN Seminerine de ev sahipliği yapacak.

Pagos’tan yepyeni bir tekli: ‘Hevesini Kaçırdım’

Son dönemin sevilen gruplarından Pagos, yeni teklisi ‘Hevesini Kaçırdım’ı müzikseverlerle buluşturdu. Rock ve elektronik müzik severlerin keyif alabileceği, bol gitarlı, davullu ve synthli şarkılar yapan grup, yeni teklisi ‘Hevesini Kaçırdım’ ile gerçek olaylar ve duyguları anlatıyor.

İsmini İzmir Kadifekale’nin eski adı Pagos’tan alan ve yeni teklisi ‘Hevesini Kaçırdım’ ile tüm dijital platformlarda yerini alan grup, müzikal serüvenine yeni bir solukla yoğun bir dönüş yapıyor.

Züper Öğretmenler Günü

KidZania İstanbul, 24 Kasım Öğretmenler Günü için keyifli bir kampanyaya imza atıyor. “Şimdi eğlenme sırası öğretmenlerde” diyerek yola çıkan KidZania, 20 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında sevgili öğretmenlerimizi misafir edecek. Züper Cuma için de özel bir kampanya hazırlayan KidZania, 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek online satışlarda yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.

BAMBAŞKA BİR CAZ KONSEPTİ LIFEPARK’TA

Türkiye'nin en yenilikçi etkinliklerinden biri olan ve piknik atmosferinde geçen “Ormanda Caz & Piknik”, her pazar günü caz müziğinin en seçkin isimleriyle Lifepark Cam Bahçe'de müzikseverleri ağırlıyor. Bu eşsiz etkinlik, piknik keyfi ve caz müziğinin harmonisini bir araya getirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor.

Piknik ve caz müziğini bir araya getirerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren “Ormanda Caz & Piknik Etkinliği”, Lifepark’ın kapalı camekan alanı Cam Bahçe’de müzikseverler için harika bir pazar günü vadediyor. İlk olarak 12 Kasım Pazar günü Elif Çağlar ve LeyannerChibasDuporte'nin unutulmaz performanslarıyla başlayan bu caz serüveni seçkin isimlerle devam ediyor.