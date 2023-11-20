Geçtiğimiz günlerde Atatürk Kültür Merkezi, Sofya Opera ve Balesi Puccini’nin Tosca operasına ev sahipliği yaptı.

Tosca Atatürk’ün en sevdiği operalardan biri…

Bu çok anlamlı gece, Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkan’ının Eşi Desislava Radeva’nın girişimleriyle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ında desteğiyle Sofya Opera ve Balesi tarafından Ankara Devlet Opera ve Balesi ve Atatürk Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle önce 8 Kasımda Ankara’da ve 11 Kasımda İstanbul’da gerçekleşti.

Puccini’nin ölümsüz başyapıtının, Cumhuriyetimizin 100. Yıl kutlamaları içinde, ortak tarih ve kültür bağlarımızın kuvvetli olduğu komşumuz Bulgaristan ile sergilenmesi ve gelirinin Türkiye’de meydana gelen depremlerde mağdur kalan vatandaşlarımıza bağışlanması dayanışmanın en güzel örneklerinden biri diye nitelenebilir.

Desislava Radeva bu konuda,; “İyi komşular olarak Bulgar ve Türk halkları uyum ve anlayış içinde yaşamaktadır. İcra edilen performansların hayırsever amaçlı olması, Türk dostlarımızın her zaman bizim desteğimize güvenebileceklerinin bir göstergesidir. Tıpkı ‘iyi dost kara günde belli olur’ sözü gibi sıkıntılı ve zor zamanlarda birbirimize destek verebileceğimize inanıyorum” derken Sayın Emine Erdoğan “Puccini’nin bu ölümsüz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yıl kutlamaları vesilesiyle Bulgaristan’la ortaklaşa icra edilmesi gerek sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin vurgulanması gerek iki ülke arasındaki ortak tarihi ve kültürel bağların ne kadar kuvvetli olduğunun anlaşılması bakımından özel bir anlam ifade ediyor” diyerek bu anlamlı girişime desteğinin vurgusunu yapıyor.

Türkiye’mizin en büyük ve saygın kuruluşu olan Devlet Opera ve Balesi’nin Genel Sanat Müdürlüğü ve Genel Sanat Yönetmenliği görevine böylesi özel bir yılda göreve başlayan Sayın B. Tan Sağtürk’ de Sofya Devlet Opera ve Balesi Gala Turnesinde Tosca Operası ile ülkemizi ziyaret etmesinden duyduğu onur ve mutluluğu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleşen gece değişik yorumu etkileyici sahne performansı ve ayakta alkışlarıyla dolu seyirci kitlesiyle unutulmaz bir geceye imza attı.

Kıssadan Hisse;

Uluslararası sanat ve kültürel faaliyetler her zaman güçlü zincirler oluşturur. Kötü niyetler duygular yok olur, enerjiler güçlü bağlara dönüşür. Sevgi çok güçlü bağdır ve savaşlara ‘dur’ der.

Güzel, ilham verici bir sembol niteliğinde ki bu etkinlik için emeği geçen tüm değerlere çok teşekkürler…