A Milli Takımımız hazırlık maçında Berlin’de Almanya’ya konuk oldu, ancak buna hazırlık maçı demeye bin şahit… Bizim Çocuklar o kadar motive olmuşlardı ki maça, oyundaki istek ve coşku Almanya’da yapılacak olan EURO 2024’ün provası gibiydi sanki onlar için. Maçın hemen başında Havertz’in golü biraz buz etkisi yaratsa da oyun anlamında toparlayan Milliler, ilk yarının sonlarına doğru 2 golle bir anda maçı çevirdi. Abdülkerim Bardakcı geriden oyun kuracak diye beklerken havadan müthiş bir pas sonrası gelen Ferdi’nin golü, arkasından Kaan Ayhan’ın adrese teslim ortasında Kenan Yıldız’ın golü. Ayrıca Kenan Yıldız ilk maçında ilk golünü buldu. Bu çocuğu Almanya’ya kaptıracağız diye aklım gidiyordu vallahi, sonunda milli formayla gördüm içime su serpildi… İkinci yarının başında Almanlar skoru eşitlese de, oynadığı takımlar ne zaman gole ihtiyaç duysa stoper olduğunu unutup skor adına harika işler çıkartan Abdülkerim bu kez penaltı kazandırdı. Topun başına oyuna yeni giren Yusuf Sarı’nın geçmesine herkes şaşırdı tabii, ancak Montella eski öğrencisini iyi tanıyordu. Sonrasında savunma adeta Türk duvarını oluşturdu ve Bizim Çocuklar maçı kazandı. Bu galibiyet, Almanlara karşı 72 yıl sonra deplasmandaki ilk galibiyetimizdi, 72 yıl dile kolay. Berlin’de hesap bu kez ‘Türk usulü’ kesildi.

DİPNOT: Montella sonrası hem takım, hem de halk eski ruhunu geri yakaladı. Artık milli maçlar yeniden takip ediliyor, hep beraber gülüp hep beraber seviniyoruz eskisi gibi. Umarım bu tablo hep böyle devam eder, üstüne bir de EURO 2024 zaferiyle sonuçlanır. Hep birlikte böyle bir sinerji yakalamışken buna gerçekten çok ihtiyacımız var

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