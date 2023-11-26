Yaşadığı ‘İhanet’i şarkısında anlattı

Tuğba Özerk, geçmişte kendisinin yaşadığı bir aldatılma hikayesini yeni şarkısında anlattı. Özerk, şarkının klibinde de 40 kiloluk el dokuması halıyı yaklaşık 4 saat boyunca sırtında taşıdı.

Türk pop müziğinin güçlü kadın seslerinden Tuğba Özerk’in yeni teklisi ‘İhanet’, Özerk Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Söz ve müziğinde yaşadığı bir aldatılma öyküsünü anlatan Tuğba Özerk’in ‘İhanet’ adlı şarkısının düzenlemesi de Murat Yeter tarafından yapıldı.

RUBATO’NUN YEPYENİ ALBÜMÜ “5” YAYINDA

Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden, sayılı enstrümanistlerinden oluşan Rubato’nun, 5. stüdyo albümü "Rubato / 5” Bayhan Müzik yapımcılığında tüm dijital mecralarda yayında.

Özer Arkun(çello/solo vokal), Göksun Çavdar(klarnet/bas klarnet/saksafon) ve Eralp Görgün(bas gitar) tarafından kurulan Rubato, grup kariyerlerinin 10. yılında 7 yeni,

3 tekrar yorumladıkları 10 şarkıdan oluşan albümleri “5”in kayıtlarını tamamladı.

Buckingham Sarayı gül ve lavanta kokacak





Yedi yıl önce memleketi Mardin’e lavanta ve gül ekerek bölgede istihdam başlatan şarkıcı Berdan Mardini, kendi adını taşıyan markası ile ürettiği kozmetik ürünlerini önceki gün Crowne Plaza İstanbul Florya'da tanıttı. Çalışanlarının yüzde sekseni kadınlardan oluşan, köyünde 250 kişiye istihdam sağlayan yorumcu, piyasaya çıkardığı ürünlerinden bir paketi ise ‘hemşerim’ dediğim ve Mardin’den konak satın alan İngiltere Kralı 3. Charles’a gönderdiğini de söyledi.



Berdan Mardini, doğup büyüdüğü memleketi Mardin Yaylabaşı Köyü’ne, yedi yıl önce gül ve lavanta ekerek başladığı yatırımların meyvesini toplamaya başladı. Mardini gerçekleştirdiği basın toplantısıyla, köyüne kurduğu gül yağı fabrikasından elde ettiği gül yağlarını kullanarak bu yıl kendi adını taşıyan Berdan Mardini markasıyla kozmetik sektörüne atıldığını açıkladı.

TELEFON TRAFİĞİ





Ekranların sevilen oyuncusu Mert Fırat, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da objektiflere takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde arabasını valeye bırakan Fırat, akşam oynanacak olan 'Cyrano' adlı tiyatro oyunu için saatler öncesinden Dasdas Sahne'ye giriş yaptı. Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, yoğun bir telefon trafiğinde olduğunu belirterek, provanın yolunu tuttu. Yoğun bir tempoda geçen gününde teşekkürlerini ileten oyuncu, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Wilma Elles dördüncü çocuğu da istiyor

İzmir'de Vizyoner Markalar Defilesi'nde podyuma çıkan WilmaElles yeni bebeği Tiara'yı yanında getirdi.

Organizasyonunu Behrem Turan Ajansın yaptığı bu yıl dördüncüsü düzenlenen Vizyoner Markalar Defilesi İzmir Ege Palas Otel'de gerçekleşti. Ünlü mankenler WilmaElles, Yağmur Ayaz ve Şebnem Schaefer'in baş mankenligini yaptığı defilenin koreografisini Behrem Turan üstlenirken 9 farklı firmanın yeni sezon gelinlik nişanlık kaftan ürünleri tanıtıldı.

ANIL ALAN SİNEMA FİLMİNDE OYNAYACAK





Müzik dünyasının sevilen ismi Anıl Alan, Mevlüt Bora’nın yönetmenliğini yaptığı ‘Kurgu’ isimli sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Yapımcılığını Sinetim Medyanın Üstlendiği, Senaryosunu ve yönetmenliğini “Mevlüt Bora” nın yaptığı “Kurgu” filminin çekimleri Antalya’da başlayacak. Antalya’nın Ünlü tatil beldesi Belek’te 5 Yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecek olan çekimler farklı konusu ve ezberbozan türüyle şimdiden merak konusu oldu. Birçok ünlü oyuncunun yer alacağı filmde müzik dünyasının sevilen isimlerinden Anıl Alan’da yer alıyor. İlk kez sinema filminde oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten ünlü sanatçı Alan, “Filmin senaryosu muhteşem. Bence 2024’e damga vuracak bir yapıt olacak” dedi.

İSTANBUL'DA MODA RÜZGARLARI ESTİRDİ

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden İtalyan ‘Wild&WestJeans’ markasının sahibi ve ‘International Best Model &FashionWeek’ organizatörü RosarioStagno, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ilk kez gerçekleşen ‘International İstanbul Fashion Festival’ adı altında büyük bir moda etkinliği düzenledi.

Geçtiğimiz hafta Casa Botter' de basın toplantısı gerçekleşen, ‘International Fashion Festival’ 18 Kasım’da düzenlenen açılış kokteyli sonrasında başladı. Festival kapsamındaki defilenin sunuculuğunu, geleneği bozmadan yedi yıldır sürdüren RosarioStagno üstlenirken. Bloomberg TV / HT Life sunucusu Ece Saruhan ise etkinlikte kendisine eşlik etti. Defilenin açılışını, AndreaBocelli gibi isimlerle sahne almış dünyaca ünlü İtalyan opera sanatçısı Eden Loren muhteşem sesi ile başladı.

Yeni projede tüm zincirlerini kırdı





Yayınladığı projeleriyle ve güçlü sesiyle müzik listelerinin vazgeçilmezi olan başarılı sanatçı Bilge Nihan, uzun bir aranın ardından sonbahara iddialı bir giriş yaparak yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Bilge Nihan, müzikal kariyerinin en değerli projesi olarak değerlendirdiği “Kör Nokta” şarkısı ile 2 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor.

Şarkının sözleri, Bilge Nihan & Emre Olgun imzası taşırken müziğini, Emre Olgun & Cüneyt Yamaner, düzenlemesini ise Cüneyt Yamaner üstlendi.

Sağlık Sektörü Temsilcilerini Buluşturan Uydu Sempozyum

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın probiyotik markası BiGaia, bu yıl 25-28 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen, 400’den fazla sağlık sektörü temsilcisinin katıldığı Bilimin E-Hali Kongresi’nde “İlk 1000 Günde Mikrobiyota ve Lactobacillusreuteri” konulu uydu sempozyumu gerçekleştirdi.

Bilimin E-Hali Kongresi; bu yıl 25-28 Ekim tarihleri arasında Antalya’da Türkiye’nin önde gelen tıp uzmanlık derneklerini ve eczacılık sektörünü temsilcilerini buluşturdu.

27 Ekim tarihinde BiGaia’nın koşulsuz desteği ile düzenlenen ve uydu başkanlığını Pharmetic Girişimci

Eczacılar Derneği Dijital Eczacılık Komisyonu Başkanı Uzm. Ecz. Ayşe Arık’ın yaptığı sempozyumun bilimsel oturum konuşmacılığını ise İstanbul Şehit Prof. Dr. İlhan VarankSancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği İdari/Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şirin Güven gerçekleştirdi.

İyilik Hareketi

Perakende kozmetik sektöründe sürdürülebilirliği iş modeli haline getirerek sektöre yön veren Watsons Türkiye; çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliği kapsayan Watsons İyilik Hareketi çatısı altında yürüttüğü projelerle farkındalık yaratıyor.

Watsons Türkiye tarafından sürdürülebilir bir hayatı benimsemek ve sorumlu tüketim konusunda farkındalık yaratmak hedefiyle hayata geçirilen #WatsonsİyilikHareketi, tüm perakende kozmetik sektörünü iyiliğe çağırıyor. Watsons İyilik Hareketi çatısı altında yürüttüğü 6 proje ile sürdürülebilirliğe tüm eksenlerinde yer veriyor.