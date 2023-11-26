İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden birisi, insan öğrenen ve düşünen her daim kendini geliştiren bir varlıktır. İnsan ilk doğumundan başlayarak bir eğitim silsilesi içerisine girer. İlk öğretmeni anne ve babasıdır. Onlardan alacağı eğitim ne kadar düzgün ve doğruysa, o insan o kadar doğru ve düzgün bir insan olarak hayata başlar. Daha sonrasında okul hayatı başlar ve uzun bir müddet öğretmen öğrenci diyaloğu yaşanır. Eğitim kurumlarına ve bu eğitim kurumlarında bilgi aktaracak öğretmenlere ihtiyaç duyulur. Öğretmenler çocukların geleceği için büyük önem taşıyan ve hayati bir rol üstlenen kişilerdir. Atatürk ‘’Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır’’ sözü ile öğretmenlerin önemini vurgulamıştır. Bende başta, BAŞÖĞRETMENİMİZ ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutlarım. İnsanların kültürlü ve donanımlı olabilmesi için sürekli okumalı, kendisini geliştirmeli, vatanına ve milletine faydalı bir insan olabilmelidir.

Günümüzde geri kalmış devletlerin ve milletlerin, geri kalmalarındaki en önemli sebeplerden birisi eğitim ve öğretim seviyelerinin çok düşük olmalarından kaynaklanmaktadır.

Bu gün gelişmiş devletler ve milletler çok daha refah içerisinde yaşarken, eğitimi düşük olan geri kalmış milletler hala sefalet ve yoksulluk içerisinde perişan bir durumdadır.

Okumanın ve öğrenmenin yaşı yoktur. İnsan her daim okumalı öğrenmeli, öğrendiklerini yeri geldiğinde başkalarıyla paylaşarak çevresine ve topluma faydalı şeyler yapmaya çalışmalıdır.