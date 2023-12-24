30. yılını seçkin bir davetle kutladı

Açıldığı günden beri İstanbul’un “kalbinde” yer alan Akmerkez, 30. yılını dün (19 Aralık) düzenlenen seçkin bir davetle kutladı. İş, sanat, cemiyet ve moda dünyasından seçkin isimlerin katıldığı davet, misafirlere hem unutulmaz anlar yaşattı hem de Akmerkez'in İstanbul'un parlayan yıldızı olma vizyonunu bir kez daha yansıttı.

Türkiye’nin alışveriş kültürüne yön veren bir simge kabul edilen ve İstanbul’un kalbinde bir yaşam tarzının yaratıcısı olan Akmerkez, 30 yıllık yolculuğunu, iş, sanat, cemiyet ve moda dünyasından konukların katıldığı bir davet ile kutladı. Dün akşam (19 Aralık) gerçekleşen davete moda ve tasarım dünyasına yön veren markaların temsilcileri, tasarımcıları ile moda sektörünün önde gelen isimleri de katıldı. Şıklık, zarafet ve eğlencenin buluştuğu davette Nevbahar-Ali Koç, Ali Sabancı, Cem Hakko, Ümit-Cem Boyner, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Murat-Yasemin Özyeğin, Mustafa Taviloğlu, Elif Dürüst, Dilan Çiçek Deniz, HafsanurSancaktutan ve Berrak Tüzünataç gibi isimler hazır bulundu.

"YAŞAYAMADIĞIM HAYALLERİMİ KLİPLENDİRDİM"





Güzel şarkıcı Cansel Ayanoğlu yeni şarkısı Şahane'ye geçtiğimiz günlerde kliplendirdi. Dilan Polat'ın gösterişli hayatına da göndermeler olan klip için konuşan Ayanoğlu, "Bu hikaye tamamen beni yansıtıyor daha çok yaşamak istediğim hayallerimi konu olarak seçtim. Jestleri, sürprizleri çok severim ama içimde ukte kaldı, çünkü bu güzellikleri yaşatan aşklar yaşamadım, tek taşımı bile kendim aldım yeter ki onu takabilecek düzgün biri olsa hayatımda" dedi.

Oyuncu adaylarının dikkatine

Şans kapıda!

Türkiye'nin önde gelen dizi ve filmlerinin değerli ismi, görenlerin ne oyunculuğunu ne yüzünü asla unutmadığı isimlerden birisi olan Ayhan Taş, yepyeni bir YouTube projesine başlıyor.

“Mahşer-i Cümbüş” ile tanıdığımız ve Türkiye’de doğaçlama tiyatronun popülerleşmesindeki en büyük isimlerden birisi olan Ayhan Taş, oyuncu adaylarını sevindirecek sürpriz bir haberle sevenlerini heyecanlandırdı.

Ayhan Taş ve Akif Öztürk. Ayak Film Production çatısı altında belli başlı eğitim kurumlarında özel oyunculuk eğitimi almış ya da konservatuvar okumuş, ancak kendisine doğru çalışma alanı yaratamamış, gelecek vaat eden gençlerle bir yarışma formatı içerisinde ayakları yere basan bir gelecek kurmayı hedefliyor.

"YÖNETİM KURULUNDA KADIN DERNEĞİ “GELECEK İÇİN KADIN GÜCÜ ZİRVESİ”Nİ GERÇEKLEŞTİRDİ!"

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği tarafından düzenlenen “Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi” kadının gücünü vurgulamak, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında topluma ve gelecek nesillere ilham vermek amacıyla, cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında göstermeyi, artırmayı ve desteklemeyi amaç olarak gören akademisyenler, sivil toplum liderleri, fikir öncüleri ve etkili liderlerin katılımıyla Gazeteci – Yazar Özlem Gürses ve Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı ve YKKD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası’nın sunumuyla SwissotelTheBosphorus İstanbul’da gerçekleşti!

Seni Gidi Vurdumduymaz’a yeni versiyon geliyor

Geçtiğimiz gün Günay Restaurant’ta sahne alan Gedik, ‘yeni şarkım çıktığı hafta sadece Türkiye'de değil, Avrupa, Azerbaycan, Amerika ve Kanada’da da radyo listelerine girdi. Bu güzel ilgi beni çok sevindirdi. Bu Cuma şarkının Cenk Kandıralı imzalı nostaljik versiyonunu da sevenlerimle buluşturacağım için çok heyecanlıyım’ dedi. Ömür Gedik, şarkısının yeni versiyonunu ilk kez Ankara Günay sahnesinde seslendirecek.

ELVİS PRESLEY’İN EVİNDE ÇEKİLEN KLİPTE TÜRK İMZASI

Ünlü yapımcı Ramiz Özbay, dünyada bir ilke imza attı. Hollywood Efsaneleri serisi kapsamında gerçekleştirdiği yeni projesinde, efsane sanatçı Elvis Presley’in evi Graceland'da çekim yapan ilk kişi oldu. Özbay, yaptığı ‘King Elvis’ şarkısına aynı anda hem klip hem kısa film çekti. Klipte Elvis Presley’in eşi PriscillaAnn Presley de rol aldı.

HIV ENFEKSİYONUNUN SON 1O YILDA %460 ARTTIĞI TEK ÜLKE TÜRKİYE!

Pozitif-iz Derneği ve Sarıyer Belediyesi’nden önemli iş birliği: Ücretsiz ve kimlik bilgisi vermeden HIV Testi

Günümüzde HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) ile enfekte olan kişiler uygun tedavilerle hayatlarına normal bir şekilde devam edebiliyor. Ancak yine de HIV, uzun yıllar belirti vermemesi nedeniyle hem kişilerin hem de toplumun sağlığını hayati ölçüde etkilemeye devam ediyor. Konu ile ilgili önemli bir çalışma başlatan Pozitif-iz Derneği, ücretsiz ve kimlik bilgisi vermeden HIV Testi yapılmasına olanak sağlayan kampanyasını Sarıyer Belediyesi ile yaptığı anlaşma ile daha da güçlendirdi.

“Eşitlik Ninnileri” projesinin lansmanı gerçekleştirildi

“Eşitliğin sesi, bebeklerin ninnisi olacak”

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekmek amacıyla YANINDAYIZ Derneği ve Artı Prodüksiyon’un, Enerjisa Enerji sponsorluğunda hayata geçirdiği “Eşitlik Ninnileri” albümünün lansmanı DasDas Ataşehir’degerçekleştirildi. Tüm geliri Mor Çatı Derneği’ne bağışlanacak olan Eşitlik Ninnileri projesinde Ataol Behramoğlu, Haydar Ergülen ve Sunay Akın tarafından sözleri yazılan ninniler Teoman, Gökhan Özoğuz, Celil Nalçakan, Bülent Şakrak ve Mert Fırat tarafından seslendirildi. Lansman toplantısında toplumsal cinsiyet eşitliğinden yola çıkan projenin hikayesi anlatıldı.

Daha çok kadınlarla özdeşleşen ninni söyleme ritüelinitersine çevirmek için gerçekleştirilen “Eşitlik Ninnileri” albümü, Spotify, Youtube ve tüm müzik platformlarındandinlenebilecek.

Cumhuriyet’in 100. Yılında 230 çocuğun mont ve bot ihtiyacı karşılandı

Cumhuriyet’in 100. Yılında, Malatya’da 230 çocuğun mont ve bot ihtiyacı karşılandı. Ankara Ulus Rotary Kulübü’nün “Geleceğimiz Soğukta Kalmasın” projesi kapsamında, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden etkilenen Malatya’da kış mevsiminin öncesinde ihtiyaç sahibi 230 çocuğa mont ve bot sağlandı.

İhtiyaç sahiplerine katkı vermeye devam edeceklerini kaydeden Ankara Ulus Rotary Kulübü Başkanı Şükrü Karabulut, şunları söyledi:

BESTYLE MAGAZINE 10. YILINI MUHTEŞEM BİR PARTİYLE KUTLADI

Sektörün önde gelen moda dergilerinden BeStyle Magazine 10. Yılını Özgür Aras’ın yeni mekanı Ev’de kutladı.

Beentertainment Media Group bünyesinde bulunan BeStyle Magazine dergisinin kurucusu Beliz Baran’ın ev sahipliği yaptığı geceye ünlüler akın etti.

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasını bir araya getiren partiye katılan isimler arasında;Cemal Hünal, Gizem Karaca, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Pınar Akın, Neslihan Yeldan, Ruhi Sarı,TufanGökpınar, Başak Şahin, Levent Özdilek, Melih Özkaya, Tolga Güleç, Hatice Aslan, Dilan Tatlıses, Özge Borak, Mazlum Çimen, Gamze Topuz, Çiğdem Batur, ve Somer Sivrioğlu da vardı.