Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında puanlarını 44'e tamamlayıp birbirinden kopamayan yıldızlı takımlara selam olsun!

Her yazımda futbolun heyecan verici anlarla ve sürprizlerde dolu olduğunu söylerim. Çünkü öyle olması beklenir, ancak son oynanan derbi maçı bu beklentiyi karşılamaktan uzaktı. Çok uzaktı!

Maçın soluk ve heyecansız geçişine odaklanmak yerine, oyuncuların saç stillerinden, eksikliklere ve hatta taraftarların duygusal durumuna kadar bir dizi ilginç detay ön plana çıkıyor. Icardi acilen saç stili değiştirmelisin diye girsem konuya sanırım daha çok futbol adına konuşmuş olurum!

İki takımın oyun performansı, özellikle Fenerbahçe'de Fred'in yokluğuyla birlikte saman gibiydi. Oyunun ortasında yaşanan kaoslar bile, maalesef sıkıcılığını aşamadı. İstatistiklere bakıldığında, ev sahibi Fenerbahçe'nin isabetli şut sayısının sadece 1 olması, takımın performansının ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, Galatasaray'ın ayakta kalmaya çalıştığı bir maçın hüsranını yansıtıyor. İsmail hocaya cesur oyun stratejisi çağrısında vurgu yaparak, şampiyonluk hedefine odaklanması gerektiğini ifade edebiliriz.

Derbi, liderlik yarışındaki iki renkli takımın mücadelesi olmalıydı, ancak beklenen çekişmeli atmosfer yerine, her iki takımın da galibiyet yerine mağlubiyetten kaçındığı bir mücadele izledik. 1 puanın ve donuk oyunun tatmin edici olmadığını belirterek, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin taraftarlarının beklentilerine uygun bir performans sergilemedikleri gerçeğine vurgu yapabiliriz.

Sonuç olarak, bu derbi maçı sadece liderlik mücadelesini değil, aynı zamanda futbolun tutkulu taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı. Futbolun sürprizlerle dolu olması beklentisiyle çıktığımız bu yolda, bu maçın izleyicilere sunduğu şey, maalesef beklenenin çok gerisinde kaldı.

Elle tutulur gözle görünür başarısını gördüğüm kimse yoktu. 1 puana razı olamazsınız. Galatasaray acilen ayakta kalabilmek üzerine çalışmalı. Oyun yatmalı kalkmalı olunca bizde yazacak bir şey bulamıyoruz. İsmail Kartal "Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin" diyemezsin. Sen şampiyon olmayı hedefleyen takımın hocasısın. 2023 yılını lider bitiriyor olabilirsin ama bunun bir de süper kupa maçı var.

Birbirini liderlik yarışında asla bırakmayan iki renkli takım. Bu maç böyle olmayacaktı. 1 puanı ve bu oyunu kabul etmiyorum.

İKİ TAKIMIN TARAFTARINA YAZIK!