Geçen gün bizim ufaklığın arkadaşından duyup ısrarla gitmek istediği Akasya alışveriş merkezindeki kidzania’ya gittik.

Neymiş efendim büyüdüğünde ne meslek seçeceğine burada karar verecekmiş. Konu ilgimi çekince vakit kaybetmeden atladık gittik.

Ben yolda giderken sunum konferans kesme biçme işleri gibi aktiviteler beklerken meğer işin içeriği çok başkaymış.

Uçuş similasyonundan, itfaiyeciliğe, polislikten, doktorluğa bir çok mesleği ön sunum ile deneyimleyebileceği çocuklar ülkesiymiş burası, oldukça beğendim.

Bizimki tabi durur mu ilk olarak hemen girdi itfaiye sırasına, önce sınırlı sayıda çocuğu içeriye aldılar, itfaiye yeleği giyip baretini taktı ve görevli, mesleğin tanıtımını yaptıktan sonra küçük bir itfaiye aracına bindiler ve doğrudan yangın söndürmeye…Sonra pizza workshopında pizza yapıp yediler, benzin istasyonunda araçlara benzin doldurdular, uçak uçurdular derken sayısını kestiremediğim mesleği deneyimlediler Verdikleri kartta bakiyesi bitince gidip markette kasiyerlik yaptı para kazandı. Karaokede eğlenerek harcadı çalış kazan harca mantığı :)) yok öyle bedavaya eğlence. Açılır açılmaz gittiğimiz alanı kapanış saatinde biz kapattık, günün sonunda bacaklarımı hissetmiyordum ama bizimki pilot olmaya sempati duymaya başladı.

Şimdiki çocuklar çok şanslı, biz küçükken sokaktaki dallardan at yapar, marketçiliği köşedeki Ahmet bakkaldan gözlemlerdik. Şimdi ise her mesleği deneyimleyebildikleri, yetenekleri olan alanı geliştirebilecekleri sayısız imkana sahipler.

Daha neler göreceğiz bakalım.

Bu vesile ile çocukların peşlerinde ordan oraya koşturan, etkinlik önlerinde saatlerce çocukların çıkmasını bekleyen annelerin duygu durumlarını da ben deneyimledim.

Hepsine selam olsun.