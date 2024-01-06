15 YIL SONRA SİYAH OLDU

Yıllardır sevilen dizilerde yer alan ve her projesinde adından söz ettiren İpek Tuzcuoğlu, rolü için saç rengini değiştirdi. 'Safir' dizisinde canlandırdığı Gülfem karakteri için sezonun başında saçını ilk kez sarıya boyayan sanatçı, yine rengini değiştirdi. Oynadığı karakterlere göre saç rengini cesurca değiştiren Tuzcuoğlu, rolü için bu defa saç rengini siyah yaptı. Sanatçı, en son 15 sene önce fenomen olan 'O... Çocukları' filmiyle izleyici karşısına siyah renkle çıkmıştı. Tuzcuoğlu, üç sene önce çekilen 'Tövbeler Olsun' dizisinde saçını kızıla boyamıştı ve beğeni toplamıştı. Aynı dizide hem sarı hem siyah renk kullanan sanatçı, bir süre koyu renkli saçıyla kamera karşısına geçecek.

GÜN ÇOCUKLARIN GÜNÜ

Eser-Berfu Yenenler çifti, önceki gün çocukları Kuzey ve Mete ile birlikte Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni gezmeye gelen çift, çocuklarıyla keyifli bir gün geçirdi. Bugünü, Mete ve Kuzey’in günü ilan ettiklerini dile getiren Eser Yenenler, ''Açıldığı günden beri çok merak ettiğimiz bir sergiydi. Sonunda çocuklarla ziyaret edebildik. Harika bir deneyim oldu hem çocuklar hemde bizler için'' dedi. Yenenler, 'Çift Terapisi' adlı gösterileriyle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacaklarını ve tüm çiftleri beklediklerini duyurdu.

YENİ YILIN İLK KERMESİ ADANA’DA GERÇEKLEŞTİ

Adana'da geleneksel hale gelen Brandroof Yılbaşı Alışveriş Şenliği, yeni yılın ilk kermesinde farklı sektörden çok sayıda girişimci markayı buluşturdu.

Girişimci iş insanları Züleyha Körbulak, Ebru Dinç Sarı, Gülümsün Adalı Özelköse tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleşen Brandroof, alışverişin yanı sıra birbirinden güzel panellerle de Adanalılara keyif dolu bir gün yaşattı. Girişimci kadınları desteklemek, farklı şehirlerde de network geliştirmeyi amaçlayan Brandroof, birbirinden farklı markalara tanıtım ve iş geliştirme imkanı sundu.

Yeni yıla yeni şarkı

Orhan Ölmez, ikinci albümünde seslendirdiği “Bensiz Aşka Doyma” isimli şarkısının, yepyeni versiyonu ile dinleyicilerine, yeni yılın ilk günlerinde seslendi.

Aşk dolu sözlerin eşlik ettiği şarkının her notasında naif sesiyle dinleyicisine duygusal ve içsel keşifler yaşatan usta sanatçı; sevenlerinin yeni yılını kutlayarak, başarı, aşk, sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl diledi.

“Bensiz Aşka Doyma – Yeni Versiyon 2024” tüm dijital platformlarda ve YouTube Müzik Ölmez kanalında yayında.

EVLİLİK, ‘BEN’LERİ KORUYARAK ‘BİZ’ OLABİLME SANATIDIR”





Academic Group tarafından düzenlenen “Academic Söyleşiler”in Aralık ayı konuğu Psikiyatr Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur oldu. Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’ın ev sahipliğinde düzenlenen söyleşide konuşan Prof. Dr. Sungur, “Aşk ‘ben’leri yok etmek pahasına ‘biz’ olabilme çabası, sınırları iyi çizilmiş bir evlilik ‘ben’leri koruyarak ‘biz’ olabilme sanatıdır” dedi.



“Sağlıklı yarınlar için sağlıklı toplumlar” misyonunu benimseyen Academic Group, toplumdaki sağlık bilincine katkıda bulunmak amacıyla her ay düzenlediği “Academic Söyleşiler”e bir yenisini daha ekledi. Söyleşilerin Aralık ayı konuğu ilişkilerde uzmanlaşmış olan, “Sen, Ben ve Aramızdaki Her Şey”ve “Aşk Evlilik Sadakatsizlik-Şeytan Üçgeni” gibi çok sayıda okunan kitapların da yazarı Psikiyatr Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur oldu.

AYŞE ERBULAK’IN “DOKUZ ODA CİNAYETLERİ” YENİDEN RAFLARDA YERİNİ ALDI…

Polisiye yazar Ayşe Erbulak’ın on yıl aradan sonra yeniden düzenlenerek basılan kitabı Dokuz Oda Cinayetleri”, Eksik Parça Yayınları’ndan raflarda ve web sitelerinde yerini aldı.

Roman orkide ve incilerle dolu naif bir düğünle başlıyor. Düğün de bir cinayetle… İlk anda katili ve maktulü tanıyor olmamız romanın hızına hız katıyor. Okur daha “kim” sorusuna odaklanmadan bu çok katmanlı kurgusu olan romanda akla takılan “neden” sorularına cevaplar arıyor.

Polisiye roman okumayı sevenler için Erbulak katili değil de sebeplerini merak ettirmeyi ve adeta katillere hak verdirmeyi hedefliyor.

Ahmet Kural’dan efsane sürpriz

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım’ın üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu ‘Efsane’ filminin başarılı oyuncusu Ahmet Kural, Çorum'daki hayranının düğününü basarak sürpriz yaptı.

7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatan Efsane filminin çekim süreci de efsane oldu. Çorum’da yapılan çekimler süresince kaldığı otelde bir kına olduğunu öğrenen Ahmet Kural, genç çifte mutluluklar dilemek için uğruyor. Çiftin, hayranı olduğunu öğrenen Ahmet Kural, gençlerin 9 Eylül'deki düğününe davetlerini kabul ederek bir sürpriz yapmak istediğini belirtiyor. Gelin ve damat, düğündeki misafirlere ve akrabalara haber vermeden Ahmet Kural’ın sürpriz bir giriş yapmasında mutabık kalıyorlar. Ahmet Kural, o akşam geç biten setin ardından, hızlıca düğünün yapıldığı Çorum İskilip’teki Atatürk Orman Çiftliği’ne gidiyor.

Bebek ve çocuk modasında 2025 trendleri belli oldu

Bebek ve çocuk dünyasına dair tüm yeniliklerin bir arada sergilendiği CBME Türkiye fuarı, dünyanın lider trend belirleyici firması WGSN’i, konuk etti. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen WGSN Trend Semineri’nin sabah oturumunda lise ve üniversitelerin moda tasarımı bölümünde okuyan öğrenciler, trendlerin nasıl belirlendiğine yönelik püf noktaları, işin uzmanından dinledi. Fuar kapsamında düzenlenen etkinliğin ikinci seansında ise 2010 – 2025 doğumluları kapsayan Alfa kuşağının giyim ve aksesuar trendleri konuşuldu. Seden Ünlü’nün (WGSN Türkiye Satış Müdürü) gelecek senenin sonbahar & kış sezonuna ilişkin makro trendler, renkler, anahtar ürünler, aksesuarlar ve ayakkabılara dair ipuçlarını paylaştığı seminere, sektör profesyonelleri yoğun ilgi gösterdi.