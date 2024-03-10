Kartalkaya'da Mirkelam Rüzgarı Esti!

Kartalkaya'nın sevilen Apres-ski mekanıMorino, Chery Türkiye ana sponsorluğu ve Kartal Otel destekleriyle geçtiğimiz akşam müzik dolu bir geceye ev sahipliği yaptı.

Türk müziğinin usta ismi Mirkelam, sevilen şarkıları ve enerjisiyle Kartalkaya'yı salladı. Sahnede yaklaşık üç saat kalan ve geceye danslarıyla eşlik eden Mirkelam, “Sahnede en uzun kalan sanatçılardan biriyim” diyerek sevenleriyle şakalaştı.

“BU İŞ SANDIĞINDAN BÜYÜK” KAMPANYASI BAŞLIYOR

Günümüzde küresel bir salgın olarak nitelendirilen obezitenin, irade eksikliği ile açıklanabilecek basit bir yapıda olmadığı, aksine birçok faktörden etkilenen kronik bir hastalık olarak bireylerin bir hekim desteği ile baş edebilecekleri bir durum olduğuna vurgu yapılıyor. NovoNordisk’in öncülüğünde başlatılan, “Bu İş Sandığından Büyük” kampanyası da toplumun obezite ile ilgili yanlış algılarını yok etmeyi, obezitenin bir hastalık olduğuna vurgu yapmayı ve bireylerin bu konuda doğru bilgiye ulaşmalarına destek olmayı hedefliyor.

'GÜCÜMÜ KÖYDEKİ KADINLARDAN ALIYORUM'

Berdan Mardini, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı Mardini Kozmetik'in ürünlerini önceki gün SwissôtelTheBosphorus - Istanbul'da başlayan Alışveriş Şenliği'nde sundu. Standının önünde gazetecilere poz veren sanatçı, "Bir haftadır hastayım. İki gün sonrada Sayın Emine Erdoğan'ın desteklediği proje olacak Ankara'da, onda da yer alacağız.

Çölden, cennete

Cemiyet ve iş dünyasının iletişim uzmanı Arzu Kalaylı, annesi ve kızı ile birlikte çölde safari yapmanın keyfini çıkarırken sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar belgesel karelerini aratmadı. Bir çöl klasiği haline gelen şahinleri koluna alarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Kalaylı, safari turundan sonra Dünyanın en büyük mucizevi çiçek bahçesi olan MiracleGarden gezdi. Uçak, çiçek tünelleri, çiçek saati, asılı şemsiyeler yolu, kelebek parkı, Disneyland karakterlerinin çiçeklerden yapılmış heykelleri arasında “Burası gerçek mi? Ben cennete düştüm” dedi

BAŞARACAKSA BAŞARACAK

Eczacıbaşı’nın vitamin ve mineral markası Dynavit’in kadınlara birlik ve destek mesajı veren yeni reklam filmi yayında! #basaracaksabasaracakjingle’ı ile yayınlanan reklam filmi; cesur, pes etmeyen, kendine güvenen ve birlikte başaran tüm kadınlara destek mesajı veriyor.

Dynavit; 1966’dan beri kadın voleybolunun destekçisi olan Eczacıbaşı Spor Kulübü iş birliği ile hazırlanan yeni reklam filminde; azmi ve cesaretiyle tüm zorlukların üstesinden gelen kadınlarımızın en büyük destekçisi olarak her zaman yanlarında olduğunu vurguluyor.

ÇAĞLA ŞIKEL’E KONUK OLAN NEVRA SEREZLİ İLE KEYİFLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİ

Kapalı gişe oynayan Tiyatrokare’nin sahneye koyduğu ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ ve ‘Veda’ tiyatro oyunlarında gösterdiği performansla çok konuşulan usta oyuncu Nevra Serezli, Çağla Şikel’in Yeni Bir gün programına konuk oldu. Sürprizlerin yaşandığı programda Nevra Serezli’yi ilk keşfeden usta hoca Haldun Dormen programa canlı olarak bağlandı. Serezli, 60 yıllık kariyerinin ve iyi bir evlilik yapmasını Haldun Dormen’e borçlu olduğunu belirtti. Duygusal anların yaşandığı yayında Nevra Hanım’ın torunları da usta oyuncunun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü hazırladıkları video ile kutladı.

FacetoFace İstanbul Uluslararası Canlı Cerrahi Kongresi

FacetoFace İstanbul Uluslararası Canlı Cerrahi Kongresi, yüz cerrahisi alanında dünya çapında tanınan isimlerin katılımıyla ve AcademicHospital’ınsponsorluğuylaFourSeasons Hotel at TheBosphorus'da yapıldı. Prof. Dr. Erdem Tezel'in başkanlığını, Doç Dr. Hakan Şirinoğlu'nun başkan yardımcılığını üstlendiği İstanbul’daki kongrenin onursal başkanı ise dünyaca tanınan cerrah Oscar Ramirez oldu.

Yüz cerrahisi alanında kapsamlı bir eğitim, bilgi paylaşımı, beceri geliştirme ve profesyonel ağ oluşturmayı hedefleyen, AcademicHospital’ınsponsorluk desteği verdiği FacetoFace İstanbul Uluslararası Canlı Cerrahi Kongresi, FourSeasons Hotel at TheBosphorus'da düzenlendi. İstanbul’daki kongrede, lifting ve burun operasyonları gibi konuları kapsayan geniş bir yelpazede tanınmış kurumlardan seçkin uzmanlar, katılımcılara bütünsel bir öğrenme deneyimi sunmak için dersler verdi ve canlı ameliyatlar gerçekleştirdi.

Tam 1000 kadın Tuğkan’ı ücretsiz izleyecek

Müzik dünyasının son dönemdeki parlayan yıldızı Tuğkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri için dinleyicilerine müjdeli bir haber verdi: IF PerformanceHall Beşiktaş’ta gerçekleşecek konseri 1000 kadın ücretsiz izleyecek!

“Kusura Bakma” ile başladığı müzik yolculuğunda yakaladığı iddialı çıkışı yeni eserleriyle sürdüren ve melankoli yüklü aşk şarkılarıyla müzikseverlerin kalbini fetheden Tuğkan, dinleyicilerine müjdeli bir haber verdi. Genç sanatçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde IF PerformanceHall Beşiktaş’ta vereceği konseri tam 1000 kadının ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.