Bana göre kadınların ve erkeklerin fiziksel olarak eşit olmamaları, hak olarak da eşit haklara sahip olmamalarını gerektirmez. Kadın da olsa, erkek de olsa insan önce insandır. İnsana değer verilmelidir. Bu değerin başında da kadınlarımız gelmektedir.

Günümüzde modern diye nitelendirdiğimiz toplumlarda kadınlarımızın haklarının nedenli alıkonulduğu bilinen bir gerçektir. Geçmişe baktığımızda sömürgeci toplumlarda kadınlar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmüştür.En ağır işlerde çalıştırılmış, bir eşya gibi alınıp satılmış, baskı altında tutulmuş ve çoğu zaman da şiddete maruz kalmıştır. Yeri geldiğinde çalışmış, yeri geldiğinde de, çocuğuna bakıp ilgilenmiştir. Bütün sorumlulukların altına kadınlarımız girmek zorunda kalmış, bazen de zorunda bırakılmıştır. Kadınlarımızın haklarını engellemek demek o toplumu bitirmek demektir. Kadınsız bir toplum çorak bir toprağa benzer. Toplumun yapı taşı olan aileden başlayarak sağlıklı bireyler yetiştirmek onların elindedir. Eğer ki, kadın bilgisiz, cahil ve okumadan yoksun bırakılmışsa, ondan sağlıklı bireyler yetiştirmesi beklenemez. Evin ve ailenin asıl reisi kadınlarımızdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Cennet Anaların Ayakları Altındadır". Hadisi ile, İslam dininin annelere ne kadar önem verdiğini vurgulamıştır. Batı zihni her ne kadar İslam aleyhinde zihinlerde olumsuz bir algı oluşturmaya çalışsa da, gerçekte dinimiz kadınlara en çok değer veren ve sahip çıkan tek makbul dindir. Bizim ülkemiz dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülkelerden biri olmuştur.

Kadın haklarını insan haklarından ayrı tutmak mümkün değildir. Burdaki amaç şiddetin önüne geçilmesi, kadının toplumda ezilmemesi, onlara kötü davranılmasının önlenmesidir. Daha uygar ve sağlıklı bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır. Kadınlarımıza verilmiş bu güne, sadece senenin bir günü olarak bakmamalı, bu değeri onlara her zaman vermeli ve onları baş tacı yapmalıyız. Dünyanın en güçlü varlıkları ;

Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...