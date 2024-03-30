Ne zamandır İngilizce öğrenmek üzerine bir yazı yazmak istiyordum. Bende okul sıralarında İngilizce öğrenemeyenler kervanına katılmış biriyim fakat günümüzdeki İngilizce öğrenmek artık bir zorunluluk haline geldi. Yeni bir şeyler öğrenmek, belirli alanlarda mevcut bilgimizi arttırmak, taze bilgiye kaynağında ulaşmak gibi faaliyetleri kafaya takıyorsanız kaçışınız yok. İngilizceyi öğrenmelisiniz.

Ülkemizde yeni bir dil öğrenmek için sadece o dilin yapısının ezberlenmesinin yeterli olacağı gibi bir batıl inanç var. Her yerde dil bilgisi eğitimi verilir fakat yeni bir dil öğrenmenin yeni bir kültürle tanışmak olduğu, o kültür içerisinde yer alan farklı değerlerinde öğrenilmesi gerektiği fikri bizde pek anlatılmaz.

Bugün sizlere İngilizce öğrenmenin sadece dil bilgisi olmadığını ve pratik yapmanın önemi üzerinden ısrarla duran İngilizce hocam Ali Osman Kurucan’dan bahsedeceğim. Kendisi şu an aktif olarak ismekte eğitim vermeye devam ediyor.

Kendisi 1983 Balıkesir doğumlu. Yabancı dile olan ilgili Lise yıllarında başlamış. Lisede yabancı dil bölümüne devam ederken İngilizceyi ona daha çok sevdiren hocası sayesinde İngilizce alanında kendini geliştirmeye karar veriyor. Bu ilgi üniversiteye hazırlanırken de devam ediyor ve Pamukkale üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanıyor. Bu bölümü başarıyla tamamladıktan sonra hem İngilizce dilinde pratik yapmak hem de alanında akademik olarak kendini geliştirmek için mba eğitimine başlamak için ABD’ye gidiyor. Yeni bir ülke, yeni bir dil, yeni bir kültür derken tüm bunlara kısa sürede ayak uyduruyor. Bunların yanında Lisma language center ve ELS languase center’dan yabancı dil sertifikalarını alıyor. Ardından TOEFL sınavını başarıyla tamamladıktan sonra Delaware Wilmington üniversitesinde mba yapıyor. Hem eğitime devam edip hem de part time çalışıyor. Abd hayatını hem zorlu hem de eğlenceli bir dönem olarak adlandırıyor.

Abd macerasının ardından yurda dönüş ve Türkiye’de iş hayatı serüveni başlıyor. Yaklaşık 2 senelik özel sektör deneyiminin ardından, özel bir kolejde 5 yıllık İngilizce öğretmenliği kariyerinin ardından ismek’te göreve başlıyor. Bizim de yolumuz ismek’te kesişti. Bu sayede İngilizce’nin farklı yetkinliklerinde kendimi geliştirme başladım. Hem dersler hem de ders dışında nasıl çalışılacağı konusunda desteği sayesinde her gün daha iyiye gittiğimi söyleyebilirim. Ali hocamında dediği gibi iletişim kurmaktan korkmamak ve pratik yapmak bu dili öğrenmenin abc’si diyebilirim. Konuşmanın, iletişim kurmanın yanında dinleme konusunda da kendimi geliştirme devam ediyorum.

Kendisinin şanslı öğrencilerine yeni bir dil öğrenme yolculuklarında başarılar diliyorum.