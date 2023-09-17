"ALIŞVERİŞE DOYAMIYORUZ"





Ekranların tanınan yüzü, sunucu Saba Tümer geçtiğimiz gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı. Yeğeni ile alışveriş yaparken görüntülenen Tümer, muhabirlerle ayak üstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Mağaza mağaza gezen Tümer, “Bu aralar yeğenimle alışverişe doyamıyoruz. Her gün bir yerlerdeyiz” dedi ve o bilindik kahkasıyla alışverişe devam etti.

YENİ SEZON HEYECANI





Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde mağazaları dolaşan ve tarzlarıyla tüm dikkatleri üzerlerine çeken çift, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Burak Özçivit, “Bu sene yaz boyunca çalıştık, bir dijital film çektik ve çekimlerimiz tamamlandı, ancak yayın tarihi henüz belli değil.

Dilara Koçak’tan Sağlıklı Beslenme Çantaları Hazırlamanın Güvenilir ve Pratik Yolları!

Okulların açılması ile birlikte ebeveynler, çocukları için sağlıklı ve güvenilir ürün arayışına başladı. ‘’Çocuklarımız için kırtasiye alışverişi yaparken oldukça dikkatliyiz. Okul ihtiyaç listesinde bulunmayan ama yıl boyunca önemli olan beslenme konusunda nasıl bir yol izlemeliyiz?’’ diyen Metro Türkiye, çocukların gelişimi ve sağlığı için dengeli beslenmenin, yediğimiz gıdaların izini sürmenin ve gıda okuryazarlığının önemine dikkat çekmek üzere Beslenme Uzmanı, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak ile bir araya geldi.

Güzel kurşun evinde dostlarını ağırladı

İş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinden Güzel Kurşun, evinin bahçe kısmında komşuları ve yakın dostları için bir ‘happyhour’ etkinliği düzenledi. Konuklarını havuz kısmında ağırlayan Güzel Kurşun birbirinden keyifli lezzetler eşliğinde misafirlerini ağırladı. Günün ilerleyen saatlerinden şampanya patlatarak eğlenceyi doruğa çıkaran Güzel Kurşun ve dostları müzik eşliğinde akşam saatlerine kadar dans ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da bu özel anları takipçileriyle paylaştılar.

BURAY ANKARALI HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Buray, yaz turnesine Ankara’da devam etti.

Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Ankara Atılım Sahnesinde hayranlarıyla buluşan Buray, kendisini izlemeye gelen binlerce sevenine söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Konser maratonuna hız kesmeden devam ettiğini belirten Buray, “Bizim için yaz henüz bitmedi, sahnede birlikte şarkılar söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Ünlülerin Güzellik Uzmanı Şerife Kaya Evlendi

Ünlülerden Deniz Akkaya ,Avrupa Üçüncü güzeli Duygu Çakmak gibi bir çok ünlüye çalışan Güzellik uzmanı Şerife Kaya bir yıldır nişanlısı iş insanı Ömer Tatlıcı ile geçtiğimiz günlerde Beşiktaş evlendirne dairesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla kıyılan nikah töreninde dünya evine girdi. Nikaha gelemeyen Avrupa güzeli Duygu Çakmak , Dj hakan Akkuş, şarkıcı Ümit Sönmez ,Sezgi Erciyas gibi dostları çelenk ve video mesajı ile yeni evli çifti tebrik ettiler.

Borusan Contemporary, kültür sanat sezonunu iki yeni sergi ile karşılıyor

Güncel sanatın önemli isimlerinden Mat Collishaw’u, Alice Sharpküratörlüğündeki geçici sergi programı kapsamında Aritmi ile ağırlayan Borusan Contemporary’nin koleksiyon seçkisi ise Dijital Mitolojiler başlığı altında Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan 61 yapıtı izleyiciyle buluşturuyor. Sergiler, 16 Eylül 2023 - 18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Perili Köşk’te ziyaret edilebilecek.

Borusan Contemporary, yeni kültür sanat sezonu için hazırladığı sergilerle, sanatseverleri çok katmanlı bir sanat deneyimine davet ediyor.

90’li yılların sonundan bu yana sürdürdüğü sanat pratiğiyle, güncel sanata yön veren akımlar içerisinde anılan Britanyalı sanatçı Mat Collishaw, yeni solo sergisi Aritmi ile, sanat, bilim ve tarih disiplinlerinin perspektifinden önermeleri, yapay zekâ teknolojileriyle birleştiriyor. Sanat ve bilim alanından iki önemli isim olan Albrecht Dürer ve ErnstHaeckel’ın çalışmalarını referans alan Collishaw, doğanın bozulmakta olan ritmini görselleştiriyor. Aritmi, Dürer gibi Rönesans sanatçılarının dünyaya olan bakışımızı geliştirmek için son derece önemli olduğuna inandıkları ampirik yöntem ve doğa gözlemi kavramlarını gündeme getiriyor. Tıpkı Dürer gibi, Collishaw da yaklaşmakta olan felaketle ilgileniyor.

Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda "Milas yağlı zeytini" Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, zeytin, Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin önemli üretim merkezlerinden Milas'ta, ilk çağlardan bugüne kadar en temel geçim kaynakları arasında yer alıyor. Sofralık bir zeytin olan Milas yağlı zeytini, ilçe sınırları içerisinde yaygın olarak yetiştirilen Memecik çeşidi zeytinlerden elde ediliyor ve en çok yüzde 1 serbest asitlik değerindeki zeytinyağıyla üstü kapatılarak hazırlanıyor.

Basit Numaralar’ın Ardından Külfet

Pop müziğin kraliçesi Zerrin Özer,”BasitNumarlar” isimli şarkısıyla müzik listelerini alt üst ettikten sonra bu kez “Külfet” diyor..Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in,söz ve müziğini Mustafa Arapoğlu’nun üstlendiği “Külfet” Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ki yerini aldı..ZerrinÖzer,yeni şarkısını İstanbul’da bir stüdyo’dakliplendirdi.Özer’e kalabalık bir cast ekibi ve dansçılarda eşlik etti..

Stres Yönetimi için "Orman Banyosu"

Stres, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline geldi. Günlük yaşantımızda sık sık karşılaştığımız bu sorunun üstesinden gelmek, daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmek için hayati öneme sahiptir. Stresten kaçmak mümkün olmayabilir, ancak onu yönetmek ve kontrol altına almak mümkündür. İşte bu nedenle HaverFarma tarafından düzenlenen "Orman Banyosu" etkinliği, stres yönetimi ve bilinçli farkındalık konularında büyük bir adım atıyor.

Iraz’dan yapay zekâ ile klip

“Beni Kandıramazsın” cover’ıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Iraz dinleyicilerine verdiği sözü tuttu, 90’ların hit şarkılarından “Vurula Vurula”yı seslendirdi. Soykan Production’dan çıkan şarkıya yapay zekâ ile animasyon klip çekildi.

“Beni Kandıramazsın” şarkısıyla müzik dünyasına “merhaba” diyen, yakaladığı iddialı çıkışı “Yaşıyorum Ben” ile sürdüren Iraz, üçüncü teklisi “Vurula Vurula”yı dinleyicileriyle buluşturdu. 90’lı yıllarda Yonca Evcimik’in seslendirdiği, söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait şarkı, Soykan Production etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.