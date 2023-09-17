Geçtiğimiz günlerde herkes Wilfried Zaha’nın geri dönüşünü konuşuyordu ama bir şey unutuluyordu; Kerem Aktürkoğlu detayı. Kerem ne zaman rekabeti hissetse, bambaşka bir oyun sergiliyor. Dün de öyle oldu ilk yarıda attı 2 tane golünü. Bu arada Samsunspor bir net goller kaçırdı, hele ki boş kaleye direkten dönen top… Eğer o pozisyonlar gol olsaydı şu an bambaşka şeyler konuşuyorduk. Çok beğendim ben Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Samsunspor’u. Abdülkerim’in golüyle birlikte sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 3-0 üstünlükle kapattı. Bu arada hepimiz maçın yüksek bir farka gidebileceğini düşündük, ancak ikinci yarı Samsun bir anda aldı sazı eline. 3-1 oldu, 3-2 oldu… Galatasaray’da bu kez devreye dünya yıldızları girdi; Ziyech inanılmaz bir şut çekti, Icardi topu tamamladı. Icardi’nin kafasına çarptı zannedilen top için pozisyon tekrarına bir baktık; adam jet gibi giden şuta kafa vurup yön veriyor inanılmaz! Ama şunu da söylemem lazım ilk yarıda kaleciyle karşı karşıya kalacağı bir pozisyonda koşamayıp topu kaptırdı Icardi. Kilo anlamında hala bir takım fazlaları var. Galibiyet alınan bir Samsunspor maçında bunlar göze batmaz fakat Avrupa karşılaşmalarında ve misal veriyorum puan kayıplarında herkes çamaşır gibi serer önüne. Özete gelirsek; Galatasaray geçtiğimiz sezonun ilk haftaları gibi bireysel performanslarla maçı kazandı, oyun hala oturmadı. Şimdi sırada Kopenhag maçı var cimbom orada tam kadro olacak. Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde bir toparlanma bekliyorum oyunda ancak bunun fitili Kopenhag maçında yanarsa hiç de fena olmaz…