Gelişim sorunlarının olabildiğince erken fark edilmesi yararlı olur. Sorun, anne babalar yada sağlık kontrollerinde hekim tarafından anlaşılabilir. Yine de, eğer çocuğunuzun fiziksel ya da zihinsel olarak herhangi bir alanda yaşıtlarından geride kaldığına inanıyorsanız, kaygılarınızı hekime ya da sağlık uzmanlarına mutlaka iletin.

Öğrenme güçlüğü erken teşhis ve önlemlerle azaltılabilir ve çocuğunuz sizin düşündüğünüzden fazlasını başarabilir. Özel gözetimle ya da yalnızca bir işitme aygıtı gibi basit bir çözümle gelişimi normal düzeye getirilebilir. Özel bakım gereksinimi olan bazı çocuklar normal bir okulda başarılı olabilirken, bazıları özel gereksinimlerini karşılayan bir okulda daha rahat gelişebilmektedir.