Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Mutlu Günü

Masterchef Mehmet Yalçınkaya oğlu Emre Yalçınkaya’yı evlendirdi. Yeşilköy Luvia’da gerçekleşen düğün töreninde çifte aileleri ve yakın dostları eşlik etti.

Mehmet Yalçınkaya’nın hayata geçirdiği profesyonel aşçılık okulu ‘Myk Gastro Arena’ nın Genel Müdürü olan Emre Yalçınkaya’nın dünyaevine girmesiyle ünlü şef ilk çocuğunu evlendirmiş oldu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından kıyılan nikahta Emre, Mine Yalçınkaya çifti depremzede vatandaşları da unutmadı. Düğünde yapılacak süslemeler minimalize edildi ve nikah şekeri bütçesinin tamamı AFAD aracılığıyla depremzede ailelere bağışlandı. Myk Gastro Arena’dan da 2 ay boyunca Çocuk Esirge Kurumuna minik şefler için work shop katılımı hediye edildi .

ELLE SHOES’DAN RENKLİ YAZ ADIMLARI…

Sezonun en trend parçalarını koleksiyonuna taşıyan Elle Shoes, yazın enerjisini tasarımlarına yansıtıyor. Modanın dinamizmi, renklerin albenisi ve detayların zenginliği Elle Shoes yaz koleksiyonu ile sokak modasına ilham oluyor.

Elle Shoes, doğanın renklerini cömertçe sergilediği yaz aylarında tasarımlarıyla mevsime eşlik ediyor. Örgü detaylarla bohem stillerin vazgeçemediği espadriller, sezonun vazgeçilmezi kalın tabanlı ve platformlu sandaletler, ikonik topuklarıyla iddiasını sürdüren stilettolar, taş detaylarıyla göz kamaştıran terlikler, gelecekten gelen metalik efektli ayakkabılar ve çok daha fazlası yaz stilinizi tamamlıyor.





AİLECE ALIŞVERİŞ



Ekranların güzel oyuncularından Hande Soral, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Babası Hamdi Soral, annesi Sebahat Soral ve çocuğu Ali ile birlikte AVM'ye gelen güzel oyuncu, kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Muhabirlere, 'kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar.' diyerek iyi dileklerini sunan Hande Soral, "annem, babam ve oğlumla bugün alışverişe çıktık" açıklamasında bulundu.





FESTİVALİ BAŞLIYOR…

“ Onur Ödülü”nün Zerrin Tekindor’a verileceği, distopya türünde 7 uzun metraj ve 8 kısa metraj filmin yarışacağı

3. Uluslararası Distopya Film Festivali başlıyor.

1 Haziran Perşembe günü saat 13.00’da başlayacak olan Festival, Biket İlhan’ın “Bir Hekimin Anıları” filmi özel gösterimi ile sinemaseverlerle buluşacak.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak iş birliğiyle Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası Distopya Film Festivali başlıyor.

Festival, 1 Haziran Perşembe günü saat 13.30’deki Özel Gösterim bölümüyle başlayacak. Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Biket İlhan’ın katılımıyla gerçekleşecek özel bölümde, usta yönetmenin, 2022 yapımı belgesel türündeki “Bir Hekim’in Anıları” gösterilecek



REEBOK’TAN ZAMANSIZ YENİ SEZON KOLEKSİYONU

Geçmişten günümüze klasikleşmiş tarzıyla öne çıkan Reebok, cool ve enerjik tasarımları ile yeni sezona göz kırpıyor. Zamansız modelleri trend dokunuşlarla yorumlayan Reebok 2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu stilinize dinamik bir dokunuş yapacak!

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEN YILIN EN İYİ İŞ İNSANI BEGÜM DOĞULU

Geçtiğimiz akşam Hilton Bomonti’de düzenlenen Lider Marka ödül törenine iş ve sanat dünyasının önemli isimleri katıldı.

Geceye katılanlar arasında yer alan Denizcilik sektörünün köklü markalarından Begüm Yatch’nın sahibi iş insanı Begüm Doğulu’da ödül aldı. Ödül töreni için Bodrum’dan İstanbul’a gelen Begüm Doğulu’yu yakın dostları Selman Selma Türkeş ve Aytaç Çamyeli yalnız bırakmayarak eşlik ettiler.





Değerli yağlar saçlarınızın ve cildinizin “güzellik yemeği” olacak!

Cildimizdeki ve saçımızdaki yağ bezleri doğal olarak yağ üretir. Bu yağ cildimizi nemlendirir, kurumasını ve çok hızlı yaşlanmasını ve ışığının sönmesini engeller. Ama 30’lu yaşlardan itibaren bu yağları azar azar kaybetmeye başlarız. Sağlık deyince aklımıza ilk gelen markalardan biri olan TheLifeCo cildimizde ve saçımızda kaybettiğimiz ne varsa tamamlamak ve eski ışıltısına geri döndürmek için geldi.





SAAT&SAAT’TEN 5 HAZİRAN ÇEVRE GÜNÜ'NE ÖZEL SÜRDÜRÜLEBİLİR SAAT MODELLERİ

SAAT&SAAT, insanların Dünya üzerinde bıraktığı olumsuz izlerin giderilmesine destek olmak amacıyla, geri dönüştürülebilen malzemelerin kullanıldığı saat modelleri ile doğal hayata destek oluyor.

Birbirinden ünlü markaların modern ve şık stillerdeki modellerinin yer aldığı koleksiyon, doğadaki atıkların işlenip yepyeni formlara girmesi ile oluşturuluyor.



Cemiyetin tanınmış isimlerinden Nur Demirag, amatör lig ekibi Nart Spor’un yönetim kuruluna seçildi .



Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Nur Demirag, iş hayatındaki başarılarının yanı sıra sosyal yaşamdaki faaliyetleriyle de adından söz ettiriyor. Firuze Dekor’un sahibi olan iş kadını, şimdi de spor dünyasına adım attı.





Bahar Toprak: Yıllar sonra güzelliğimin farkına vardım

Aşk hayatıyla ve yaşam tarzıyla dikkat çeken cemiyet hayatının tanınan yüzlerinden Bahar Toprak’ın enerjisi ve güzelliği göz kamaştırdı.

Samimi ve doğal tavırlarıyla markaların ilgisini çekmeye başlayan Bahar Toprak, yakın zamanda yayınlamış olduğu bir röportajında samimi duygularını şu sözlerle ifade etti: “Güzellik benim için göreceli bir kavram ben yıllar sonra güzelliğimin farkına varanlardanım, yıllar sonra kendi benliğimle barışık hale geldim kendimi olduğum gibi sevmeye başladım.

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DİLA '' YAŞADIĞIM AŞK ACILARI BANA İLHAM VERİYOR ''

En son çıkardığı ''Sabahlara kadar'' şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Dila Uzun, 'Neden'' adlı yeni single parçasını Noah Entertainment etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.R&B-Trap-pop tarzındaki şarkının söz ve müzikleri ise Dila Uzun ve Baz'a ait şarkının klibini çeken "Psikoloji mezunu olduğum içinde klibin başında intro gibi birşey çektik. Ona gönderme yapmak istedik.

Snob’un sokak lezzetleri ile

ayaküstü bir mola

Yeme içme sektöründe 12 marka ve 40’ın üzerinde restoran ile faaliyet gösteren Akkomarka, sokak lezzetlerini gurme bir deneyime dönüştüren markası Snob Street Food ile birbirinden enfes seçenekler sunmaya devam ediyor.

Hamburger zincirleri arasında, Amsterdam’da şubesi olan tek Türk markası Snob Street Food, hamburgerden köfteye, atıştırmalık tabaklarından tatlı seçeneğine, birbirinden leziz ve doyurucu menüsüyle şehrin gözde noktalarında sizleri bekliyor.



