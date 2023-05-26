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Ünlü organizatör ve koreograf Banu Noyan’ın üçüncü kez düzenlediği Open Stage Moda Günleri’nin final gösterisi, ünlü modacı Cemil İpekçi defilesi ile gerçekleştirildi. Birbirinden ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defilede, İpekçi’nin “Bodrum” adını verdiği koleksiyonu podyumda sergilendi. Yüzlerce davetlinin ayakta alkışladığı İpekçi’nin koleksiyonu, rengarenk desenleriyle yaklaşan yaz aylarının sıcaklığını yansıtıyordu. Hem Open Stage Moda Günleri hem de finaldeki Cemil İpekçi’nin “Bodrum” koleksiyonu, medyada da günlerce konuşuldu.

Başarılı bir organizasyon sonunda sergilenen Cemil İpekçi’nin “Bodrum” adlı koleksiyonun ardından moda dünyası, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan bir açıklama, bir tebrik veya bir teşekkür mesajı bekledi. Türkiye’nin bu seçim atmosferinde katkısı olmadığı halde Bodrum’un ve dolayısıyla kendisinin reklamının yapıldığı organizasyona Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın kayıtsız kalması şaşkınlık yarattı.



FERZAN ÖZPETEK’TEN YETENEK UYGULAMASI





Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, genç yeteneklere kendilerini dünyaya tanıtma fırsatı sunan yepyeni bir uygulamayı hayata geçirdi. OzApp adı verilen uygulamanın tanıtımı, Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirilen özel bir davette yapıldı.

cFerzan Özpetek’ten dünyada bir ilk; OzApp. Sosyal yetenek uygulaması OzApp, usta yönetmen Ferzan Özpetek’in girişimiyle dijital dünyada yerini aldı. Profesyonel ve profesyonel olmayan aktörler, aktristler, şarkıcılar ve video yapımcıları için oluşturulan uygulama, Ferzan Özpetek’in genç yeteneklerin becerilerini tanıtma ve uluslararası arenada kendilerine yer bulma imkanı yaratabilmeleri fikrinden doğdu.





Dünya şampiyonu Berat Söyüncü’den sağlıklı yemekler, konsept mekan…

“MUTFAKTA İYİ OLURSAN SPORDA BAŞARI SENİN OLUR”

2017 yılında ilk defa katıldığı Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan Berat Söyüncü, başarılarını restoran işletmeciliğinde de sürdürüyor. Başarılı sporcu, sağlıklı lezzetler sunduğu Protein Bowl adını verdiği konsept mekanlarına Göktürk’te bir yenisini daha ekledi. 2021 yılında Rusya, 2022’de de Tunus’ta katıldığı uluslararası müsabakalarda şampiyonluk elde eden Berat Söyüncü, hem kendisi hem de öğrencileri için sağlıklı beslenmenin formülünü kendi mutfağında uyguluyor. Gerek kendisi gerekse antrenörlüğünü yaptığı öğrencilerinin sağlıklı beslenmeleri konusunda titiz davranan şampiyon, istediği gibi sağlıklı gıda bulamaması sebebiyle kendi mutfağını kurdu, kendi restoranını işletmeye başladı.

Meksika usulü burger



28 Mayıs, tüm dünyada “burger günü” olarak kutlanıyor. Bu özel günü, alışılmışın dışında lezzetlerle taçlandırmak isteyenler Şehrin Meksikalısı Ranchero’yu ziyaret edebilirler.

İstanbul ve Ankara’da toplam 7 şubeyle hizmet veren mekanın Burger mönüsünde Meksika mutfağının olmazsa olmazı tortilla ekmeği ile hazırlanan Burger De Chipotle öne çıkıyor. Mekanın yeni tatları arasında yer alan Cajun Schnitzel Burger’de ise cajun baharatı ile panelenip kızartılan çıtır tavuk başrolde. Ayrıca Burgerajas, Bacon Cheese Burger, Mexican Burger, Sweet & Spicy Burger gibi birbirinden orjinal lezzetler de Ranchero’yu ziyaret eden burger severleri bekliyor. Üstelik mekan, vejetaryen misafirleri için de burger seçenekleri sunuyor.



ANNE OĞUL EĞLENCE GÜNÜ

Sunucu Ece Erken geçtiğimiz gün oğlu Eymen ile birlikte Vadistanbul'da görüntülendi. Magic World Eğlence Merkezi'nde çeşitli oyunlara katılarak keyifli vakit geçiren anne-oğul, baş başa eğlenceli bir gün geçirdiler. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Erken'e oğlu Eymen sarılarak eşlik etti.

Wilma Elles’in saçlarına sihirli dokunuş

İstanbul-Sarıyer’de hizmet veren Bonita Hair Clinic, saç bakımına büyük önem veren ünlü isimlerin vazgeçilmezi haline geldi. Bonita Hair Clinic’in sahibi Vedat Aktepe, kliniği tercih edenlerin büyük bir bölümünü de Belçika’dan gelen sağlık turistlerinin oluşturduğunu söyledi. Vedat Aktepe, bir süredir Sarıyer’de hizmet veren Bonita Hair Clinic’te saç ekimi başta olmak üzere saç sağlığı konusunda her türlü hizmeti verdiklerini söyledi. Saçlarına özen gösteren ünlü isimleri de sık sık klinikte ağırladıklarını dile getiren Aktepe, “İş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim, uygulamalarımızı tercih ediyor. O isimler arasında Wilma Elles de var. Kendisine sık sık saç bakımı uyguluyoruz” dedi.



Özel Davetlerde Dikkatleri Adımlarınıza Çekecek Modeller Nine West’te!





Nine West, moda ve şehir şıklığını yansıtan tasarımlarıyla özel davetlere zarafet katıyor! Birbirinden şık seçeneklere sahip topuklu ayakkabı ve çanta koleksiyonu, kadınların kombinlerini feminen ışıltısıyla tamamlıyor!



Suwen’den Yeni Bir Koleksiyon



KOZMETİK KOLEKSİYONU İLE BAHARI KARŞILAYIN

Ev giyim, iç giyim ve plaj giyim koleksiyonlarının yanı sıra yeni koleksiyonu kozmetik ürünleri de artık Suwen’de. Vücut spreyleri, dudak bakım yağı, sabun, el kremi, kolonya ve banyo ürünleri ile bu yaz yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir koleksiyon sizlerle.

Sinoz ‘un Yeni Pazarlama Direktörü Sibel Palavur Oldu



Kozmetik sektörünün sevilen markalarından Sinoz’un yönetim kademesinde yeni bir atama gerçekleşti. Pazarlama departmanının yönetimine Pazarlama Direktörü olarak Sibel Palavur getirildi.

1980, İstanbul doğumlu Sibel Palavur, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Ardından Londra Hampstead School’da İngilizce eğitimi alan Palavur sonrasında profesyonel iş hayatına atıldı.

Daha önce Goldwell, So Chic gibi markalarda deneyimi bulunan Sibel Palavur, Lizay Pırlanta’daki Pazarlama ve İletişim Direktörü görevinin ardından Sinoz Kozmetik bünyesine katılarak pazarlama departmanına Pazarlama Direktörü olarak atandı.



GENOVA 1050: KAHVENİN SERÜVENİ YENİDEN YAZILIYOR!



Kahve tutkunları için yeni bir dönem başlıyor. İlk şubesi Karaköy’de açılan Genova 1050 İtalyan stiliyle hazırlanan ve özenle seçilmiş kahve çekirdekleriyle zengin bir deneyim sunuyor. İtalyan esintileri taşıyan sıcak ve davetkar atmosferiyle Genova 1050 semtin tarihi dokusuyla kahve kültürünü bir araya getiriyor.

BİR ALAÇATI KLASİĞİ: LİMON KÖYİÇİ

Ege sahillerinin havasını şık ambiyansına yansıtan Limon Köyiçi, açıldığı günden bu yana Alaçatı'nın vazgeçilmez mekânları arasında yer alıyor. Kaliteli müzik ve lezzetli yemekleri bir araya getirerek her sezona damgasını vuran Limon Köyiçi, 7. yılında da yaza hazır…

ANITTA, PEPSI®’NİN SUNACAĞI 2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI AÇILIŞ TÖRENİNE BREZİLYA’NIN ATEŞİNİ TAŞIYACAK





Pepsi’nin 10 Haziran’da İstanbul’da sunacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının bu yılki açılış töreni kaçırılmayacak bir müzik şölenine sahne olacak. Açılış töreninde, Afrobeats yıldızı star Burna Boy ile ödüllü pop yıldızı Anitta aynı sahneyi paylaşacak.

YENİ NESİL GÜZELLİK

Kombine güzellik

Nişantaşı’nda hizmet veren Health Point Clinik, sosyal yaşamın tanınmış simalarını düzenlediği davette buluşturdu. ‘Yeni Nesil Clinik’ mottosuyla yola çıktıklarını belirten mekanın kurucuları Caner Ender Kaplan ve Safa Yılmaz Beş yıldır dünyanın her yerinden birçok yerli ve yabancı hastaya hizmet veriyoruz. Hastalarımızın, saçından, plastik cerrasine, obezite cerrahisine, kaş tasarımına, lazer epilasyona , ozon terapiden bağışıklık yükselten tüm tedavilere ve tüm medical estetik işlemlerinde tam teşekküllü hizmet veriyoruz” dedi. Aslıhan Turan, Pınar Kerimoğlu, Eda Güzelcik, Emel Yıldırım ve Selen Tezman’ın da aralarında bulunduğu konuklar, yeni sezon trendleri hakkında bilgi ald