Yazıma başlamadan önce birer gün arayla hayatını kaybeden sanat dünyasının kraliçelerinden söz etmek istiyorum. 2 çınar, birbirinden başarılı çalışmalarıyla bir döneme damga vurdu.

Önce sanat dünyasının kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu’nun ölüm haberiyle sarsıldık, sonra da Türkülere hayat veren eşsiz ses Yıldız Tezcan’ın ölüm haberini aldık. 2 gün aardı ardına gelen 2 acı haber… Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı bulan Damcıoğlu, Türkiye'ye kanto türü şarkıyı tanıtan ilk sanatçılardan biriydi ve 56 yıl boyunca sahnelerde gösteriler yaptı. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü sanatçı, kanto kraliçesi olarak bilinen Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında aramızdan ayrıldı ne yazık ki…

Orda Bir Köy Var Uzakta'yı seslendirmişti Yeşilçam efsanesi Yıldız Tezcan… Aşkın Gözyaşları, Berduş Yıldız, Yayla Kartalı, Gönül Kuşum gibi filmlerde rol alan Yıldız Tezcan, Yılmaz Güney ve Salih Güney gibi usta isimlerle başrolü paylaşmıştı. Hanımefendi kişiliği ve kendisine has yorumuyla gönüllerde taht kurmuştu. Her iki sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

TELEFONUN HAYATIMIZA GİRDİĞİ YILLAR

Şimdi sizi 1970 ve 1980’li yıllara götüreceğim. Anadolu’ya İlk telefon 1908 yılında, Osmanlı döneminde geldi. Kadıköy ve Beyoğlu ilk açılan santrallerdir. İlk otomatik santral ise Atatürk’ün emriyle 1926 yılında hizmete açıldı. Telefon ülkemize her ne kadar 1900’lerin başında gelmiş olsa da yaygınlaşma süreci 1970’lerde başladı.

Tabii evinize veya iş yerinize istediğiniz anda telefonu bağlatma şansınız yoktu o yıllarda… Evinize telefonun bağlatmak için önce PTT’ye gidip müracaatınızı yapıyordunuz ve telefon için sıra bekliyordunuz. Aylar, hatta yıllar sonra adınıza telefon çıkabiliyordu. Adına telefon çıkanın evinde bayram havası yaşanırdı. Hatta bu sevinçle komşulara tatlı bile ikram edilirdi. Bu gelenek 1989-1990 yıllarına kadar böyle sürdü.

2000'lerin başlarında cep telefonları hayatımıza girdiğinde yeni bir dönem başladı. O zamanlar iPhone değil Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens markalarının efsane telefonları hayatımızdaydı. Şimdi ne kadar basit teknolojilermiş desek de o yıllarda bu teknolojilere hayranlıkla bakardık. Teknolojinin tavan ettiği bu dönemde o güzelim günleri arar olduk.