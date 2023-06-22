

GÖZDE SUCU’DAN “YANSIMA”

Gözde Sucu hareketli bir şarkıyla yaza giriş yapıyor

2022 yılı ortasında yepyeni, hiç duyulmamış Sezen Aksu şarkılarıyla müzik piyasasına giriş yapan ve bu çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gözde Sucu, hareketli yaz şarkısıyla sektörün birbirinden önemli ve ünlü isimleriyle çalışmaya devam ediyor.

Son yıllarda müzik dünyasına hit şarkılar kazandıran Zeki Güner sözü ve müziğini yaptığı “Yansıma”nın düzenlemesinde Celil Yavuz imzası bulunuyor.

Yönetmenliğini İmre Haydaroğlu’nun yaptığı video klipte yansımayı anlatan kareler yer aldı. Projenin kapak fotoğrafları Halil Güzel tarafından çekildi.

Kapak dizaynının Ahmet Terzioğlu tarafından yapılan “Yansıma”, 23 Haziran 2023 tarihinde Alyam Music etiketi ile Gözde Sucu Youtube kanalı ve tüm digital platformlardaki yerini alıyor.

Ateş Kuşlarından milyonları yasa boğan sahne!

Ateş Kuşları yayınlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Bu hafta yayınlanan yeni bölümde Zıpkın karakteri ile Erdem Şanlı oyunculuğunu konuşturdu. Sosyal medya platformlarında trendlere giren oyuncuya övgü dolu mesajlar yağdı.

Yürek burkan hikâye, Kara’nın gelişi ve Zıpkın karakterimin replikleri ile kırılma noktası yaşadı ve milyonları ağlattı. Sezon finaline sayılı günler kala ses getiren sahneler, şimdiden gelecek sezon için merak uyandırmaya başladı.

Çocuklar! eğlenceli ve öğretici bir deneyime hazır mısınız?

Afacanlar İş Başında çok yakında vizyonda

Wediacorp çatısının alt yapılanmalarından birisi olan Wedia Entertainment, yepyeni animasyon filmlerini sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

“ Afacanlar İş Başında”, 23 Haziran’da okulların kapanmasıyla birlikte tatildeki çocukların enerjisine keyif katacak.

HAFTANIN MEKANI





Ödüllü Kahvenin Tarihle Buluştuğu Adres: Caffè Nero Beşiktaş Çarşı

Avrupa’nın en büyük bağımsız kahve zincirlerinden Caffè Nero, yeni Beşiktaş Çarşı mağazasını, uzun süredir restorasyonu süren tarihi binada açtı. Caffè Nero’nun, ödüllü İtalyan kahvesiyle, misafirlerini evlerindeymiş gibi hissettiren gerçek ‘kahve evi’ deneyimi şimdi Beşiktaş’ta.

Caffè Nero, 1975 yılından beri kapalı olan, Balıkçılar Çarşısı’nın karşısındaki tarihi Beşiktaş Rum Okulu binasında yerini alıyor. Beşiktaş’ın en önemli yapılarından biri olan ve 120 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi bina, uzun süren restorasyonun ardından Caffè Nero’nun misafirlerine ev sahipliği yapıyor.





Dynavit marka elçisi Sedef Avcı’dan aradığın kolajen buluşması!

Eczacıbaşı’nın vitamin ve mineral markası Dynavit, marka elçisi oyuncu Sedef Avcı’nın kendi günlük rutinini paylaştığı buluşmada Diamond Collagen serisini tanıttı.

Farklı ihtiyaçlara yönelik zengin ürün ailesini tüketicilerine sunan Dynavit, 14 Haziran Çarşamba günü Six Senses Kocataş Mansions’ta reklam yüzü Sedef Avcı ile düzenlediği buluşmada “Aradığın Kolajen” söylemiyle Dynavit Diamond Collagen serisini tanıttı. İnfluencer Zeynep Özbayrak’ın moderasyonu ile gerçekleşen etkinlikte gündem konusu, günlük yaşamımızda gıda takviyelerinin yeri ve kolajen oldu.

REEBOK’TAN ZAMANSIZ YENİ SEZON KOLEKSİYONU

Geçmişten günümüze klasikleşmiş tarzıyla öne çıkan Reebok, cool ve enerjik tasarımları ile yeni sezona göz kırpıyor. Zamansız modelleri trend dokunuşlarla yorumlayan Reebok 2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu stilinize dinamik bir dokunuş yapacak!





Lufian’dan Kurban Bayramı için birbirinden şık alternatifler

Türkiye’de erkek giyiminin başarılı markalarından Lufian, Kurban Bayramı’nı birbirinden şık ve kaliteli ürünlerle karşılıyor. Özel günler için geniş ürün yelpazesine sahip olan Lufian, sıcak yaz mevsimine denk gelen Kurban Bayramı için nefes aldıran kumaşlardan oluşan kıyafet alternatifleri sunuyor.









Vakko L’Atelier’den Bayrama Özel Kofreler

Bayram kutlamalarının en lezzetli adresi olan Vakko L’Atelier, özel hediye seçeneklerinin, artizan ve el yapımı Vakko Chocolate çeşitlerinin yer aldığı kofreleri ile paylaşımlı bir mutluluk sunuyor.





Chamay en prestijli ve şık tasarımlarıyla Düsseldorf’ta



Elegan davet stilinin simge markalarından Chamay’ın yurtdışındaki ilk mağazası Düsseldorf’ta görkemli bir davetle kapılarını açtı. Açılış davetinde Chamay’ın “Ceremony 2023” koleksiyonu özel bir defileyle sunuldu.



Chamay Düsseldorf, 16 Haziran’da cemiyetten özel isimlerin katılımıyla görkemli bir davetle açıldı. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin ve Almanya’nın popüler influencer’larının katıldığı açılış davetinde Chamay’ın “Ceremony 2023” koleksiyonu özel bir defileyle sunuldu.





CLEAN EATERY LEZZET ADRESİ

“ OVERDOSE” YAZLA BERABER

MENÜSÜNÜ YENİLEDİ

Kaliteli yaşam prensibiyle “Clean Eatery” beslenmeyi tercih edenlerin favori adresi Overdose yaz mevsimiyle birlikte

menüsüne yeni lezzetler ekledi.

İsmini Dopamin, Oksitosin, Serotonin ve Endorfin kelimelerinin baş harflerinden alan ve bedensel, ruhsal ve zihinsel anlamda yani bütünsel olarak “iyi ve kaliteli yaşam” misyonu ile kurulan D.O.S.E. Health & Wellness, bünyesinde “Clean Eatery” felsefesiyle hizmet veren Overdose ile fark yaratıyor.

YENİ GÖZDE TATİL MEKANI İZNİK

KURBAN BAYRAMINDA İSTANBUL’A YAKINLIĞI İLE BİLİNEN GÖZDE TATİL MEKANI İZNİK LAKE LIFE HOTELDEYİZ

Bursa’ nın en güzel ilçelerinden biri olan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İZNİK’ ilçesindeyiz. İstanbul’ dan 1.5 saat uzaklıkta olan ilçe, size eşsiz tatil imkanı sunmakta.

İznik’ in en güzel yanı gün batımı manzarası. Birde yaz ayında ordaysanız muhteşem ekinoks manzarası sizinle.

Umudun Birleştirme, İyileştirme Gücü

Gerçekleştirdiği sanat projeleriyle adından sıkça söz ettiren Çukurova bölgesinin çağdaş sanat galerisi KUN Art Space, 21 Haziran -16 Temmuz tarih aralığında Bodrum Gallery Art Port iş birliğiyle, umudun birleştirme ve iyileştirme gücüne inanarak projelendirdiği ‘’I HOPE’’ adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor

Next-Microbiome ailesinin yeni üyesi Probiome-Novo ağız ve sindirim sistemi sağlığını destekliyor

Next-Microbiome Ailesi’nin yeni üyesi Probiome-Novo; içeriğindeki yeni nesil probiyotik Akkermansia muciniphila sayesinde ağız ve sindirim sistemi sağlığını destekleyerek, ağız kokusu, çürük ve candida enfeksiyonunu önlerken; resveratrol ve ginseng ile bağışıklık sistemini destekliyor ve enerji seviyesini artırıyor.



