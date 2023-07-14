Senarist Emine KARATAŞ’ın ilk kitabı “BAKİR TABLO” yayımlandı

Bir çok dizi ve sinema filmi kaleme alan Emine Karataş’ın “Bakir Tablo” isimli kitabı Herdem Yayınevi etiketi ile yayımlandı



Yazarın ilk kitabı fantastik bir roman olan “Bakir Tablo”nun konusu ; yüz yıl boyunca uykuya yatırılan gizemli bir tablonun Nevşehir’de yeniden uyandırılmasını ve bu uyanışın sürpriz heyecan ve aksiyon dolu serüvenini içeriyor



İçinde 7 farklı karakteri taşıyan Bakir Tablo’nun uyanış amacı; insanlar yüzünden daldığı uykudan uyandırılıp 7 günaha denk gelen karakterleri ile dünyaya kötülüğü yaymaktır. İnsanlığı insanlığın kendisine ait duyguları ile yok etmek ister.

Fakat hesaba katmadığı bir şey vardır; o da Süheyla ve Nazlı kardeşlerin birbirine olan sevgi ve bağlılıklarıdır. Zira hikayede bu uyanışın müsebbibi olan kardeşlerden biri ortadan kaybolunca diğeri onu aramak ve sırrı çözmek için yola koyulur. İşte macera dolu bu fantastik hikaye ile başlayan kitap okuyucunun kendisini karakterlerin yerine koyacağı canlı ve yaşayan bir tarza sahip.

Haftanın Mekanı

Lokma Taşfırın & Döner

Kadıköy'ün sevilen mekanı Lokma Taşfırın & Döner, geleneksel Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini misafirleriyle buluşturuyor.

Kadıköy sokaklarına yayılan nefis kokuların kaynağı, Lokma’nın kapılarından yayılan lezzetli tatlarla birleşiyor. Sıcak ve samimi bir ortamda ağırlanan misafirler, Rasimpaşa'nın canlı atmosferinde mükemmel lezzetlerin keyfini çıkarıyor. Lokma Taşfırın & Döner, Taşfırın lezzetleri ve döner konusundaki uzmanlığıyla tanınan Lokma Taşfırın, kaliteli malzemeler, özenle hazırlanan yemekler ve misafirperver hizmet anlayışıyla Rasimpaşa'da bir lezzet şölenine dönüşüyor.

Saçı ve saç derisini güneş hasarından koruyun!

Güneş ışığı ultraviyole ışıktan (UV ışığı) oluşur. Bu görünmez radyasyon, saç deriniz ve saçınızın yapısını oluşturan hücreler de dahil olmak üzere tüm hücrelere zarar verir.

Saçları güneşe maruz bırakmak saçınızın doğal nemini kaybetmesine yol açar. Saçta ağartma etkisi yapar ve saçın doğal proteinlerinin hasar görmesine ve ciddi protein kaybına yol açar. Saçlarda kuru bir görünüme yol açar hatta saç dökülmesine yol açabilecek hasar oluşturabilir. Bu noktada Forcapil Şampuan, krem ve spreyden destek almalısınız. Yıllardır güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı savaşan Forcapil, doğal keratin üretimine yardımcı olur ve saç köklerini canlandırmak için çalışır.

L’Occitane’ın Vücut jeli Almond Shower Oil artık tamamen çevre dostu!

L’Occitane’ın dünya genelinde en çok satan ürünü olan Almond Duş Yağı, ekonomik & ekolojik ambalajında tamamen çevre dostu oldu.

Her yıl özellikle kozmetik sektöründe 280 milyon tondan fazla plastik ürün atık haline geliyor ve dünyaya zarar veriyor. L’Occitane sıfır atık, sıfır zarar felsefesiyle ilahi kokusu ve faydaları ile en çok satan ürünü Bademli Duş yağını yüzde 100 çevre dostu olarak üretmeye başladı. Ayrıca yeniden doldurulabilir şişeler, eko-refiller ve kapaklarda tamamen çevre dostu oldu. Ayrıca yeni Refill ambalajlar, orijinal ürüne göre tüketicilere yüzde 12’ye kadar fiyat avantajı sunuyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAYANLAR’A JUAN VALDEZ’DEN İŞ İMKANI

Honest Holding, uzun yıllardır istihdam sağladığı farklı iş kolları ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri ile yetenek sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya devam ediyor. Juan Valdez’ in sunduğu fırsatlar ve benimsediği sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek ülke ekonomisine daimi katkı sağlıyor. Juan Valdez bu bilinç ve özveri ile son zamanlarda gündeme gelen “erken emeklilik” ile ilgili de özel bir çalışma hazırladı. Bu çalışma kapsamında toplumsal katkıyı ve sosyal entegrasyonu desteklemek amacı ile erken emekli kapsamına giren bireylere iş imkanı sunuyor. Yenilikçi bir vizyon ile hareket eden Juan Valdez, her yaştan bireyin iş hayatına dahil olmasına ve topluma katkı sunmasına destek veriyor.

VAKKO’DAN YAZA RENKLİ BİR BAKIŞ

Vakko Kadın, 2023 Yaz Koleksiyonu’nun öne çıkan temaları ‘Dynamic’ ve ‘Sun Sea Sand’ ile renkli ve güçlü bir frekansı sıcak yaz günlerine taşıyor.

Vakko, keşfetme tutkusunu takip ederek oluşturduğu sezon tasarımlarında yeni ufuklar keşfederken, beraberinde gelen olasılıklarla sonsuz ilham vermeye devam ediyor. Vakko Kadın 2023 Yaz Koleksiyonu, tüm renkleri bir araya toplayan ve özgür ruhu ortaya çıkaran tasarım parçalarıyla yazın enerjisini yansıtıyor. Maceracı ruhlara şehirde veya seyahatte eşlik eden Dynamic ve Sun Sea Sand temalarının koleksiyon parçaları gündüzden geceye yaz sezonunu kutluyor.

VALERON İLE MEKANLAR ZARAFETLE RENKLENİYOR!

Tasarımlarıyla trendlere yön veren Valeron, koleksiyonundaki nevresim takımlarıyla rafine stiller ve zarafeti yatak odalarına taşıyor. Yaz sezonunda öne çıkan Valeron Laurence Nevresim Takımı, yaşam alanlarına yazın serin esintilerini taşıyor!

Suat Yanç: magazine yeni soluk getirdik

Yaptığı tv programlarıyla meslekte 30. Yılını geride bırakan Suat Yanç son projesi ile yine adından söz ettirdi.Noah Entertainment yapımcılığında dreamturk ekranlarında yayınlanan 50 fifty müzik magazin programının genel koordinatörlüğünü yapan Suat Yanç “Kısa sürede adımızı duyurduk .Deneyimli ekip arkadaşlarımla müzik magazin da herkesin konuştuğu bir program yapıyoruz. Program adımızdan da anlaşılacağı gibi yüzde 50 müzik yüzde 50 magazinle yola çıktık. Hafta boyunca son konserlerden en güzel görüntü ve röportajları, yeni çıkan kliplerin perde arkasını, film ve dizi setlerini, yeni şarkısını tanıtmak isteyen genç sanatçıları ekranlara çıkararak onlara fırsat vermeyi hedef edindik.

REXONA’NIN ÜSTÜN KORUMASI İLE KESİNTİSİZ HAREKET, KESİNTİSİZ ÖZGÜVEN!

Rexona Üstün Koruma Serisi için kamera karşısına geçen Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan ve Amatör Dansçı Burcu Bilgen, Rexona’nın kesintisiz özgüven mesajından yola çıkarak “Buraya kadar, senden olmaz” diyen tüm iç seslere “Daha yeni başladık!” diyerek cevap veriyor.

“Mavi Kelebekler”

Zeliha Sunal’ın tablosunda canlandı.

İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı Srebrenica özel etkinliklerle anıldı. Ünlü sanatçı Zeliha Sunal Bosna savaşında Bosnalı halkının acılarını anlatan Mavi Kelebekler panosuyla çok ilgi gördü. Sunal, panodaki 1872 adet kelebeği, 8 metre atık çarşaf, 4 metre bahçe teli kullanarak ortaya çıkardı. Özel bir kumaş sertleştiricisi ile işlem gördükten sonra tek tek 6 kez boyama işlemi yapıldı. Sanatçı Zeliha Sunal’ın gerçekleştirdiği bu eşsiz tablo Srebrenitsa katliamı için yapılan bu panodaki Mavi Kelebekler Bosna da katledilen 8372 kişiyi temsil ediyor.

PLATİN PROFESSIONAL CEO’SU ONUR ALKOÇ YATIRIMLARINA NİŞANTAŞI’NDA DEVAM EDİYOR







Açtığı değişim konseptli kuaför salonları ile son yıllarda önemli çıkış yapan Platin Professional, 11. mağazasını Nişantaşı’nda açtı. Daha önce açmış olduğu mağazalarda Ajda Pekkan, Seren Serengil, Emel Sayın, Seda Sayan, Türkan Şoray, Gülşen, Tuba Ünsal gibi Türkiye’nin birçok ünlü ismine servis veren Platin Professional markası yeni mağazasında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.



Nişantaşı Platin Professional mağazanın açılışında konuşan Onur Alkoç “1973 Yılında kurulan markamız 50. Yılında şubeleşme adımları ile büyümeye devam etmektedir. Adıyaman fabrikamızda yüzde100 yerli ve milli olarak imal edilen ürünlerimizi 36 ülkeye ihraç etmenin yanı sıra, hiçbiri ‘Franchise’ olmayan 11 mağaza ile büyümeye devam ediyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonu ile, en iyi saçlarımızdan imal ettiğimiz ürünler ile Türk kuaförlerinin becerilerini birleştiriyoruz. Platin Academy’de kuaförlerimize uygulama metotlarımızın eğitimini verdikten sonra ekiplerimize dahil ediyoruz. Geliştirdiğimiz uygulama metotları ve en iyi kalite saç ürünleri ile dünya saç sektörünün en önemli markası olmak için çalışmalarımız hızla devam edecektir” dedi

SERHAT ERKAL'DAN PSİKOLOJİK ŞARKI

Uzun yıllardır Pınar Aylin, Rafet El Roman gibi daha birçok isme sahnede ve stüdyo çalışmalarında back vokallik yapan Serhat Erkal yeni teklisini çıkardı. 1 albüm çalışması yanında 3 single ile müzikseverlerle buluşan Serhat Erkal, tekli çalışması “Nerden Başlarım” ile yeniden müzik dünyasına önemli bir adım attı. Söz ve müzik çalışması Samet Çobana ait olan “Nerden Başlarım” isimli eserin aranjör koltuğunda Birkan Şener ve Gökçer Turan oturdu.

Temizliği Kolaylaştıran Çözüm Kärcher’de…

Evimizin dış alanında ve aracımızdaki kirler zaman zaman rahatsız edici olabiliyor. Temizlik teknolojilerinde Alman devi Kärcher'in basınçlı yıkama makineleri bu durumu değiştiriyor. Kärcher teknolojisi ile kirleri temizlemek sorun olmaktan çıkıyor.