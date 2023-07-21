White Entertainment’tan BTS Hayranlarına Özel Etkinlik!

Düzenlediği K-Pop etkinlikleriyle K-Popseverlerin yakından tanıdığı, Türkiye’nin ilk ve tek Kore odaklı etkinlik şirketi White Entertainment, bu kez de dünyaca ünlü BTS grubunun hayranlarına özel bir etkinlik düzenliyor!

White Up! Chapter 3: Fandom Party ‘ARMY’ etkinliğinde en sevilen K-Pop Party içerikleri, sadece BTS temasıyla yapılacak ve hayranları BTS’in büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkaracak.

Sadece BTS şarkıları ve danslarından oluşan random karaoke, random dans, dans cover gösterisi, DJ show, Army MV show, BTS’e özel birbirinden güzel sürpriz hediyeler, stantlar, Kore oyunları ve Army cosplay içerikleriyle BTS severleri unutulmaz bir gün bekliyor.

BTS’in 10. yıl dönümüne özel düzenlenen White Up! Chapter 3: Fandom Party ‘ARMY’, 30 Temmuz’da, Taksim, Dorock XL Venue’de gerçekleşecek.

Biletler Biletino üzerinden satışta. Etkinliğin, Armyler tarafından yoğun bir ilgi görmesi bekleniyor.

Erdem Kınay “Deli Ediyor”!

DJ, müzik yapımcısı, besteci ve prodüktör Erdem Kınay ''Deli Ediyor'' isimli yeni solo teklisini KNY Müzik etiketiyle yayınladı. Sözü Deniz Erten’e ait olan şarkının bestesini ve düzenlemesini Erdem Kınay yaptı.Şarkıda Kınay’ın bir de sürpriz konuğu oldu. Müzisyene eserin bir kısmında Yılmaz Taner eşlik etti. “Deli Ediyor” tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Doğukan Medetoğlu’ndan ikinci tekli

Besteleriyle birçok hit şarkıya imza atan ve yaptığı sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Doğukan Medetoğlu, ikinci teklisi “İlk Ve Son”u beğeniye sundu. Söz ve müziği Medetoğlu’na ait olan şarkının düzenlemesini Ali Cem Çehreli üstlendi. Şarkıya klip de çeken Doğukan Medetoğlu, video klibin hikayesi ve şarkının birbirine uyumlu olması adına film tadında bir işe imza attı.

Benefit POREfessional ile Cildinizi Yaz Makyajına Hazırlayın

Güneşin enerjisini cildinize yansıtacak bir yaz makyajı için en önemli adım ışıl ışıl bir cilt. Güzelliğin sınır tanımayan gücü Sephora, Benefit’in kült serilerinden the POREfessional ailesiyle kozmetik tutkunlarına ciltlerini yaz makyajına hazırlayabilecekleri bir bakım deneyimi vadediyor.

Şort tulum ile enerji dolu egzersiz deneyimi

Fonksiyonel kumaşları ve estetik dizaynlara sahip tasarımları spor tutkunlarıyla buluşturan Comeup, sırtı pencereli toparlayıcı şort tulum ile sportif bir görünümü rahatlık ve şıklıkla zenginleştiriyor.

Kullanıcı dostu ve şehrin dinamizmine uyum sağlayan çağdaş tasarımlara imza atan Comeup, modunuza en uygun kıyafetleri tasarlayarak sporu zorunluluk olmaktan çıkarıyor. Hem spor yaparken hem de günlük hayatta rahatlıkla kullanabilen sırtı pencereli toparlayıcı şort tulum ile enerji dolu ve yüksek tempolu egzersiz fırsatı sunuyor.

ÜNLÜ ŞEFTEN GENÇLERE DESTEK





Ünlü Şef Özlem Mekik, bilgisi, tecrübesi ve deneyimleriyle gençlere destek olmaya devam ediyor.



Özlem Mekik, Şef Özkan Kuloğlu ile birlikte geçtiğimiz gün Bodrum’daki evinde, doğal sosis markası olan Et Ala ürünleri ile rap sanatçılarına ve dostlarına Etala sağlıklı sosis ve sucuktan oluşan menüsüyle barbekü partisi düzenledi.

Glütensiz beslenenler Peyman Bahçeden’de buluşuyor

Günümüzde glütensiz ürünlere talep hızla artıyor. Pek çok insan, glüten intoleransı, çölyak hastalığı veya sağlıklı yaşam gibi hassasiyetler nedeniyle glütensiz ürünlere yöneliyor. Eskişehir’deki fabrikasına yaptığı büyük yatırımla glütensiz kuruyemiş üreten ve “Gluten Free” sertifikası ile sektörde bir ilke imza atan Peyman, Bahçeden markası ile kullanıcıları glütensiz, yüksek lifli ve sağlıklı ürünlerle buluşturmaya devam ediyor.

AYDIN MİGROS AİLE KULÜBÜ KİPA AVM 5M MİGROS MAĞAZASINDA AÇILDI

Migros, 16 yıldır yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Migros Aile Kulübü’nü, yeni halkalar ekleyerek Anadolu’ya yaymaya devam ediyor. Migros’un 36’ncı Aile Kulübü, Aydın Kipa AVM içindeki 5M Migros mağazasında açıldı.

Eşsiz Bir İhtişamın Adresi “Atelier di Carne”

İstanbul Etiler’deki Celebrity Restaurant’ın Uluslararası Steakhouse markası olan ve Bodrum Mandarin Oriental’de bulunan Atelier di Carne, başarılı iş insanı ve yatırımcı Serhat Serbes imzasıyla Bodrum sezonuna merhaba dedi . Yeşil ile maviyi oldukça estetik şekilde bir araya geldiği restoranda, eşsiz lezzetleri doyumsuz bir manzara karşısında deneyimlemenizi sağlıyor. İş insanı ve yatırımcı Serhat Serbes yönetimindeki ultra lüks mekan şimdiden Bodrum’un en gözdesi halini aldı.

Şehrin Meksikalısından damak çatlatan yenilikler

Meksika mutfağının Türkiye’deki gerçek temsilcisi Ranchero, hem göze hem damaklara hitap eden zengin yemek çeşitlerine orjinal lezzetler ekledi. Mekanın yenilen mönüsünde mezgit ve dil balığı ile hazırlanan deniz mahsullü reçeteler ile ıspanağın başrolde olduğu birbirinden renkli tarifler dikkat çekiyor.

BİR TATLI HUZUR: ASSOS SİZİN EV

2021 baharıydı, bir Kuzey Ege hayali kurduk, tek bir ahşap evde ilk misafirlerimizi ağırlayarak yolculuğumuza başladık. Şairin dediği gibi: ‘’ Her şeyin yerli yerinde olduğu bir yaz geçirdik. Mutluluğu çoğaltalım istedik.’’ İşte bu sene o hayali gerçekleştiriyoruz… Assos Sizin Ev’de özenle her detay düşünülerek hazırlanmış tam 7 eviniz var artık.

vivo’nun bütçe dostu yeni modeli Y36 satışta

Şık ve zarif tasarımı, güçlü teknolojik özellikleri ve fiyat performans avantajı ile rakiplerini geride bırakan vivo Y36, Türkiye’de satışa sunuldu.

vivo’nun Türkiye’de tüketicilerin büyük beğenisini kazanan Y serisinin yeni üyesi Y36 satışa çıktı. Şık ve zarif tasarımıyla göz dolduran vivo Y36, başta Y ve Z kuşakları olmak üzere hızlı tempolu ve dinamik yaşam tarzını benimseyen tüketicilerin kalite, yüksek performans, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera özellikleri, güçlü batarya ve uygun fiyat gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Golf Dondurma Roko Dark ile #bizdeböyle demeye devam ediyor!

Golf Dondurma’nın üstün lezzet ödüllü dondurma ailesinden Roko Dark, hayata karşı duruşu olan gençlerin ilk tercihi olacak.

Hayata karşı duruşu olan gençlerin lezzet üçgeni çılgın dondurması Roko ailesi sütlü çikolatalı ve beyaz çikolatalı çeşitlerinin yanına Dark’ı da ekledib Roko ailesinin en yeni üyesi olan Roko Dark, daha da yoğun çikolata tadı sayesinde gençlerin enerji ihtiyacına tam olarak cevap veriyor. Dondurmayı ısırarak yemeyi sevenlerin markası Roko Dark, bu yaz da kendi tarzını konuşturmak isteyenlerin favorisi olacak.